SK Huijbergen: topscoorders van Lennox US en Jameson RS2

Op de laatste dag van de stamboekkeuringen van de Maas Delta regio, konden gisteren 24 dressuurmerries ster worden verklaard in Huijbergen. Van de zes springmerries werden er vier ster. Uit een totaal van 33 dressuurpaarden werden er 24 ster. Volgend weekend, op zaterdag 5 juli, zal de Centrale Keuring plaatsvinden van de Maas Delta regio (Limburg, Zeeland en Noord-Brabant).

De Lennox U.S.-dochter Savanne Fan T (uit Fancy T elite IBOP-dres sport-dres PROK van Vivaldi, fokker Angele Toonen-Arts uit Odiliapeel) van C.A.F. Toonders uit Veldhoven was vandaag topscoorder met 85/85. “Dit is een super chique, elegante en scherp gemodelleerde merrie met veel uitstraling. Ze heeft een goed bespierde bovenlijn en correct fundament. Ze stapt met tact, ruimte en kracht. Ze draaft lichtvoetig, elegant en gedragen. Ze heeft geen snelheid nodig en maakt ook goede overgangen naar de galop, waarin ze veel afdruk en balans heeft”, omschrijft Luuk Smetsers de merrie.

Surprise di Mone

De Jameson RS2-dochter Surprise di Mone (Jameson RS2 uit Miss Mone elite EPTM-dres PROK van Glock’s Toto Jr., fokker Willy Vos uit Onnen) van MH Sporthorses uit Chaam deed met 80/85 ook een opvallende verrichting vandaag. “Dit is een sterk gemodelleerde merrie, die opwaarts gebouwd is en een stoere voorhand heeft. Ze zou misschien nog iets meer rek mogen hebben en heeft veel uitstraling. Ze heeft een actieve en resolute stap, en in draf en galop maakt ze een goede zelfhouding en heeft ze een heel goed achterbeengebruik. Het is een sterk bewegende merrie met een mooi silhouet.”

Shallow-Dine RS2

Met de bovenbalk van 80/85 maakte ook een andere Jameson RS2-dochter een sterke indruk, namelijk Shallow-Dine RS2 (uit Farludine elite IBOP-dres pref PROK van Vivaldi) van fokker RS2 Dressage uit Groesbeek. “Een merrie met een mooie voorhand en goede verhoudingen. Ze heeft een goede schoft-/schouderpartij en hard fundament. Haar stap is heel resoluut en zuiver. In draf heeft ze goede tact en beentechniek, en beweegt ze bergopwaarts. In galop maakt ze een goede houding en begon ze steeds meer lichaamsgebruik te tonen.”

Sharaya en Sevieta Corieta Texel ster

Twee merries werden ster met 80/80: Sharaya (Fürst Romancier uit Karlaya ster D-OC van Capri Sonne Jr.) van fokker Carla Telussa-Baas uit Oostkapelle en Sevieta Corieta Texel (Glamourdale uit Evieta Corieta Texel ster sport-dres PROK van Jazz, fokkers Wim van der Linde uit De Cocksdorp en Grieteke Oldenburger uit Veendam) van Van Baalen Farms uit Brakel. “Sharaya is een merrie met veel uitstraling, een aansprekende voorhand en goede verbindingen. Ze stapt correct, draaft mooi gesloten en met veel beentechniek, en galoppeert met goede afdruk en ruim voldoende ruimte. Sevieta Corieta Texel is een hoogbenige, jeugdige merrie met een lange hals. Ze zou een fractie sterker in de rug mogen zijn en heeft correct fundament. Ze stapt ruim voldoende actief en zuiver. Haar draf is lichtvoetig en daarin heeft ze een goede mechaniek. Datzelfde beeld zagen we in de galop: daarin heeft ze een goede techniek in de benen en is ze lichtvoetig.

80 punten voor bewegen

Met 75/80 werden de ruim en met goede beentechniek bewegende Poppedijn DDL (Trafalgar uit Beautykees van Bretton Woods, f/g De Drie Linden uit Steenbergen) van mede-geregistreerde MiGa Horses BV uit Oosterbeek en de goed stappende en elegant dravende Skye Dancer (Fürstenball uit Carorinka Weering elite IBOP-dres sport-dres PROK van Sorento) van fokker Dennis Schalekamp uit Dordrecht ster. De zeer goed stappende Soulsister Wolfshoeve (Burlington uit L’Envie van de Wolfshoeve elite IBOP-dres D-OC van Johnson) van fokkers Annemieke van der Horst-Meeus en Brecht d’Hoore werd ster met 70/80, net als de met goede beentechniek dravende Sancerre (Le Formidable uit Katingha BH ster van Florencio) van fokker Jack Soffers uit Ossendrecht.

Springpaarden

Henk Dirksen en Petro Trommelen beoordeelden zes springmerries. Vier daarvan werden ster, waaronder twee met 70/80: Cavalla Cera Z (Carrera VDL uit Dapriccia Cera van Dinken) van Stal De Duinbosschen uit Schijf en Raviola (Ipsthar uit Gaviola ster van Baltic VDL, fokker A. Raats uit Nispen) van S.A.M.E. Kerstens uit Roosendaal. “De Carrera VDL-merrie heeft een goed sportlichaam en is langgelijnd. Ze heeft een lichtvoetige galop en springt met zeer veel afdruk, wat soms nog iets ten koste ging van de voorbeentechniek. Ze maakt de sprong achter telkens heel goed af. De Ipsthar-merrie is 1.61m en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze vertoont veel bloed op stand en dat zagen we ook terug bij het springen. Raviola is vlug, springt met een goede beentechniek en ruggebruik”, aldus Henk Dirksen.

Bron: KWPN