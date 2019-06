SK Vrouwenpolder: 12 sterpredicaten uitgereikt

In een zonovergoten Zeeland ging vandaag het merriekeuringsseizoen van start met de stamboekkeuring, waar negen dressuurpaarden en drie springpaarden het sterpredicaat verdienden. In de dressuurrichting viel de charmante Glock’s Toto-dochter La Morka en de rassige Winningmood-dochter Kimmy op. Luoma II en Lucca Donja deden niet voor elkaar onder bij de springpaarden. Het hoogste dagtotaal was voor Winningmood-dochter Kimmy.

Regio-inspecteur Petro Trommelen beoordeelde de paarden samen met Henk Dirksen. “In de breedte hebben we nette paarden mogen beoordelen met enkele uitschieters. Zeker bij de driejarigen hebben we fijne en bovengemiddelde merries ster kunnen maken! De organisatie was tip top voor elkaar en er was veel rust in de baan, waardoor we de paarden optimaal hebben kunnen beoordelen. ”, vertelt Henk Dirksen.

Ruinen

De keuringsdag begon heel erg goed met twee driejarige ruinen die beiden ster werden verklaard. Allebei goedontwikkelde en grootramige paarden met een correct fundament, waarbij Lord of de Niro (v. De Niro – f/g Arjan van de Guchte en Elles Kole, Vlake) voor zowel exterieur als voor de basisgangen 80 punten ontving. Het werd een succesvolle dag voor het fokkersechtpaar die met drie paarden drie sterpredicaten behaalden.

Dochter kampioene CK Zeeland

In de dressuurrichting werd een goede groep merries aangeboden. Van de 17 merries werden er 9 ster verklaard. De charismatische La Morka (v. Glock’s Toto uit de CK Zeeland kampioene Fifth Avenue BCN) werd door de jury omschreven als een paard met heel veel uitstraling.

Ze heeft veel front en een mooie hoofd-hals verbinding. Ze heeft een goede schoft, een mooie bovenlijn en een goed gevormde croupe. Ze heeft correct gesteld beenwerk en heel goede voeten. Bewegen doet ze met heel veel houding en souplesse. De stap is zuiver, actief en ruim. De draf is van goede kwaliteit met een goede beentechniek en een goed achterbeengebruik. Ze draaft met veel souplesse. De galop was vandaag gespannen, maar daarin toonde ze wel afdruk en ruimte. In totaal kon de jury 80 punten voor exterieur en beweging kwijt aan de merrie.

La Morka is in mede-eigendom van Dirk Kösters en werd door hem professioneel klaargemaakt en voorgebracht op de keuring. De merrie is het eerste veulen (via ET) van Fifth Avenue BCN, de CK Zeeland kampioene 2013 die inmiddels op Intermediair I niveau loopt met de Luxemburgse Isabel Constantin. Op termijn wordt La Morka uitgebracht in de sport door Femke de Laat.

Governor-nakomelingen

80 punten voor beweging kon de jury ook kwijt aan twee nakomelingen van Governor. De merries kregen beiden de naam Luna mee en werden voor beweging met 75 punten beloond. Luna G (f/g A.M.C. van Gilst, Oud-Beijerland) is een 1,67 meter metende koffievos. Luna G is een royaal ontwikkelde merrie met veel front en een correct fundament. Voor een hoger exterieurcijfer zou ze iets meer jeugd uit moeten stralen. In beweging toont ze veel macht, ze heeft een goede beentechniek en een goed achterbeengebruik. Ze stapt zuiver en actief en galoppeert met een goede balans en tact.

Naamgenoot en halfzus Luna (mv. Zhivago) is gefokt door Jas Haak uit Philippine en in eigendom van Petra en Livi Verschueren uit Hoek. Voor alle drie de basisgangen kon 80 punten worden genoteerd. Luna is een jeugdige merrie met een opvallend goed ontwikkelde schoft en een goede bovenlijn. De croupe is hellend en de hals zou mooier aan mogen sluiten voor een hoger exterieurcijfer. Ze heeft correct gesteld en hard beenwerk. Naast een goede stap, draaft ze met een goede beentechniek en een mooi voorbeengebruik. De galop heeft een goede ruimte, balans en souplesse.

Hoogste dagscore

Winningmood-dochter Kimmy (f. J. Spronk, Wezep) ontving de hoogste punten van de dag. Met maar liefst 90 punten voor de galop en 85 voor de draf kon een totaal van 85 punten voor beweging worden genoteerd. Daarnaast kreeg ze 80 punten voor exterieur. De jury omschreef de donkerbruine merrie als een charmant en rassig paard met veel uitstraling. De 1,68 meter metende Kimmy heeft een mooie bovenlijn met een goede croupe en het fundament straalt kwaliteit uit. Ze overtuigde in beweging. De stap is ruim en zuiver. Zowel de draf als de galop is lichtvoetig en opvallend gemakkelijk. Ze kan goed schakelen en heeft veel balans.

Kimmy is in eigendom van Dick Nieuwenhuis en zijn broer Arjan Nieuwenhuis uit respectievelijk Serooskerke en Vrouwenpolder. Jeanine Nieuwenhuis, dochter van Dick, wilde graag een veulentje kopen om mee te gaan fokken. Arjan besloot daarop samen met Dick een paard voor haar te kopen. In de zoektocht naar een goed paard stuitten ze op Kimmy. “We gingen eigenlijk naar een ander paard kijken, maar zagen Kimmy daar op stal. We waren op slag verliefd”, vertelt Jeanine. “We hebben haar gelijk gekocht en de volgende dag had Arjan haar al opgehaald en naar Oud-Beijerland gebracht.”

Jeanine gaat de merrie trainen en in de sport uitbrengen. “Ik had wel een eis”, vertelt Arjan. “De merrie moest naar de Zeeuwse KWPN keuring!” Het trio heeft nog wel een discussie te voeren, eerst sporten of toch een veulentje fokken?

Geen kwantiteit, wel kwaliteit

De groep springpaarden was qua kwantiteit niet groot, maar de kwaliteit was heel goed. Twee driejarige merries verschenen voor de jury, en werden beiden beloond met 80 punten voor exterieur en 80 voor het vrijspringen. Twee verschillende paarden met eigen kwaliteiten. De één straalt macht uit wat terug te zien was in de springkwaliteiten, de ander is een bloedgemaakt model met atletisch vermogen.

Cohinoor-dochter Luoma II komt uit de stam van Sietse van Dellen. Luoma heeft een jeugdig model met veel uitstraling, een goede bovenlijn en een correct gesteld en hard fundament. Ze heeft heel goede voeten. De beweging is correct en lichtvoetig. In galop toont ze over veel balans te beschikken. Op de sprong heeft ze veel overzicht, ze taxeert goed , springt met de schoft omhoog en maakt de sprong heel goed af. Ze lijkt over heel veel atletisch vermogen te beschikken. De schimmelmerrie is in eigendom van Dirk Maris uit Grijpskerke, die haar als veulen aanschafte. Luoma II ging destijds in de opfok samen met haar concurrente van vandaag: de Hotspot-dochter Lucca Donja.

Lucca Donja (v. Hotspot – f/g Debora Benschop) komt uit de NMK-merrie Huupie Donja. Lucca Donja is een paard dat macht uitstraalt. Ze draaft functioneel en springt met een heel goede inzet en instelling. Ze wil graag voorzichtig zijn en heeft een goede springtechniek. Voor vermogen kon 90 punten worden genoteerd, voor techniek en reflexen 80 punten. Daarmee lijkt de merrie in de voetsporen te treden van haar moeder Huupie Donja die op de stamboekkeuring in Vrouwenpolder in 2014 eveneens 90 punten voor vermogen kreeg toegekend en op de CK tot Zeeuws kampioene werd gehuldigd waar ze een ticket voor de NMK bemachtigde. Huupie Donja is inmiddels verkocht aan stal Hendrickx en loopt op ZZ niveau.

Lucca Donja is het eerste fokproduct van Deborah Benschop uit Serooskerke. Hoewel de start in het leven van Lucca Donja niet vlekkeloos was. “Als tien weken oud veulen werd zij heel ziek en dankzij de inzet van dierenarts Marielle van Anrooij heeft ze het gered,” vertelt Debora.

Het derde springpaard dat vandaag deelnam aan de stamboekkeuring is de tien jaar oude Elenor (v. Zürich – f. Gebr. Van Stee, Yerseke). Deze merrie heeft voor haar leeftijd hard gesteld beenwerk en ze beschikt over goede voeten. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en beschikt over een goede instelling met snelheid en go. Vooral haar goede inzet, overzicht op de sprong, voorzichtigheid en reflexen deden de jury besluiten de merrie te bevorderen met het sterpredicaat (70/75).

Bron: Horses.nl/KWPN