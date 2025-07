SK Middenbeemster: Next Level-dochter Socks KF scoort 85/85

Op de stamboekkeuring in Middenbeemster verdienden vandaag 18 dressuurpaarden en vier springmerries het sterpredicaat. Met 90 punten voor galop kwam Socks KF (Next Level uit Kyralita C elite IBOP-dres PROK van Cachet L) van fokker F. Kroon uit Oostwoud uit op 85/85. "Een heel opvallend paard!", zo klonken de woorden van Inspecteur Marcel Beukers.

Beukers en Bart Henstra beoordeelden 26 dressuur- en zes springpaarden voor stamboekopname. Zes dressuurmerries scoorden minimaal 80 punten voor zowel exterieur als vrijbewegen.

85/85 voor Socks KF

“Een heel aansprekende, jeugdige merrie met opvallende aftekeningen. Ze is hoogbenig, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goede bovenlijn. Ook in beweging bleek ze een eyecatcher. Ze stapt ruim en zuiver, ze draaft met veel kracht en goede beentechniek, en voor haar galop hebben we haar zelfs 90 punten kunnen geven. Daarin heeft ze namelijk veel houding, is ze lichtvoetig, beweegt ze duidelijk bergopwaarts en kan ze gemakkelijk changeren”, vertelt Marcel Beukers over de stamboektopper Socks KF.

Driemaal 80/85

Drie merries verdienden het sterpredicaat met 80/85. De McLaren-dochter Simply Splendid A.S. (uit Chickadee A.S. van Damon Hill) van fokker O.E. Ebbelaar-Dragman uit Amstelveen draafde naar 90 punten. “Een heel aansprekende, langgelijnde merrie met een mooi hoofd, front en sterke bovenlijn. Ze beweegt met kracht en goede buiging in de gewrichten. Ze stapt krachtig, ruim en zuiver, ze draaft met goede tact en beentechniek, en ze galoppeert bergopwaarts met goede balans.”

De eveneens driejarige Suprême HV (Zenon uit Floorusja B ster PROK van Ampère, fokker Stal Heeserveld uit Ruinen) van Saskia van Musscher uit Obdam en VDL Stud uit Bears kwam ook uit op 80/85. “Een jeugdige, goed in het rechthoeksmodel staande merrie die nog iets meer halsbespiering zou mogen hebben en met veel souplesse en gemak beweegt. Ze stapt ruim, en in draf en galop valt ze op met haar goede techniek in de benen, lichaamsgebruik en schakelvermogen. Ze heeft daarbij geen snelheid nodig.”



De derde merrie met 80/85 was de vijfjarige Phillippa d’Or van de Debbehoeve (Glamourdale uit Idylle d’Or elite IBOP-dres sport-dres PROK van Bordeaux) van fokker Gerard Koks/De Debbehoeve uit Warmenhuizen. “Een sympathieke merrie met een goed gevormde hals. Ze stapt zeer goed, met lichaamsgebruik, ruimte en activiteit. Ze draaft met goede beentechniek en lichtvoetigheid, en ze galoppeert met veel afdruk, balans en bergopwaartse tendens.”

Bovengemiddeld

Met 80/80 werden Spice Girl (Totilas uit Ginola elite IBOP-dres PROK van Belissimo M) van fokker Familie Van der Oord uit Schoorl en de negenjarige Lady Mansolein (Guardian S uit Zonne Fleur van Tango, fokker SARL Mansolein R.L. v Dam en L. Engels uit Fontaine les Luxeuil) van N. van Amerongen uit Twisk ster. “Spice Girl is een charmante, goed ontwikkelde merrie met veel front en correct fundament. Ze stapt actief en vlijtig, draaft lichtvoetig en zou daarin nog wat meer houding mogen maken. In galop heeft ze een fijne balans en changeert ze gemakkelijk. Lady Mansolein is een sterk gebouwde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, en met veel tritt en buiging in het achterbeen beweegt. Ze stapt actief, met voldoende ruimte. In draf heeft ze een goede houding en in galop veel lichaamsgebruik.”

Nog meer Sterpredicaten

Met 75/80 werden ster: de aansprekende, lichtvoetig bewegende Sennadith W (Le Formidable uit Edith W elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Wynton) van M.K. Worp uit Middenbeemster, de sterk gebouwde en met goede buiging in het achterbeen bewegende Sulana T (Florida TN uit Hulana T elite sport-dres pref PROK van Ampère, fokker E. Twint-de Boer uit Beverwijk) van E. Twint uit Willemstad, de over veel front beschikkende en bergopwaarts galopperende Resperado (Desperado uit Halo Bellie elite sport-dres PROK van Lord Leatherdale) van fokker R. van Mourik uit Purmer en de bloedgemaakte, met veel balans galopperende Rozaminka (Fynch Hatton uit Ladonna-Minka ster PROK van Grand Galaxy Tin) van fokker A. Groenveld uit Andijk.

70/80

De sterk gemodelleerde en ruim bewegende Sidekick Sonita DGH (Noah di Livius L uit Bonita ster sport-dres van Moneymaker) van fokker G.A. Hoogers uit Hippolytushoef, de met veel houding dravende Seasonni RG (Incognito uit Missoni van Alle Winden van High Five U.S.) van fokker P. Koning uit Middenbeemster en de jeugdige en goed galopperende Summerbel Taonga (Kjento uit Darabel elite IBOP-dres sport-dres pref prest PROK van Westpoint) van fokker Stal 104 uit Wijdewormer en mede-geregistreerde Rosa Sport Horses uit Nieuw-Vennep werden ster met 70/80.

Bron: KWPN