SK Luttenberg: Twee springmerries uitgenodigd voor NMK

Op de laatste stamboekkeuring van Overijssel, vandaag in Luttenberg, zijn dochters van Landino VDL en Etoulon VDL uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Zeventien springmerries werden ster.

Scotty O’Rissa (Landino VDL x Cardento) van fokkers Jan Tippe en familie Duitman sprong met 90 punten voor zowel reflexen, techniek als vermogen naar de overtuigende bovenbalk van 80/90. “Deze merrie is met haar 1.63m niet de grootste maar staat wel goed in het rechthoeksmodel en vertoont veel bloed. We selecteren op bloed en lichtvoetigheid, en daar blinkt Scotty O’Rissa mee uit. Deze atletische merrie galoppeert heel actief en heeft daarin goede souplesse. Ze springt met zeer veel afdruk, zeer goed lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen. Echt een heel talentvol paard en we zien haar graag terug in Ermelo”, licht Henk Dirksen toe.

Mooi detail is dat deze fokkerscombinatie twee jaar geleden vanuit Overijssel met de opvallende Painted Dorissa (v. Grandorado TN) naar de NMK mocht en vorig jaar met de uit dezelfde lijn gefokte Red O’Rissa (v. Highway TN).

Tweede NMK-merrie

Ook Scratch DG (Etoulon VDL x Colandro) van fokker D.J. Lensink mag naar de NMK. Zij werd ster met 75/85. “Deze jeugdige merrie heeft een mooi sportlichaam en is heel correct gebouwd. Ze is atletisch en galoppeert lichtvoetig. Bij het springen valt ze op met haar goede voorzichtigheid, vlugge reflexen en atletische vermogen. Ze springt bovendien telkens heel goed met het lichaam naar boven.”

Scratch DG (Etoulon VDL x Colandro). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Goede springcijfers

De derde merrie die naar 85 punten sprong is Electra FZ (Berlin x Diamant de Semilly) van fokker Az.Agricola F. Zanetti. “Deze merrie komt uit de Roosakker-stam en is correct gebouwd. Ze zou op stand wat meer bloed kunnen uitstralen en galoppeert met veel afdruk. Die afdruk zagen we ook terug bij het springen. Ze springt met veel vermogen en heeft een goede sprongafloop op de oxers.” Deze driejarige, Italiaans geregistreerde merrie moet nog aan aanvullende eisen voldoen voordat ze kan worden opgenomen in het KWPN stamboek.

Dat geldt ook voor Loriana Blue FZ (Zirocco Blue VDL x Harley VDL) van L. Gouws, die met 75/80 goed scoorde. “Deze Zirocco Blue-dochter heeft een goed model, met bloed en een goede bovenlijn. Ze beweegt gemakkelijk en heeft een goede galop. Ze sprong met veel afdruk en verloor daardoor iets aan kracht op het eind, maar liet zeker haar talent zien.”

Shakira (Mans x Catoki) van fokker M.P. Schoemaker verdiende het sterpredicaat met 80 punten voor zowel exterieur als vrijspringen. Voor haar galop kreeg ze 85 punten. “Deze merrie was al opgenomen via de thuiskeuring en werd nu opgewaardeerd in haar cijfer voor het exterieur. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een sterk model. Haar galop is ruim en actief, en ze springt met een goede voorbeentechniek en goed vermogen.”

Getoond talent

Met 75/80 werden Sajonara JD (Levi VDL x Eldorado van de Zeshoek) van fokker J.H. Diepman en Serlin Belle M (Berlin x Comme il faut) van fokker Wilma Wigink-Markvoort ster. “Sajonara JD is een aansprekende merrie die een fractie sterker zou mogen zijn in het middenstuk en een actieve galop heeft. Ze springt met veel afdruk en een goede voorbeentechniek. Serlin Belle M is een bloedgemaakte, jeugdige merrie met een lichtvoetige galop en zeer goede reflexen op de steilsprong”, vertelt Henk Dirksen.

80 voor springen

Ook Show-Bresco (Visage van de Olmenhoeve x Calvaro Z) van fokker Nick Smit en mede-geregistreerde Annemiek Oomen en Silverblue (Zirocco Blue VDL x Apardi) van fokker B.A.M. Booijink werden ster met 80 punten voor het springen. Ze kregen beide 70 punten voor exterieur. “Show-Bresco is een opvallende verschijning vanwege haar platenbonte kleur. Ze is jeugdig, staat goed in het rechthoeksmodel en galoppeert gemakkelijk. Ze springt goed met het lichaam naar boven en heeft daarbij goede afdruk. Silverblue is een jeugdige merrie met een actieve galop, een goede voorbeentechniek op de sprong en ze is daarbij vlug.”

Bron: KWPN