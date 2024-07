SK Houten: Dochters van Kjento en Vitalis behalen 85/85

Op de stamboekkeuring in Houten kwamen gisteren twee merries uit op een score van 85/85: Requ (v. Kjento) en Vinca van de Wolfshoeve (v. Vitalis). Van de 38 dressuurmerries werden 29 merries ster verklaard. “Er was veel deelname, veel goede paarden en nauwelijks ondereind”, vertelt inspecteur Smetsers, die samen met Bart Bax de merries beoordeelde.

Requ (Kjento uit Equ elite IBOP-dres D-OC van Ampère) van fokker Christ Snepvangers uit Bergen op Zoom kreeg een negen voor de galop. “Requ is een chique, hoogbenige merrie met veel uitstraling, een sterk lichaam, goede bovenlijn en correct fundament. Ze stapt gelaten, met goede tact en ruimte. In draf is het beeld heel sympathiek, dat doet ze met een sterk achterbeen en goede beentechniek. Zeker voor zo’n groot paard galoppeert ze opvallend goed, daarin valt haar balans, achterbeengebruik en ruimte duidelijk op. Ze kan al mooi gezet changeren en maakt in alle basisgangen een goede houding.”

Goede zelfhouding

“De Vitalis-dochter kon als buitenlands geregistreerde merrie gelijk in het stamboek worden opgenomen en mag daarmee ook naar de CK. Zij heeft goede verhoudingen en verbindingen in haar model, is heel aansprekend en langgelijnd, en heeft een mooie voorhand en sterk fundament. Haar stap is voldoende ruim en daarin zou ze iets losgelatener mogen zijn. Haar draf is imponerend, ze komt goed vanuit het achterbeen tot dragen en maakt daarbij zeer goede zelfhouding. Ook in galop heeft ze veel houding, afdruk en sprong.”

80/85

Twee merries kregen 80/85. Egbert Schep zag de merrie Rosaline (Jameson RS2 uit Escarpine van Kairos ster PROK van Jazz, fokker H.J. Kamphuis uit Dronten) zijn geslaagde dag compleet maken. Zij kreeg een negen voor haar draf. “Deze opwaarts gebouwde merrie staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een goed bespierde bovenlijn en correct fundament. Ze stapt actief, met afdruk en lichaamsgebruik. In draf valt ze op met haar zeer goede schakelvermogen, tritt, tact en houding. Ze heeft geen snelheid nodig om haar kwaliteit te behouden. Ze galoppeert sterk, bergopwaarts en ook hierin heeft ze een goed achterbeengebruik.”

Ook de Taminiau-dochter Rea VDP (uit Elegance V elite sport-dres D-OC van Vivaldi) van fokker Petty van Dijk-Vos uit Stoutenberg werd ster met 80/85. “Dit is een elegante merrie met veel merrieuitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een aansprekende voorhand en goede bovenlijn. Ze beschikt over drie goede basisgangen: haar stap heeft veel lichaamsgebruik en daarin beweegt ze goed van achter naar voren, haar draf is sterk en heeft een goede houding en een goed ondertredend achterbeen. De galop is bergop en daarin heeft ze veel ruggebruik en goede balans. In alles een heel functioneel dressuurpaard.”

Negen voor draf

Zes merries werden ster met 80/80. Romanja (Le Formidable uit Juranja elite IBOP-dres D-OC van Desperado) van fokker Familie Andeweg uit Randwijk deed dat met een negen voor de draf. “Dit is een chique merrie die opwaarts gebouwd is en veel uitstraling heeft. Dat opwaartse zien we ook terug in beweging. Haar stap is ruim voldoende ruim en daarin heeft ze goede tact. Het beeld in draf is heel elegant, vanaf de eerste pas beweegt ze bergop en dat blijft ze heel goed volhouden. Ook haar lichtvoetigheid en mooie voorbeen vallen op in draf. In galop changeert ze gemakkelijk en maakte ze goede houding, wel was ze hierin nog iets gespannen.”

Ook de 80/80 scorende Riva Dance (McLaren uit Let’s Dance elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Glock’s Toto Jr.) van fokkers Rob van Ruitenbeek en Carolien van Mourik draafde naar een negen. “Deze merrie heeft veel uitstraling, een aansprekende voorhand, mooie bovenlijn en jeugduitstraling. Bij het rondstappen in de groep waardeerde ze zich op in de stap, hierin toonde ze meer ruimte dan bij de individuele presentatie. Ze draaft opvallend goed: met zeer veel souplesse, zweefmoment, beentechniek en schakelvermogen. Haar galop is lichtvoetig, daarin heeft ze een mooie voorbeentechniek en ruim voldoende houding.”

Nog meer 80/80

Met een acht voor alle onderdelen werd Reynalida van de Waalsehoeve (Fürst Dior uit Walida van de Waalsehoeve elite IBOP-dres prest PROK van San Remo) van fokker Wendy Plomp ster en ook Royal Ireen SW (Secret uit Ireen elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Apache) van fokker Stal Willig werd ster met 80/80. “De Fürst Dior is een goed ontwikkelde, rassige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze stapt actief, met goede ruimte en lichaamsgebruik. Ze draaft met souplesse, balans en een mooi voorbeen. In galop heeft ze ruimte, balans en beentechniek. Royal Ireen SW is een heel atletische merrie, zij staat ook goed in het rechthoeksmodel en waardeert zich nog eens op in beweging. Ze stapt met goede tact en lichaamsgebruik, draaft met lichtvoetigheid en souplesse, en galoppeert lichtvoetig. In draf valt haar houding heel positief op, in galop blijft ze nog iets hoog in het kruis.”

Ook Raiatea VZ (Fontaine TN uit Ibiza VZ ster D-OC van Davino VOD) van fokker C. van Wolfswinkel uit Maarsbergen en de door Stal Ribbels gefokte Rosalita (Le Formidable uit Isolita ster van Apache) van Rinus Blom en Siem Korver werden ster met 80/80. “Raiatea VZ is een grootramige merrie met goede bespiering in de bovenlijn. Ze stapt ruim voldoende ruim, met goede tact en daarin zou ze iets meer souplesse mogen tonen. In draf en galop valt ze op met haar goede ruimte, mooie voorbeengebruik en gemak. Rosalita is een goed ontwikkelde, rassige merrie die zich nog eens opwaardeert in beweging. Ze stapt zuiver en actief, draaft heel lichtvoetig en galoppeert met ruim voldoende afdruk. In draf brengt ze het achterbeen heel goed onder en blijft ze mooi gesloten, in galop toont ze op de rechte lijn goede beentechniek en zou ze in de wendingen nog wat meer ruggebruik mogen tonen.”

Vijf merries 75/80

Vijf merries werden ster met 75/80. Allereerst Rivana (Blue Hors Zack uit Cindy Retto sport-dres D-OC van Chatman) van fokker A. Taffijn van Gurp uit Vlaardingen. “Deze sterk gebouwde merrie heeft een goede actieve draf, met daarin goede buiging in de gewrichten, maakt goede houding in beweging en bleef vandaag in galop nog iets gespannen.” Dan Rymynola M (Kjento uit Mynola M elite IBOP-dres D-OC van Dream Boy, fokker Jan Mol uit Diepenheim) van F.G.J. Sturkenboom uit Utrecht. “Deze merrie is royaal ontwikkeld en draaft met goede afdruk vanuit het achterbeen. Het beeld is bergopwaarts en ze zou nog wat meer lichaamsgebruik mogen tonen.

Ook de Kjento-dochter Romelia (uit Hesmelia elite EPTM-dres PROK van Dream Boy) van fokker G. Kolbach uit Poederoijen werd ster met 75/80. “Deze merrie heeft een mooie voorhand en veel body. Ze stapt met kracht en ruimte, draaft met veel beentechniek en galoppeert krachtig, waarbij ze nog iets meer ruggebruik kon tonen.

De Livius-dochter Royal Dancing Dream VDP (uit Cavalia V elite sport-dres pref D-OC van Valdez) van fokker Peter Vos uit Bruchem kwam met 85 voor haar draf uit op 75/80. “Dit is een jeugdige, rassige merrie met een goed front en iets teer fundament. Ze beweegt lichtvoetig, kan goed schakelen in de draf en had in galop nog iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. Haar stap is ruim en losgelaten.”

Tot slot de vierjarige Phamaika (Tesla uit Gina PROK van Uphill, fokker B.H.A. Nales uit Lichtenvoorde) van Robin Blaauwendraad uit Dreumel. “Deze merrie is ruim voldoende ontwikkeld, heeft sterke verbindingen en stapt ruim, actief en met goed lichaamsgebruik. Ze beweegt lichtvoetig en zou nog iets meer houding mogen maken.”

Bron: KWPN