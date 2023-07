SK Velddriel: Moderne dressuurpaarden en weinig ondereind

Ook de tweede dag van de stamboekkeuring in Velddriel kan de boeken in als zeer succesvol. Meerdere merries behaalden hoge score voor de verschillende onderdelen. RS2 Dressage leverde opnieuw opvallende paarden aan en ook de Desperado-dochter Pretty Missy viel op.

In de baan stonden van Wim Versteeg en Luuk Smetsers. Wim: “In totaal deden er vandaag 24 merries meer, hiervan zijn er 20 ster geworden. Het was wederom een goede keuringsdag, met opvallend veel modern gebouwde dressuurpaarden, die op een overtuigende manier bewogen. Het ondereind was slechts heel klein.”

Desperado-dochter valt op

Een merrie met een hele goede techniek van draven was Pretty Missy. De dochter van Grand Prix-dressuurhengst Desperado kreeg hiervoor maar liefst 90 punten. Haar exterieur leverde 80 punten op en haar beweging 85. Wim omschreef haar als: “Een goed gemodelleerde en lang gelijnde merrie met een opvallend mooie schoft-schouderpartij en een goed bespierde bovenlijn. De merrie heeft een zeer goede techniek van draven, mooi bergop en toont daarbij veel lichaamsgebruik.” Pretty Missy komt uit ZZ Licht-merrie Sissy (Keur Pref Prest Sport v. Metall). De zwarte blikvanger is gefokt en staat geregistreerd bij Marten Tijssen sr. uit Lienden. In de moederlijn komen we zowel het internationale Grand Prix-springpaard Karla tegen als de Grand Prix-dressuurpaarden Eclectisch, Boogie Woogie en Bingo tegen, alsmede enkele Lichte Tour-paarden en het drie*-menpaard Honny.

Sterke moederlijnen

Dezelfde score, dus 80/85, was er voor Proud of Glamour, een dochter van Glamourdale. F/G Theo Driessen uit Heelsum kwam met meerdere paarden naar Velddriel, waaronder deze fraaie merrie. Wim: “Een hoogbenige en lang gelijnde merrie met een zeer aansprekend front. Ze draafde met veel beentechniek. Tijdens het galopperen vielen vooral de ruimte en balans daarin op.” Als moeder van Proud of Glamour staat te boek de elite sportmerrie Ironiki (v.Wynton). Deze merrie behaalde in 2017 een topscore in haar IBOP van 85.5, met negens voor haar draf, houding en balans.

Princess of Pomona van f/g N. van Hunnik uit Zetten is een dochter van Revolution en komt uit elitemerrie Lotus-Pomona (v. De Niro). Deze merrie kreeg als driejarige tijdens het CK een uitnodiging voor de NMK. Over Princess of Pomona zei Wim: “Een heel royaal ontwikkelde en aansprekende merrie van 1.76 m, met een fraai gevormde hals. Ze viel op door haar sterke draf die met veel beentechniek werd getoond. De galop heeft veel balans en daarin changeert de merrie heel makkelijk, voor haar mooie natuurlijke houding gaven we haar vandaag 85 punten.”

Marinus Sterrenberg en Maarten Koppejan fokten uit elitemerrie Jeventa (v. Dream Boy) in combinatie met Fürst Dior het merrieveulen Pearl of Marple S. Ze werd vervolgens verkocht aan Lisa Knevel uit Tiel. Met een score van 80 voor zowel exterieur als beweging keerde ze huiswaarts als stermerrie. Wim: “Een goed ontwikkelde merrie, die vooral opvalt door haar aansprekende front en haar goed bespierde en dito aangesloten bovenlijn. Deze Merrie toonde een elegante draf en heeft in galop veel ruimte en balans.”

RS2 Dressage weer aan zet

Ook een score van twee keer 80 was voor Parblue RS2, opnieuw een mooie merrie van deze dressuurstal in Groesbeek. Haar vader is Jameson RS2 en ze komt uit J’Ampère RS2 (v. Ampère). Wim licht toe: “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een goed bespierde hals. In draf en galop beweegt ze met veel ruimte en beentechniek met daarbij een goed lichaamsgebruik. Stappen was een highlight dat deed ze voor 85 punten.”

Erica van Oenen fokte Phileine de Flora, een dochter van Dream Boy. Ze komt uit Beauté G.E.P. (v. Negro). Ook haar score bedroeg voor exterieur en beweging 80 punten, met 85 voor de galop die ruim, opwaarts en in balans was. Het Grand Prix-dressuurpaard Winnetou G.E.P. komt uit deze stam. Als geregistreerde staat Lorraine van den Brink uit Tiel genoteerd. Wim: “Deze merrie is voldoende lang gelijnd en beschikt over een aansprekende voorhand. Ze wist met name te overtuigen met haar galop, die actief is, een goede ruimte heeft en waarin ze opvallend makkelijk changeert.”

De vierjarige Olivia keerde ook huiswaarts met 80 punten voor haar exterieur en beweging. “Een aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze beschikt over een goed gevormde hals en een aansprekende schoft-schouderpartij. Ze bewoog op lichtvoetige wijze en liet een krachtige galop zien met veel balans”, besluit Wim. Olivia is een dochter van Kingston Blue Hors en komt uit Silene (ster prest prok v. Ehrentusch). Silene is ook de moeder van Zigeuner DVB waarmee Marlies van Baalen op het allerhoogste niveau furore maakte. Uit dezelfde moederlijn komen ook de bekende Grand Prix-dressuurpaarden: Finesse, Grafitti en Habibi. Familie Van de Werken uit Zuilichem is zowel fokker als geregistreerde.

Bron: KWPN