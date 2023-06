SK Velddriel: Uitschieters op eerste dag, 90/90 voor Jameson RS2-dochter

Velddriel ligt midden in een echte fokkersregio. Meestal komt er wel een echte uitschieter in de baan en dat was deze keer niet anders. Met 90 punten voor zowel exterieur als beweging was dat deze keer de fantastische Phoenix-Utopia RS2 (v. Jameson RS2 uit Wiona-Utopia (elite pref prest sport v. San Remo)). ''Dit is een heel royaal ontwikkelde merrie. Mooi bergop gebouwd, lang gelijnd met een sterke bovenlijn.''Dit is een heel royaal ontwikkelde merrie. Mooi bergop gebouwd, lang gelijnd met een sterke bovenlijn.''

In totaal kwamen tijdens deze eerste dag 31 merries in de baan, waarvan 25 driejarigen en zes oudere merries. Wim Versteeg en Floor Droge vormden het juryteam. Phoenix-Utopia RS2 was dus het meest opvallende paard. Voor haar draf en houding kreeg ze 90 punten. Wim lichtte toe: “Dit is een heel royaal ontwikkelde merrie. Mooi bergop gebouwd, lang gelijnd met een sterke bovenlijn. Zij wist in stap, draf en galop te overtuigen door haar tact, ruimte en balans. Ze gaat nu eerst naar het CK, maar is ook een kanshebber op een hoge klassering op de NMK. Wat een complete merrie!” Deze merrie was kampioen tijdens de NMK in 2006 en komt uit Renate-Utopia, tevens de moeder van de hengst Vivaldi. Phoenix Utopia is gefokt en staat geregistreerd bij RS2 Dressage uit Groesbeek.

Hoge scores

Van dezelfde vader en dezelfde fokker/geregistreerde gooide ook Pillowtalk RS2 hoge ogen en kreeg 80 punten voor zowel beweging als exterieur. “Zij liet een actieve stap zien. In draf viel vooral de fijne takt positief op. Ze liep steeds mooi bergop en ook in balans.” Haar moeder is Forza DP (v. Fürstenball).

Dezelfde score was voor Phenomé TC. Deze dochter van de aangewezen hengst Liverpool TC komt uit stermerrie Heriti van Vitalis. Ze is gefokt bij Tim Coomans en staat geregistreerd bij Joop van Uytert uit Heerewaarden en de familie Van Vliet uit Maasdijk. “Deze lang gelijnde merrie stapt beschikt over sterke verbindingen en een opvallend mooie halsvorm. Stappen deed ze krachtig, actief en in een goede takt. Ze draafde elegant en galoppeerde met veel afdruk.”

Het optreden van Phaedra, gefokt en geregistreerd bij de Lisman Stables International in Nijmegen maakte eveneens veel indruk. Deze dochter van Le Formidable komt uit Barlette, een preferente elitemerrie van de eveneens preferente Johnson. Deze merrie kreeg 80 punten voor haar exterieur en 85 voor beweging. “Een lang gelijnde merrie met hele goede verhoudingen. Bewegen deed ze met veel mechaniek, waarbij ze vooral veel schakelvermogen toonde. Ze liep steeds in een fijne houding.”

Correct gesteld fundament

In het overwegend donkere gezelschap viel vosmerrie Pharah-A.Bertje wel op, een dochter van Don Noblesse uit A.Bertje (ster pref prest v. Jazz) uit de roemrijke stam van Huub van Helvoirt. Ze is gefokt bij Willem van Weert in Beesd. “Stappen deed ze actief en in een goede takt. In draf was ze vlijtig en lichtvoetig en ze galoppeerde met afdruk. Deze merrie beschikt over veel bloeduitstraling en een mooie voorhand. Ook zij kreeg twee keer tachtig punten. Opvallend vandaag was dat we eigenlijk alleen maar correct gesteld fundament hebben gezien. We hebben heel fijn kunnen keuren bij de Laarruiters; de baan en het straatje zijn altijd goed voor elkaar, er is steevast belangstelling van toeschouwers en natuurlijk goede paarden om te mogen beoordelen”, besluit Wim.

Bron: KWPN