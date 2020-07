SK Kootwijkerbroek: Hoppa, nog vier merries naar NMK

Op de tweede dag stamboekkeuring op MT Stables bij Marcel en Tamara van Manen werden nog eens drie merries aangewezen voor de NMK. Gisteren waren het er twee, vandaag komen daar My Lena ZL (v. Zack) en Mint Ice Diamond US (v. Diamond Hit) van Rom Vermunt, My Toti DBG (v. Totilas) van Ilona Goris en Magna Charta (v. Dream Boy) bij.

De hoogste dagscore ging naar twee driejarige merries. My Toti DBG (Totilas x Contango x De Niro) van fokker Ilona Goris kwam uit op een bovenbalk van 80-85.

My Lena ZL

Omgekeerd, dus 85 voor exterieur en 80 voor beweging, was er voor My Lena ZL (Blue Hors Zack x Sir Sinclair, fokker: C. Kerbert) van Rom Vermunt.

My Lena ZL (v. Blue Hors Zack) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Twee voor Rom Vermunt

Rom Vermunt heeft straks nog een tweede ijzer in het vuur in Ermelo. Ook Mint Ice Diamond US (Diamond Hit x Davino V.O.D., fokker: Unlimited Stables) mag naar de NMK. Zij scoorde 80-80.

80-80

80-80 en een NMK-uitnodiging was er ook voor Magna Charta (Dream Boy x Sir Oldenburg, fokker: H. van den Bosch) van Stal Ribbels.

Magna Charta (v. Dream Boy) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Nog een merrie scoorde 80-80. Deze Magnifique van de Westen (Toto jr x Charmeur, fokker: C. Kikkert) van J.A.H. van Schaijk kreeg geen NMK-uitnodiging.

80-85 voor Lydensie

Lydensie (Dream Boy x Easy Game) kwam ook uit op de topscore van 80-85. Deze door M. Hageman gefokte merrie van S.A. Diercks kon geen NMK-uitnodiging in ontvangst nemen omdat ze al vierjarig is.

Lydensie (v. Dream Boy) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

25 stermerries

In totaal was er opnieuw veel kwaliteit voorhanden in Kootwijkerbroek. 25 merries werden ster verklaard. Daarvan zestien met 80 of meer punten voor exterieur en/of beweging.

Volledige uitslag

Bron: Horses.nl