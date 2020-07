SK Middenbeemster: drie dressuurmerries naar NMK

24 stermerries en drie NMK-merries. Dat is de opbrengst van de stamboekkeuring in Middenbeemster. Gerard en Stefanie Koks van de Debbehoeve kregen twee merries doorverwezen naar het kampioenschap voor driejarigen: Mistique (v. Ferdinand) en Mission van de Debbehoeve (v. Glamourdale). De derde NMK-merrie is Mi Corazón d'Amour (v. Blue Hors Zack) van B.M. Gerards.

2020 is een goed jaar voor de Debbehoeve. Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch stelden Gerard en Stefanie Koks één van de favorieten voor: de premiehengst Mansion (v. Totilas).

Twee NMK-merries

Op de stamboekkeuring in Middenbeemster kregen Gerard en Stefanie Koks twee merries aangewezen voor de NMK. Mistique (Ferdinand x Ampère), aangekocht op de veulenveiling Midden-Nederland, scoorde de hoogste punten van de dag. 85-85 was de bovenbalk van de door H. Hageman uit Dalfsen gefokte merrie, die applaus kreeg van het publiek.

Mission van de Debbehoeve (v. Glamourdale) Foto: Jacquelien van Tartwijk

80-85 was er voor de zelf gefokte Mission van de Debbehoeve (Glamourdale x Sir Donnerhall). Ook zij mag op 15 augustus in Ermelo aantreden.

Mi Corazón d’Amour

Het derde NMK-ticket gaat naar Mi Corazón d’Amour (Blue Hors Zack x Gribaldi). Zij scoorde 80-80.

Mi Corazon d’Amor (v. Blue Hors Zack) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Zeven keer 80 voor beweging

Zeven keer gaf de jury 80 punten voor de bewegingen. Naast de drie NMK-merries scoorden ook Memorable Milya (For Romance x Ungaro) van C.R. de Vries, Mariposa Cara C (In Style x Don Schufro) van Stoeterij ’t Centrum, Mytrichta van de Westen (Desperado x Apache) van C. Kikkert en Mini Me Lita C (Dream Boy x UB40) van Stoeterij ’t Centrum.

Twee springmerries met 80 punten

Twee springmerries tikten ook de 80 punten aan (voor het vrijspringen uiteraard): Mille Feuille (Highlander x Vigaro) van T. Mastenbroek en de oudere Lyminka M (Baloubet du Rouet x Sir Shutterfly) van H. Melgerd.

Bron: Horses.nl