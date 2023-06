SK Luttenberg: Kyton- en Glock’s Toto Jr.-dochters uitschieters

Naast een stel goede springpaarden, werd er ook met de dressuurpaarden goed gescoord op de stamboekkeuring in Luttenberg. Alle acht beoordeelde merries zijn ster verklaard.

In de dressuurrichting werden alle acht beoordeelde merries minimaal ster verklaard, waarvan vijf met minimaal 80/80. Dat maakte het een zeer geslaagde dag vandaag.

Uitschieters in dressuur

Kandidaat voor de NMK in de dressuurrichting stelde in Luttenberg onder meer de opvallende Kyton-dochter Penny Lane (uit Favorieta A elite sport-dres PROK van Wynton) van fokkers Rom Vermunt Jr. uit Geesteren en H.D. en J. Bruinier-van den Ham uit Spankeren zich. Voor zowel draf, galop als houding kreeg zij 90 punten, naast 85 punten voor de stap. Met daarnaast ook nog eens 85 punten voor exterieur kwam zij tot de excellente bovenbalk van 85/90. “Dit is een moderne, grootramige en goed ontwikkelde merrie van 1.73m. Ze beschikt over veel uitstraling, heeft een goede schouderpartij, een goede bovenlijn en hard fundament. Ze laat zien van nature veel souplesse, balans en lichtvoetigheid in beweging te hebben en is heel atletisch. Ze draaft met een goede beentechniek en een goed gebruik van het achterbeen. In galop valt haar lichtvoetigheid en balans duidelijk op. Een heel compleet dressuurpaard en we zien haar daarom ook graag terug op de Centrale Keuring”, vertelt Henk Dirksen, die de dressuurpaarden samen met Luuk Smetsers keurde.

SK Luttenberg: 6 Penny Lane (Kyton x Favorieta v. Wynton). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Ook de 85/85 scorende Glock’s Toto Jr.-dochter Philepine B (uit Josephine B elite IBOP-dres D-OC van Flemmingh) van fokkers Peter en Hetty Bleeker uit Nijverdal bleek zeer opvallend. “Een echt ‘Bleeker-paard’! Ze is goed ontwikkeld, heeft een heel aansprekend front en is opwaarts gebouwd. Ze beschikt over zeer goede basisgangen. Haar stap is actief en zuiver. In draf heeft ze een goede beentechniek en een goed gebruik van het achterbeen. Daarbij laat ze zien van nature veel houding en balans te hebben. Vandaag was ze in galop iets aan de frisse kant maar ook daarin liet ze kwaliteit zien.”

SK Luttenberg: 4 Philipine B (Glock Toto jr x Josephine v. Cachet L). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Type en beweging

Drie dressuurmerries werden ster met 80/80: Picobellou MTH (First Date uit Lobilou MTH ster PROK D-OC van Governor) van fokker M. Tanger uit Kampen, Powerdream (For Ferrero uit Flower Dream elite IBOP-dres PROK van Floresco NRW, fokker Joop Kappert uit Geesteren) van H.Z. Waterink uit Radewijk en tot slot Phoenix Arizona (Glock’s Toto Jr. uit Boncoeur ster IBOP-dres sport-dres van Flemmingh, mede-fokker E.M.T. ten Brink uit Abcoude) van fokker N.O. Stofberg uit Amsterdam.

“Picobellou MTH is een goed ontwikkelde, voldoende langgelijnde merrie met een mooi gevormde voorhand. Ze waardeert zich positief op in beweging en beschikt over drie goede basisgangen. Daarin heeft ze een goed gebruik van het achterbeen en goede balans. Powerdream is een heel mooi gemodelleerde merrie die goed ontwikkeld is en een goede schoft-/schouderpartij heeft. Haar romprichting is iets neerwaarts en dat zagen we ook een beetje terug in de draf en houding. Daar stelde ze wel een goede stap en galop tegenover. Tot slot Phoenix Arizona, dat is een langgelijnde merrie met een goed gevormde hals. Ze beweegt met goede souplesse en een goede buiging in de gewrichten. In draf valt haar goede voorbeengebruik op en ze galoppeert lichtvoetig en met balans.”

Bron: KWPN