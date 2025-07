SK Kootwijkerbroek: Nanny Mc Phee levert keuringstopper (85/90)

De stamboekkeuring in Kootwijkerbroek is er ieder jaar één met veel kwaliteit, dat was vandaag beslist niet anders. Sophie Anne Maria (For Romance I uit Pavo Cup-reservekampioene Nanny Mc Phee) excelleerde met 85/90, waaronder 95 punten voor haar draf.

Van de 29 beoordeelde merries zijn er 26 ster verklaard, waaronder niet minder dan 16 met minimaal 80 punten voor beweging. Een overtuigende laatste stamboekkeuring, met de gecombineerde CK van Gelderland, Overijssel en Flevoland op vrijdag 18 juli in het vooruitzicht.

Extra kwaliteit

Judith Ribbels had de topper in handen, haar zelfgefokte Sophie Anne Maria (For Romance x Vitalis), de volle zus van de aangewezen premiehengst Scott Nicolas. Met 95 punten voor haar draf kwam ze uit op de veelzeggende bovenbalk van 85/90. “Een geweldige merrie! Ze is heel aansprekend, langgelijnd, heeft een mooie voorhand, een goed bespierde bovenlijn en goed fundament. Ze stapt opvallend goed, met ruimte, kracht en lichaamsgebruik. In draf heeft ze extra afdruk, gedragenheid, beentechniek en zelfhouding. Ook in laag tempo behoudt ze heel goed haar tact en gedragenheid, en ze kan geweldig verruimen en verkorten. Datzelfde beeld zien we in galop, daarin heeft ze veel houding, balans en afdruk. Een paard dat echt op je netvlies blijft staan”, is inspecteur Wim Versteeg enthousiast.

Drie keer 85/85

Drie merries deden daar met 85/85 weinig voor onder. Allereerst She’s A Linda Taonga (Blue Hors Zackerey x Negro) van fokker Stal 104 en mede-geregistreerde MT-Stables. “Een goed ontwikkelde eyecatcher met een mooie lange nek, goede hals en langgelijnd model. Ze stapt zuiver en los, draaft met veel ruimte, beentechniek en telkens goed met de schoft omhoog. Ze heeft van nature een heel mooie zelfhouding en beweegt met kracht en gedragenheid. In galop laat ze eveneens goede ruimte en afdruk zien.”

Ook Senne Lena (Total Hope x Everdale) van fokker Myra Dicker-Glaser kwam uit op 85/85. “Een langgelijnde merrie met een fraaie hals, goede schoft-/schouderpartij en goed fundament. Ze stapt zuiver, ruim en met lichaamsgebruik. In draf heeft ze veel afdruk, een goede beentechniek en bergopwaartse tendens. In galop changeert ze gemakkelijk en heeft ze kracht en ruimte.”

Een overtuigende verrichting van So Jendy DH (Next Level x Hofrat, mede-fokker Willem Goesten) van fokker Droom Hoeve leverde haar ook de bovenbalk van 85/85 op. “Een fraai gemodelleerde merrie met lichte hoofd-/halsverbinding, een goede schoft-/schouderpartij en goede bovenlijn. In stap heeft ze goede ruimte, lichaamsgebruik en tact. In draf is ze heel lichtvoetig, heeft ze een elegante voorbeentechniek en veel houding. In galop kan ze gemakkelijk changeren en heeft ze veel ruimte en beentechniek.”

Overtuigend

Vier merries werden ster met 80/85, waaronder Siyenza (Next Level x Governor, fokker A. Peters) van B. Conn. “Een heel opvallend paard met veel uitstraling, goede verbindingen en correct fundament. Ze stapt met kracht en lichaamsgebruik, en draaft met zeer veel tact, zelfhouding, een elegant voorbeen en veel schakelvermogen. Haar goede gedragen achterbeen valt ook in galop positief op.”

Ook 80/85 scoorde Sarai Verdoni (Kjento x Glock’s Toto Jr., fokker N.M.H. van Dommelen) van Verdoni Stables. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met een aansprekend front, goede schoft-/schouderpartij en correct fundament. Ze stapt ruim en met voldoende lichaamsgebruik. In draf valt haar goed ondertredende achterbeen op, beweegt ze met goede ruimte en veel buiging in de gewrichten. In galop heeft ze veel kracht en balans. Bovendien klom de merrie er in draf aan de hand nog eens extra in.”

De tweede Kjento-dochter met 80/85 is Sweet Seven (mv. OO Seven) van fokker H. Rootveld. “Deze langgelijnde merrie heeft een goede halsvorm en in draf is iedere pas raak. Ze stapt ruim voldoende ruim, en draaft lichtvoetig, met goede houding en met een goed achterbeengebruik. In galop combineert ze kracht met een goede beentechniek en bergopwaartse tendens.”

Twee Nekeman-merries

Still Dreaming STH (Fürst Zonik PS x Dream Boy) liet met 80/85 ook geen twijfel bestaan over haar talent. “Een chique, scherp gemodelleerde merrie met veel bloed en uitstraling. Ze heeft een sympathieke voorhand en stapt met ruimte en lichaamsgebruik. In draf kan ze goed schakelen, is ze lichtvoetig en maakt ze goede houding. Ze galoppeert bergopwaarts en met voldoende lichaamsgebruik.”

De tweede opvallende merrie uit de eigen fokkerij van Lens en Berna Nekeman is de 80/80 scorende So Elegant STH (Valverde x Davino V.O.D.). “Deze langgelijnde merrie zou nog iets meer jeugduitstraling mogen hebben en heeft een goede bovenlijn. Ze draaft ruim, met een goed voorbeengebruik, veel lichaamsgebruik en een gedragen achterbeen. Haar galop is voldoende ruim en krachtig, en in stap hadden we iets meer rust willen zien voor nog hogere punten.”

80/80 voor volle zus Vitalus

Shalivia Taonga (Vivaldi x D-Day) van fokker Stal 104, de volle zus van Vitalis en de KWPN-goedgekeurde hengst One-Two-Three, scoorde eveneens 80/80. Deze goed gemodelleerde merrie stapt met een goede gelatenheid en lichaamsgebruik, draaft lichtvoetig en bergopwaarts, en galoppeert met goede houding.”

Met diezelfde 80/80 bovenbalk werden nog drie merries ster: Shenola M (Kjento x Dream Boy, fokker Jan Mol) van Lisanne der Nederlanden, die 90 punten kreeg voor haar houding, zich duidelijk groter maakt in beweging en met een opvallend goed achterbeengebruik en gedragenheid beweegt, Suzy Marein E (Florida TN x Charmeur, fokker G.C. van Eck) van Droom Hoeve en tot slot Senorita BDH (So Perfect x Glock’s Toto Jr.) van fokker Daan Staller en Danique Broekema. Suzy Marein E is een aansprekende, correcte merrie met drie ruime basisgangen. Ze brengt het achterbeen goed onder en kan nog iets aan gedragenheid winnen. Senorita BDH is eveneens aansprekend, staat goed in het rechthoeksmodel en beweegt met een goede beentechniek en waardeerde zich qua houding positief op aan de hand.

Bron: KWPN