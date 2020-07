SK Utrecht: Machtige Ma Belle Clara C en vlugge Marbella naar NMK

In zijn thuisprovincie had Fred Vlaar van Stoeterij 't Centrum al succes met twee 80 punten-merries, vandaag 'ging-ie vreemd' in Utrecht en daar ging 'ie naar huis met een NMK-merrie: Ma Belle Clara C (v. Franklin) scoorde 80-85. Ook bij de springmerries komt er een NMK-merrie van Utrecht: Marbella (v. Hermitage VDL) van E. van Hal uit Breukelen. Zij scoorde ook 80-85. In totaal werden 19 van de 29 dressuurmerries bevorderd in Houten, bij de springmerries was de score 10 van de 14.

Er was één uitschieter bij de dressuurpaarden, namelijk de Franklin-dochter Ma Belle Cara C (uit Gicara III C stb-ext PROK van Charmeur) van fokker en geregistreerde Stoeterij ’t Centrum in Wijdenes. Deze merrie van 1.68m groot ontving 80 punten voor exterieur en 85 punten voor haar beweging, wat werd beloond met een uitnodiging voor het Nederlands kampioenschap op 15 augustus a.s. Marian Dorresteijn was erg enthousiast over de Franklin-dochter. “Het is een hele aansprekende merrie met veel lengte in haar lichaam en een mooie schoft- en schouderpartij. In draf laat ze veel ruimte en kracht zien met trit in de benen en ze schakelt daarbij heel makkelijk. Ze toont veel souplesse. In de galop heeft de merrie veel sprong en afdruk waar de kwaliteit van het schakelen terug te zien is. Ze moest in stap de rust in het begin een beetje vinden, maar daarna was deze krachtig, actief en met een goede ruimte. Het is een merrie met veel ras en uitstraling, een complete merrie om te zien.”

Ma Belle Cara (Franklin x Cicara II v. Charmeur)



Dream Boy en Zonik

Dreamboy-dochter Mesa Verde Il (uit Winona elite IBOP-dres D-OC van Gribaldi) van fokker G.H. Lammertink uit Lochem en geregistreerde R. Geluk uit Wijk bij Duurstede ontving twee keer 80 punten van de jury, eenmaal voor haar exterieur en tevens voor de beweging. De door S. Korver uit Rhenen gefokt en geregistreerde merrie Marlieni K (Zonik uit Wandarieni elite IBOP-dres sport-dres PROK van Rhodium) ontving vandaag ook 80 punten voor haar exterieur.

Twee keer Toto

Nog twee dressuurmerries ontvingen vandaag 80 punten voor beweging, twee dochters van Toto jr. Mrs. Apple (uit Iconic Apple voorl. keur D-OC van Chippendale) van fokker en geregistreerde N. van Maaswaal uit ’t Goy. Voor exterieur wist de merrie 75 punten te behalen. “Dit is een hele bloederige merrie, die voldoende ontwikkeld is en veel ras toonde. Ze stapte met veel lichaamsgebruik en activiteit en in draf liet zij zien veel techniek te hebben en over een goede buiging van de gewrichten te beschikken. In de galoppade waren de techniek en de buiging van de gewrichten terug te zien. Ze zou daar l nog iets meer bodem mogen pakken voor hogere punten.”



De andere Toto Jr.-dochter behaalde ook 80 punten voor haar beweging en daarnaast 70 punten voor exterieur. Dit was Maggie Jojo BJS (uit Venice elite sport-dres PROK van Vitalis) van fokker en geregistreerde J.G.H. Schuyt uit Zwaag. “De merrie toonde een ruime en zuivere stap waarmee zij goed door haar lichaam bewoog. De draf van deze merrie kenmerkte zich vooral door de afdruk. Het is een goed ontwikkelde merrie van 1.69m die iets meer ras zou kunnen vertonen, maar een hele krachtige manier van lopen heeft.”

Vlugge Marbella

De hoogste punten bij de springmerries gingen naar Hermitage VDL-dochter Marbella (uit Whinney van Carambo) van fokker en geregistreerde E. van Hal uit Breukelen. Met een score van 80 punten voor exterieur en 85 punten voor haar beweging is inspecteur Henk Dirksen goed te spreken over deze merrie. “Het is een hele jeugdige, langgelijnde en aansprekende merrie die correct gebouwd is. Ze galoppeerde actief, voldoende lichtvoetig en sprong extreem goed naar boven. De merrie toonde snelle reflexen en een goede techniek. Voor beide onderdelen hebben wij haar van ook een 9 gegeven.” Marbella kreeg als enige springmerrie een uitnodiging voor het Nederlands kampioenschap.

Marbella (Hermitage x Whinny v. Carambo)

Drie keer High Shutterfly

High Shutterfly, die destijds een zeer goede eerste veulenjaargang toonde, scoort nu ook op de merriekeuring. Er verschenen in Utrecht drie dochters van High Shutterfly voor de jury, alledrie werden ster. De hoogste punten waren voor Moonlight (High Shutterfly uit Inemone stb PROK van Peppermill) van fokker en geregistreerde CHR. M. Snepvangers uit Bergen op Zoom. Moonlight kreeg voor haar springen 80 punten, waarbij haar vermogen werd gewaardeerd met een 8,5. Uit dezelfde moederlijn komt Masara (Zirocco Blue VDL uit Samsara ster pref prest PROK van Indorado), eveneens van fokker en geregistreerde CHR. M. Snepvangers uit Bergen op Zoom.

Bron: Horses.nl/KWPN