SK Kootwijkerbroek: Rapsody Sollenburg topscoorder met 85/85

De stamboekkeuring bij MT Stables in Kootwijkerbroek kende veel kwaliteit: van de 31 aangeboden merries werden er maar liefst 26 ster. Tevens werden er hoge scores uitgedeeld. Johan Hamminga stond als jury in de baan samen met Wim Versteeg. Ook voor hun was het genieten. Wim: “Het was vandaag zondermeer een goede keuring. Met opvallend weinig paarden die niet voor de ster in aanmerking kwamen en een groot aantal paarden, dat heel overtuigend kon bewegen”. De hoogste score van de dag, 85 voor zowel exterieur en beweging, was voor Rapsody Sollenburg (v. Fynch Hatton) van f/g Adri Zekveld uit Almere.

Rapsody Sollenburg werd door de jury omschreven als een hoogbenige merrie met veel uitstraling. Een modern en jeugdig dressuurpaard met een aansprekend front. Haar draf leverde 90 punten op, lichtvoetig met een goede bewegingsafloop in het voorbeen en een sterk dragend achterbeen. Daarbij bleef ze steeds bergop. Ook in galop ging ze bergop en toonde ze veel kracht en met balans. Rapsody Sollenburg is een dochter van Fynch Hatton en haar moeder is elite sportmerrie Engie Sollenburg, die zelf succesvol is uitgebracht in de klasse ZZ-Zwaar. In de merrielijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen.

80/85 voor Rose Universe en Rabola

Een score van 80/85 ging naar Rose Universe (v. Las Vegas): een hele aansprekende merrie met bijzonder veel uitstraling, die op een sterke manier draafde in de goede bergop-tendens en daarbij een goede beentechniek liet zien. Ook in galop wist dit paard te overtuigen. Voor haar draf verdiende ze 95 punten en voor haar houding 90. Ze is geboren bij J.W.A. van Dijk in Odiliapeel en komt uit elitemerrie Miss Universe. Ze staat geregistreerd bij de familie Nekeman in Hasselt. In de bekende moederlijn komen we naast de nodige sportpaarden ook goede keuringspaarden tegen.

Het optreden van Rabola leverde eveneens 80/85 op. Deze lang gelijnde merrie met haar sterke bovenlijn, bewoog in de goede houding met veel techniek beweegt. Haar stap was ruim en ze liet daarin veel lichaamsgebruik en losgelatenheid zien. Ze is een dochter van Lennox U.S. en komt uit elitemerrie Jabola (v. Eye Catcher). De goed ontwikkelde Rabola is gefokt en staat geregistreerd bij Roeland Nout uit Geldermalsen.

Rosa Linda en Vanilla Girl ook 80/85

Rosa Linda (v. Fontaine TN) kreeg van de jury 90 punten voor zowel haar draf als haar houding en dat leverde haar 80 punten voor exterieur en 85 voor beweging op. Een heel royaal ontwikkelde en lang gelijnde merrie, met een heel aansprekende voorhand die op een lichtvoetige manier beweegt en zowel in draf als in galop veel beentechniek en lichaamsgebruik liet zien. Als haar moeder staat op papier elitemerrie Koco Linda (v. Glamourdale). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij L. Heida in Oldeholtpade.

Vanilla Girl W is een goed gemodelleerde hoogbenige merrie met een aansprekende voorhand, die zowel in draf als galop met veel beentechniek, in een goede houding en met gedragenheid beweegt. Ze is een dochter van Vaderland en komt uit elitemerrie Diamond Girl (v. Diamond Hit). Ze is gefokt door B.J.M. Wezenberg en staat geregistreerd bij Monique Haazelager en Erik van Omme. Zij sloot de rij van 80/85.

80/80

Rhapsody in Blue CT (v. Glamourdale) liet 80 voor exterieur en beweging noteren. Ze is gefokt bij H.J. van Orden in Vroomshoop en staat geregistreerd bij Carola Timmer in Putten. Wim lichtte toe: “Een aansprekende merrie met goede lichaamsverhoudingen, die op een lichtvoetige manier beweegt, in een goede houding en uitstekend lichaamsgebruik laat zien.” Als moeder staat op papier de elitemerrie Bluestyle (v. Johnson). Rhapsody in Blue CT is inmiddels drachtig van Extreme US.

Eenzelfde score was er voor Rosee LK. Een lang gelijnde merrie met een goede halsvorm, die draafde met veel ruimte en souplesse. Ze galoppeerde lichtvoetig en changeerde opvallend makkelijk daarin. Haar vader is Merlot VDL en ze komt uit elitemerrie Mariska (v. Galaxie). Deze laatste is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde en naar Amerika verkochte hengst Kaiman (v.Dark Pleasure). Rosee LK is gefokt en geregistreerd bij de familie Klinkhamer in Sleen.

Veel sport in merrielijn

Ook het optreden van Rynola M was goed voor twee keer 80 punten. De dochter van First Date komt uit de preferente elitemerrie Cynola M (v. Flemmingh) en is geboren bij J. Mol in Diepenheim. Ze staat geregistreerd bij W.M. Brouwer in Lunteren. De jury omschreef haar als een goed gemodelleerde merrie met een aansprekende voorhand, die draafde met een goede beentechniek. In deze wijdvertakte merrielijn komen we meerdere internationale sportpaarden, in springen en dressuur, tegen.

Rulana T behaalde eveneens voor exterieur als beweging 80 punten. De veel bloed vertonende merrie met haar sterke bovenlijn, draafde met opvallend veel kracht, gedragenheid en beentechniek. Voor dit onderdeel liet ze dan ook 90 noteren. Rulana is een dochter van Mansion en komt uit de preferente elite sportmerrie Hulana T van Ampère. Ze is gefokt bij C. Twint in Oost-Graftdijk en staat geregistreerd bij E. Twint in Willemstad.

Sterk gemodelleerde merries

De verrichting van Ratina-Ray was tevens goed voor twee keer 80. Deze merrie beschikt over veel uitstraling en een aansprekend model. Ze heeft een mooie halsvorm en een sterke bovenlijn. Draven doet ze op een lichtvoetige manier met daarin veel lichaamsgebruik. Daarnaast galoppeert ze bijzonder krachtig. Haar vader is Fürst Dior en ze is geboren uit Karina (v. Glamourdale) bij W.A. van de Ree in Willemstad NB. Ze staat op naam van D.L. Lowham in West-Palm Beach. De grootmoeder van Ratina-Ray is elitemerrie Erina (Jazz x Sandro Hit). Zij komt bij de bekende fokker Willy Wijnen vandaan en was succesvol in de Grand Prix-dressuur.

Raia (v. For Romance) van f\g W. van Manen uit Bennekom kreeg voor haar exterieur en beweging eveneens 80 punten. Stermerrie Gaia (v. Rousseau) is haar moeder. Raia is een sterk gemodelleerde merrie met goede lichaamsverhoudingen, een dito halsvorm en een opvallend goede schoft- en schouderpartij. Daarbij een mooi aangesloten bovenlijn. In haar lichtvoetige draf viel de bewegingsafloop van het voorbeen positief op. In de galop toonde ze veel sprong en een goede beentechniek.

Bron: KWPN