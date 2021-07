SK Harich: Vijf VDL-merries naar NMK

De oogst is wel eens groter geweest maar met de vijf geselecteerde merries gisteren op de keuring in Harich, komt familie Van de Lageweg ongetwijfeld weer sterk voor de dag op de NMK in Ermelo. De hoogste punten waren voor Nanolivia VDL (Dakar VDL x Indorado), zij kwam op 85-90.

Geselecteerd voor de NMK werden de zeer complete Nanolivia VDL (Dakar VDL uit Anolivia VDL keur IBOP-spr pref van Indorado, 85/90), de Cohinoor VDL-dochter Neealba VDL (uit Ealba VDL ster van Zavall VDL, 80/85), Napardi VDL (Inaico VDL uit Supardi elite pref prest PROK van Kannan, 75/85), Next Day VDL (Comthago uit Herday VDL ster van Arezzo VDL, 80/85) en als enige niet uit de eigen fokkerij: Nikita W (For Pleasure uit Vanish elite EPTM-spr PROK van Stakkato, fokker Benny Wezenberg uit IJsselmuiden, 85/80).

Thuis selecteren

Opvallend aan de groep merries waarmee de VDL Stud gisteren naar Harich kwam is dat ze genetisch heel interessant zijn. Zo komt Napardi VDL uit de moeder van de Grand Prix-hengsten Bacardi VDL en Apardi, is de Harley VDL-dochter Nicella VDL een dochter van Ben Maher’s topmerrie Cella (v.Cento) en komen nog eens drie merries uit hengstenmoeders en zijn daarmee halfzussen van Dallas VDL/Grand Slam VDL, Freeman VDL en Glenfiddich VDL. “We selecteren thuis natuurlijk al streng, op zowel de afstamming, type als het springen”, vertelt Wiebe-Yde van de Lageweg.

Hoge verwachtingen

“Daarom zijn de verwachtingen ook hoog als we naar de keuringen gaan, en dat is ook terecht. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een kwestie van smaak en vorm van de dag. We zijn heel tevreden met de vijf merries die naar de NMK mogen en met het feit dat alle 14 merries ster zijn geworden, waarvan er 12 minimaal 80 punten voor het springen hebben gekregen. Persoonlijk had ik wel graag nog Nena Roos VDL naar Ermelo zien gaan. Dat is echt een fenomeen qua springen!”

Nena Roos VDL

Deze Zirocco Blue VDL-dochter werd ster verklaard met 70/90 en werd daarmee wat afgestraft op het fundament. “We zijn absoluut groot voorstander van een goed exterieur, daarom doen we ook ieder jaar weer met veel merries mee aan de keuringen. Het is een mooie competitie voor de fokkers onderling en het houdt je scherp. Dit jaar vonden we de aantallen wat tegenvallen op de keuring in Friesland, er waren 29 driejarigen, hopelijk trekt dat komend jaar weer wat meer aan want het is voor de fokkerij goede zaak dat er streng geselecteerd wordt in de merriestapel.”

Topscoorder

De hoogste dagscore werd behaald door Nanolivia VDL. “Die merrie heeft ook echt vanaf het eerste sprongetje thuis bij ons weten te overtuigen. Het is een moderne bloedmerrie en komt uit een goede stam. Uit die moeder hebben we een Cornet Obolensky-gefokt die nu in Ierland dekt en daar vorig jaar als vierjarige kampioen werd. Het is de stam van Glenfiddich VDL en daarmee komt ze uit een stam waaruit al heel wat internationale springpaarden gefokt zijn. Dat laatste geldt voor al onze merries, de lat ligt hoog. Want je weet: kwaliteit wint de strijd!”

Bron: KWPN