SK Varsseveld: 85/85 voor El Barone 111Z-dochter

Op de Stamboekkeuring in Varsseveld werden veertien merries aangeboden waarvan er maar liefst dertien ster werden. Daarvan verdiende Partica, dochter van El Barone 111Z uit Antarctica (voorlopig keur, preferent prestatie v. Kojak) met een 85 voor zowel springen als haar exterieur een uitnodiging voor de NMK.

Wim Versteeg en Marcel Beukers stonden in de baan als juryteam. Wim lichtte de merries toe: “Partica is met haar 1.73m goed ontwikkeld. Een grote, heel goed gemodelleerde merrie met een aansprekende voorhand, een sterke bovenlijn en een correct fundament. Ze draaft met een goede ruimte, in een fijne houding. Galopperen doet ze krachtig, met eveneens ruimte en veel balans. Hierin changeert ze opvallend makkelijk. In het springen toonde ze heel veel overzicht. Ze taxeerde de sprong feilloos, lijkt heel voorzichtig en toonde daarbij veel vermogen. Het totaalplaatje was voor ons alleszins een uitnodiging voor de NMK waard.”

Twee keer 80/80

Door twee merries werd de mooie score behaald van 80 punten voor zowel springen als exterieur. Onder meer door Pascia Is My Name. Wim: “Eveneens een goed gemodelleerde merrie. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en beschikt over een hele mooie hals. Als je iets over haar wil zeggen, is dat ze iets strak is in de bovenlijn. Galopperen deed ze met veel kracht en in balans, waarbij ze steeds makkelijk changeerde. Springen deed ze met een fijne techniek.” Deze merrie is een dochter van O’Neill van ’t Eigenlo. Hij is dit jaar onder de naam Minute Man succesvol uitgebracht in het 1.50m door Willem Greve. De moeder van Pascia Is My Name is de preferente Catch a Name (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en komt op haar beurt uit dezelfde moederlijn als de hiervoor genoemde Partica.

Pina Colada (v. Kentucky) was in Varsseveld de tweede merrie met 80/80. “Een merrie met een opvallende bloeduitstraling, goed bespierd en met een mooie halsvorm. Galopperen deed ze op lichtvoetige wijze en tijdens het springen wist ze te imponeren door haar techniek en reflexen.” Deze merrie is geboren uit Gytan Pinacolada (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Ook in deze moederlijn goede presterende, internationale springpaarden.

Succesvolle dag voor De Radstake

Wim besluit: “Het was zondermeer een goede dag. Niet in de laatste plaats voor de familie Venderbosch van De Radstake, die alle drie de bovenstaande merries fokte, maar ook de overige deelnemende merries beschikten over de nodige kwaliteiten. Zoals altijd waren de faciliteiten om te kunnen keuren weer prima voor elkaar. Altijd fijn om veel kwaliteit bij elkaar te zien!”

