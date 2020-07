SK VDL: 6 NMK-tickets, twee keer 90+

Op de VDL stalkeuring in Bears werden vandaag twaalf (van twaalf) springmerries en vijf (van zes) dressuurmerries ster verklaard. Maar liefst zes merries mogen naar de NMK met daarbij een absolute springtoppper: My Golden Girl GR (v. Arezzo VDL, fokker: Th. Griffioen) van de VDL Stud. Zij scoorde 95 punten voor het springen. Mette VDL (v. Etoulon VDL) is met 80-90 een titelkandidate straks in Ermelo.

De beoordeling van de merries was vandaag in handen van Marcel Beukers en Henk Dirksen. KWPN.nl sprak Marcel Beukers na afloop van de keuring. “Deze keuring is heel goed verlopen, alles was goed voor elkaar. De springpaarden waren extreem goed vandaag en ze lieten allemaal veel vermogen en reflexen zien. Over het algemeen waren het veel atletische en moderne paarden.”

Titelkandidate Mette VDL

Twee merries ontvingen vandaag 90 of meer punten voor het springen. Mette VDL (Etoulon VDL uit Fresia v. Olivia VDL keur IBOP-spr van Cardento) ontving 80 punten voor het exterieur en 90 punten voor het springen en is met die punten één van de titelkandidaten op de NMK. “Mette VDL is een langgelijnd paard met veel bloed. In het springen toont ze veel reflexen en techniek. Op de hindernis sprong ze heel goed naar boven”, aldus Marcel Beukers.

95 punten voor Golden Girl GR

Arezzo VDL-dochter My Golden Girl GR (uit Golden Girl GR ster IBOP-spr van Brugal VDL, fokker T.H. Griffioen uit Nieuw-Roden) ontving 75 punten voor het exterieur en met 95 punten voor het springen kreeg My Golden Girl GR de hoogste springpunten van de dag. “Deze merrie is iets degelijker maar heeft een goede lengte in het lichaam. De hals was alleen iets aan de korte kant. Met het springen toont de merrie heel veel overzicht en ze liet zien dat ze heel goed kan schakelen. My Golden Girl GR is zeer atletisch.”

Mariano.D

Nog vier springmerries mochten een NK-ticket in ontvangst nemen. Mariano.D (Falaise de Muze uit Bozella elite pref EPTM-spr PROK van Indoctro, fokker H. van Dael uit Kelpen-Oler) ontving 80 punten voor het exterieur en 85 punten voor het springen. “Mariano.D is een royale merrie met veel lengte. Ze zou nog iets lichtvoetiger mogen zijn maar ze heeft veel overzicht en heel veel vermogen. Voor het vermogen kreeg deze merrie dan ook 90 punten.” Als veulen werd deze merrie reservekampioene op de NVK.

Miss Holivia VDL

Cardento-dochter Miss Holivia VDL (uit Hanolivia VDL elite IBOP-spr PROK van Douglas, fokker VDL Stud uit Bears) is een paard met veel reflexen. “Ze was iets wisselend in de techniek maar ze toont veel vermogen”. Miss Holivia VDL kreeg 75 punten voor het exterieur en 85 punten voor het springen.

Magdalena VDL

De chique merrie Magdalena VDL (Insider VDL uit Fulena VDL ster van Baltic VDL, fokker VDL Stud uit Bears) kreeg 80 punten voor het exterieur en 85 punten voor het springen. “Magdalena VDL heeft veel uitstraling. Ze was vandaag iets fris en iets wisselend in de techniek maar ze toonde veel reflexen en vermogen. Voor haar goede galop kreeg 85 punten.” Magdalena VDL werd als veulen vijfde op de NVK.

Megason VDL

Tot slot ontving Megason VDL (Impressive VDL uit Feguson VDL elite IBOP-spr PROK van Toulon) de laatste uitnodiging voor het driejarigenkampioenschap met 75 punten voor het exterieur en 85 punten voor het springen. “Megason VDL is atletisch gebouwd en liet veel reflexen en vermogen zien.” Ook deze vier merries zijn in het bezit van VDL Stud.

Nog vier keer 80+

Naast de NK-paarden ontvingen vier springmerries van VDL Stud 80 of meer punten voor exterieur en/of springen. Messaya (Impressive VDL uit Varaya ster van Numero Uno, fokker G.R. Turksema uit Roden) van VDL Stud ontving 70 punten voor het exterieur en 80 punten voor het springen. Cumano-nakomeling Miss Celena VDL (uit Celena VDL elite sport-spr PROK van Mr. Blue, fokker VDL Stud uit Bears) scoorde 75-80.

Rivolta van ’t Merelsnest (Kannan uit Indi Blue- W V ’t Merelsnest van Mr. Blue, fokker Stoeterij ’t Merelsnest uit Ursel) en Roxanne van het Bevrijdthof (Carrera VDL uit Wonder A.S. prest van Heartbreaker, fokker F. Kennis uit Sint Lenaerts) zijn geen KWPN’ers maar ontvingen goede punten. Rivolta van ’t Merelsnest ontving 75 punten voor het exterieur en 80 punten voor het springen. Roxanne van het Bevrijdthof kreeg 85 punten voor het exterieur en 75 punten voor het springen.

Twee goede dressuurmerries

Twee dressuurpaarden ontvingen vandaag 80 punten voor zowel het exterieur als voor het bewegen. Hennessy-dochter Mara BKO (uit Zydora elite IBOP-dres D-OC van Scandic, fokker E. Kuipers uit Opende)en Muy Bien I.K. (Blue Hors Farrell uit Caractere ster van Jazz, fokker I. Kruts uit Ter Aar). Beide dressuurmerries zijn in het bezit van VDL Stud en S. van Musscher uit Obdam.

Bron: KWPN/Horses.nl