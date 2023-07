SK Middenbeemster: toppers uit eerste jaargangen van Le Formidable, Jameson RS2 en Kjento

Op maandag 3 juli vond in de Middenbeemster de stamboekkeuring in de regio Noord-Holland plaats. Een mooie opkomst van zestien driejarige merries waarvan er elf ster werden verklaard door de jury bestaande uit Marcel Beukers en Floor Dröge. Opvallend waren vooral de merries die uit sportmerries kwamen. Zo leverde de Grand Prix-merrie Belle Lady Texel een opvallende Jameson RS2-dochter en was het een Le Formidable-dochter uit Marlies van Baalens Lichte Tour-merrie Hulana T, die in Middenbeemster met de hoogste punten uit de bus kwam.

Prelana T (Le Formidable uit Hulana T elite sport-dres PROK van Ampère), gefokt door C. Twint uit Oost-Graftdijk, geregistreerd door E. Twint-De Boer uit Oost-Graftdijk, kreeg 80 punten voor het exterieur en 85 punten voor de beweging.

“Een paard met veel uitstraling dat goed in het rechthoeksmodel staat en veel front heeft”, licht Marcel Beukers toe, die eraan toevoegt dat deze merrie in het vrijbewegen veel houding maakt. Marcel Beukers vervolgt: “Prelana T beweegt met veel souplesse en veel buiging in de gewrichten. In de draf beschikt de merrie over een goed schakelvermogen en loopt mooi bergop. De stap is actief en zuiver met ruim voldoende ruimte. In de galop heeft de merrie veel techniek en balans en springt daarbij mooie wissels”.

Premium Lady Texel

Premium Lady Texel (Jameson RS2 uit Belle Lady Texel elite IBOP-dres sport PROK van Krack C, f/g W.T. Van der Linde uit Texel). Premium Lady Texel krijgt 75 punten voor het exterieur en 85 punten voor de beweging. De jury vindt de merrie goed in het rechthoeksmodel staan en over veel front beschikt. “De merrie laat een actieve stap met veel ruimte zien. In de galop heeft de merrie zeer veel balans met veel techniek en liep gemakkelijk de korte wendingen door. Vandaar dat de merrie voor zowel de galop als voor de houding 85 punten heeft gekregen.”

Prada N.D.

Prada N.D. (Kjento uit Arista keur van United), van fokker N.W.J Duineveld uit Westbeemster, werd ster verklaard met 80 punten voor het exterieur en 80 punten voor de beweging. “Prada N.D. is een hele charmante merrie, met voldoende lengte in het lichaam en met een aansprekend front. In draf maakt de merrie veel houding en heeft ze een goed gebruik van het voorbeen.” Prada N.D. krijgt dan ook voor zowel de draf als de houding 80 punten van de jury.

Prelita II en Papilon De Rose

Prelita II(Kadans uit Violita elite pref prest D-OC van Rousseau), gefokt door G.J Rijper uit Kapellen en geregistreerd bij Stoeterij ’t Centrum Wijdenes en P. Vlaar uit Wijdenes, werd ster verklaard met een score van 75 voor het exterieur en 80 punten voor de beweging. De jury vindt dat de merrie veel techniek laat zien in zowel de draf als galop.

Papillon De Rose van (Jazzuan SVN uit Gentle Rose ster pref PROK van Johnson, f/g Jacatra B.V. uit Zuidoostbeemster) scoort 80 punten voor het exterieur en 75 punten voor de beweging. De jurytoelichting luidt als volgt: “Papillon De Rose is een aansprekende merrie met veel front en voldoende lengte in het lichaam. De merrie laat goed gebruik van het achterbeen zien en krijgt daarmee 80 punten voor de draf. Verder laat de merrie een goede techniek zien in galop.”

Bron: KWPN