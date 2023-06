SK Luttenberg: drie merries in springrichting uitgenodigd voor NMK

Het was een goede dag vandaag op de stamboekkeuring in Luttenberg. In de springrichting zijn dochters van Eldorado van de Zeshoek, Comme Il Faut en Carrera VDL uitgenodigd voor de NMK.

Van de 14 springpaarden werden er 13 minimaal ster. Negen van hen kregen 80 of 85 punten voor het vrijspringen. Dat leverde voor drie merries een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring op.

Sterke Overijsselse afvaardiging

De Eldorado van de Zeshoek-dochter Pooh-Bresco (uit First Buresco elite IBOP-spr sport-spr PROK van Ginus, mede-fokker A.J.W. Smit uit Mildam) van fokker Nick Smit en Annemiek Oomen uit Hoge Hexel verdiende haar NMK-uitnodiging met 80 punten voor exterieur en 85 voor het springen. Zij is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kincsem (v.Carrera VDL). “Dit is een atletisch gebouwd, goed ontwikkeld bloedpaard. Deze jeugdige merrie heeft een aansprekende voorhand en correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig en met goede balans. Bij het springen heeft ze veel overzicht, springt ze goed met het lichaam naar boven en maakt ze de sprong achter heel goed af. Daarbij valt haar atletische vermogen duidelijk positief op.”

Met 80/80 mag Proud Lady (Comme Il Faut uit Balou Lady prest D-OC van Balou du Rouet) van fokker Mark Oude Griep uit Denekamp naar de NMK. “Deze goed in het rechthoeksmodel staande merrie is nog iets overbouwd en heeft een aansprekende voorhand. Zeker in het begin van de verrichting deed ze nog heel groen aan, ze verbeterde wel zichtbaar naarmate de verrichting vorderde. Vooral op de hoge oxers liet ze zeer goede reflexen en vermogen zien. Daarbij was het een natuurlijke verrichting waarbij ze qua lichaamsgebruik ook steeds beter werd.”

Tot slot mag ook de 75/85 scorende Prelude (Carrera VDL uit Jada elite IBOP-spr sport-spr PROK van Etoulon VDL) van fokker B.A.M. Booijink uit Luttenberg naar de NMK. “Dit is een langgelijnde bloedmerrie met jeugdopdruk. Ze was aan het begin wat te fris maar bouwde positief op. Haar galop is lichtvoetig en ze springt met zeer goede reflexen, heel vlug met het lichaam naar boven en maakt de sprong achter heel goed af. Daarbij toont ze veel vermogen en heeft ze veel overzicht.”

75/80

Drie merries werden ster/voorlopig keur met een bovenbalk van 75/80. Allereerst Parmanta (Zirocco Blue VDL uit Ceterna elite sport-spr PROK van Larino) van fokker J.A. Winters uit Beerze. Met dezelfde bovenbalk beleefde Paris (Comthago uit Alcira ster IBOP-spr sport-spr van Indoctro) van fokker K. de Weerd uit Nieuwleusen een succesvolle dag. De derde merrie met 75/80 is Papillon K (Ibolensky uit Naomi PROK van Couleur Rubin) van fokker A.H. Kleinlugtenbeld vd Berg uit Lemelerveld.

“Parmanta is een jeugdige merrie met een goed lichaam en aansprekende voorhand. Ze mocht in galop wat meer ruimte hebben en springt met een goede voorbeentechniek, sprongafloop en lichaamsgebruik. De langgelijnde Comthago-dochter Paris heeft een ruime galop met goede balans. Ze springt met snelle reflexen, een goede techniek en atletisch vermogen. De eerder via de thuiskeuring al in het stamboek opgenomen Papillon K is een merrie met een aansprekende voorhand, die zelf goed in het rechthoeksmodel staat. Ze galoppeert goed en toont daarin souplesse. Bij het springen heeft ze een zeer goede techniek, goed lichaamsgebruik en vermogen.”

80 punten-springers

Ook 80 punten voor het vrijspringen leidde bij Puriana Pandour R (Ultimo van ter Moude uit Lieneke Lana R elite IBOP-spr D-OC van Carrera VDL, fokker M. Roeterdink uit Ruurlo) van A.C.H. Roeterdink-van Duren uit Ruurlo, Palonka (Highway M TN uit Sietske B ster sport-spr prest van Calvados) van fokker J.H.J. Blaauwgeers uit Geesteren en Perla (I’m Special de Muze uit Vamantha Fortuna ster van Burggraaf, fokker A. Lenters uit Lutten) van J. Lenters-Fikken uit De Krim tot het sterpredicaat. Deze drie merries kregen ieder 70 punten voor exterieur.

“Eerstgenoemde merrie is ruim voldoende ontwikkeld, is iets overbouwd en heeft een aansprekende voorhand. Ze springt met heel goed reflexen en goede sprongafloop. Ook de instelling van deze Ultimo van ter Moude-dochter viel duidelijk op en daarbij toonde ze veel vermogen. De Highway M TN-dochter Palonka is een langgelijnde merrie die aanvankelijk wat gespannen was maar positief opbouwde. Ze springt met vermogen, overzicht en steeds meer lichaamsgebruik. De I’m Special de Muze-dochter Perla is een jeugdige, voldoende ontwikkelde merrie met een lichtvoetige galop. Ze springt met snelle reflexen en bouwde positief op, waarbij ook haar sprongafloop positief opviel.”

Sportmerries elite

Daarnaast werd de sport-spr merrie Melissa (Diarado uit Zufrieda van Negro) van fokker A.H. Noordman uit Zwolle met 70 punten voor exterieur gelijk elite verklaard. Zij springt op zesjarige leeftijd al op 1.35m-niveau. “Deze Diarado-dochter is goed ontwikkeld en voldoende langgelijnd. Ze heeft op deze leeftijd al goed gepresteerd onder Pim Mulder.” Eveneens bevorderd tot elitemerrie werd de Ukato-dochter Ibiza (uit Madonna stb pref prest van Ekstein) van fokker H.J. Reimert uit Heeten, die in zowel de spring- als dressuursport het sportpredicaat verdiend heeft. Eerder werd zij al met 70 punten voor exterieur ster. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met een sterke lendenpartij en goed bespierde hals. Op tienjarige leeftijd heeft zij in beide fokrichtingen goed gepresteerd.” Haar moeder leverde meerdere internationale springpaarden waaronder het 1.60m-paard Tinkabell 12 (v.Casco) van Rodrigo Pessoa.

Goede jaargang

“In totaal hebben we daarmee een mooi totaal van acht driejarige springmerries vanuit Overijssel kunnen uitnodigen voor de NMK. De stamboekkeuring heeft daarnaast ook een duidelijk voorlichtende rol, waarbij we hebben geprobeerd de punten in de bovenbalk zoveel mogelijk te spreiden zodat duidelijk wordt wat de plussen en minnen van een bepaald paard zijn. Bij de springpaarden was er dit seizoen weinig ondereind en hebben we duidelijk kunnen selecteren op onderdelen zoals ontwikkeling, lichtvoetigheid, reflexen en vermogen.”

