SK IJsselmuiden: elf merries ster, NMK-ticket voor Avenger Z-dochter

Henk Dirksen en Marcel Beukers kregen op de stamboekkeuring bij Stal Wezenberg in IJsselmuiden vier dressuur- en acht springpaarden te beoordelen. Alle vier de dressuurmerries werden ster. Op één springpaard na werden ze allemaal ster, waaronder dochters van Cicero Z en Avenger Z die naar 85 punten sprongen.

De hoogste punten van de dag werden behaald door gastheer Gert Wezenberg’s Cayenne W (Cicero Z van Paemel uit Montanban elite IBOP-spr PROK van Monte Bellini) van mede-fokker J. Koetsier uit Kamperveen. Zij behaalde 80 punten voor exterieur en 85 punten voor het springen, waaronder 90 voor reflexen. “Dit is een aansprekende, correct gebouwde merrie met een mooi gevormde voorhand en een sterk lichaam. Ze beweegt lichtvoetig en springt met veel afdruk, telkens goed naar boven, met hele snelle reflexen en een heel goede sprongafloop. Het is een heel atletische merrie die met veel atletisch vermogen springt”, vertelt Henk Dirksen.

Cayenne W (Cicero Z van Paemel x Monte Bellini) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Eén NMK-ticket

Uitgenodigd voor de NMK is de Avenger Z-dochter Roxy (uit Golden Girl ster van Up to Date) van fokker J. Koetsier uit Kamperveen. Zij behaalde het sterpredicaat met een bovenbalk van 75/85. “Deze jeugdige merrie heeft een sportlichaam met goede schoft-/schouderpartij en correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig, springt met veel overzicht en opent achter extreem goed. In het voorbeen is ze nog wat wisselend in de techniek, wel gebruikt ze haar schouder goed. Ze springt met veel vermogen en snelle reflexen.”

Driemaal 80 voor springen

Met 75/80 verdiende de Inaico VDL-dochter Rachel Sijgje (uit Fancy Sijgje stb PROK van Arizona) van fokkers H.G. Spronk en M.H. Spronk uit Doornspijk het sterpredicaat. “Deze bloedgemaakte merrie galoppeert lichtvoetig, springt met een goede afdruk, goede beentechniek en atletisch vermogen.”

De Quiwi Dream-dochter Royaldreamretto (uit Elticretto van Larimar) van fokker Pieter Dolfsma uit Kampen werd ster en voorlopig keur met 70/80. “Deze grootramige, royaal ontwikkelde merrie beweegt lichtvoetig en changeert gemakkelijk. Ze liet een constante verrichting zien en overtuigde met haar vermogen.”

Ook de Liamant W-dochter Rieta (uit Werdieta stb prest van Indorado) van fokker A. Kok uit Zwolle verdiende 70/80. “Dit is een voldoende langgelijnde merrie met een goed gevormde voorhand, die iets sterker zou mogen zijn in de bovenlijn. Ze springt met goede beentechniek en veel vermogen.”

Tweemaal 80/80 bij dressuur

Red Hot Dolly PLH (Kjento uit Zelly elite EPTM-dres sport-dres pref D-OC van Son de Niro) van fokker Maatschap Pleyter uit Zalk werd ster met 80/80. “Deze goed ontwikkelde kleindochter van de bekende Ulster-merrie Dolly staat goed in het rechthoeksmodel, beweegt goed naar boven en heeft een goede galop. Ze heeft een sterk lichaam en vertrekt telkens goed vanuit het achterbeen. Ze heeft van nature veel houding en balans.”

Red Hot Dolly PLH (Kjento x Son de Niro) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

De Zuperman-dochter Zarah W (uit Royale Karina van For Romance) van fokker Gert Wezenberg verdiende eveneens 80/80. “Deze langgelijnde merrie heeft een goed front en wordt in het stamboek opgenomen als ze aan de aanvullende eisen heeft voldaan. Ze heeft een ruime manier van bewegen en een goede houding en balans in galop.”

Zarah W (Zuperman x For Romance) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Melrose preferent

Fokker B.S. Wichers uit Dedemsvaart kreeg twee driejarige halfzussen ster, waardoor de moeder direct preferent werd. Het betreft de Jazz-dochter Rosemarijn BSW (uit Melrose ster EPTM-dres sport-dres D-OC van Dream Boy) en de Ferro-dochter Rhosanna BSW. Laatstgenoemde werd ster met 75/80. “Dit is een aansprekende merrie, die voldoende in het rechthoeksmodel staat en drie actieve basisgangen heeft. Daarin valt ook haar goede achterbeengebruik op.”

Bron: KWPN