SK Zuid-Holland: 85 punten voor Kjento-dochter Parlani MVH

In Heerjansdam vond vandaag de stamboekkeuring voor de regio Zuid-Holland voor de driejarige dressuurpaarden plaats. 39 Paarden verschenen voor het oog van de jury, 27 hiervan werden ster en 20 daarvan voorlopig keur. Kjento-dochter Parlani MVH kreeg met 85 punten voor beweging en exterieur de hoogste punten.

Henk Dirksen en inspecteur van de regio, Petro Trommelen, stonden als juryteam in de baan. “Het gemiddelde niveau gaat de laatste jaren omhoog. Een absolute uitschieter zat er misschien niet tussen vandaag, maar ook bijna geen ondereind en dat is natuurlijk heel positief. Drie geselecteerde merries vandaag doen morgen mee in de kampioenskeuring. Onder meer Parlani MVH (v. Kjento uit elitemerrie Kalani SW (v. Grand Galaxy Win). Ze is gefokt bij M. Valkenburg in Pijnacker en staat geregistreerd bij S. ’T Mannetje in Kwintsheul). De merrie behaalde de hoogste score van 85 punten voor zowel beweging als exterieur. Een met haar 1.73m goed ontwikkelde en lang gelijnde merrie met een mooi front, correct en hard fundament met goede voeten. In beweging liet ze een evenwichtige presentatie zien met opvallend mooi gebruik van het voorbeen. Draven deed ze met kracht en ruimte en steeds bergop.”

80/85 voor Priviola

Ook een mooie score, met 80 voor exterieur en 85 voor beweging, was er voor Priviola, een dochter van Intro K uit keurmerrie Iviola (v. Chippendale). In deze merrielijn komen we zowel internationale dressuur- als springpaarden tegen. Priviola is gefokt bij de familie Raats uit Nispen en staat geregistreerd bij familie De Laat in Schijf en Ad Valk uit Gorinchem. “Een hele chique en jeugdige merrie met hele mooie verhoudingen, goede voeten en correct en hard fundament. Deze merrie viel positief op vanwege haar fantastisch mooie draf. Hierin had ze geen snelheid nodig om heel goed van de grond draven. Daarbij schakelde ze heel makkelijk. Ook in galop liet ze een goede techniek zien en galoppeerde steeds met de schoft de goede kant op. Aan haar draf konden we 90 punten kwijt en voor galop en houding 85. Ook haar zien we morgen terug op de kampioenskeuring”, aldus Petro.

Priviola (Intro K x Iviola v. Chippendale). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Ook 80/85 voor Puma TC

Datzelfde geldt voor Puma TC van Liverpool TC (aangew v. Glock’s Toto JR) uit de voorlopig keurmerrie Gina Ballerina (v. United). Dit is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Blue Hors Monte Carlo TC. In de moederlijn maar liefst vijf Grand Prix-dressuurpaarden. Ze is gefokt en geregistreerd bij Tim Coomans uit Oud-Beijerland. Met haar 1.74m een goed ontwikkelde, hoogbenige en chique merrie met een goede schoft, mooi front en veel bloeduitstraling. Ze toonde een gedragen draf met een hele mooie techniek. Voor exterieur kreeg ze 85 en voor haar beweging 80 punten.

Puma TC (Liverpool TC x Gina Ballerina v. United). Foto: Jacquelien van Tartwijk

80/80 voor jeugdige Princess Dile

Vier merries behaalden een score van dubbel 80. Onder meer Princess Dile (v. Incognito) uit elitemerrie Edile (v. United), gefokt bij de familie Gijsbers uit Loosbroek en nu geregistreerd bij manege De Prinsenstad in Delft. De KWPN-goedgekeurde hengst en internationaal Grand Prix-dressuurpaard Hermès komt uit dezelfde moederlijn en dat geldt tevens voor de eveneens goedgekeurde Johnny Cash (v. Bon Bravour). De jury omschreef Princess Dile als een jeugdige merrie met een mooi front en goede verhoudingen in het lichaam. Draven deed ze lichtvoetig en bergop.

Prima Donna en Penny Lane

Prima Donna is een dochter van Le Formidable en zij is geboren uit elite sportmerrie Jamaica (v. Vivaldi). Zij is uitgebracht in de Lichte Tour. In de merrielijn de Grand Prix-dressuurpaarden Electra (v. Jazz), Kenneth (v. Farmer) en Mythilus (v. Ferro). Als fokker en geregistreerde staat genoteerd Hans Bernoski uit Bleiswijk en hij heeft haar samen met P. Luersman uit Atlanta. Prima Donna werd omschreven als: een jeugdige merrie met veel rassigheid. Ze beschikt over een lang doorlopende schoft met een goede bovenlijn, daarbij een hard en fijn fundament met goede voeten. Draven deed ze lichtvoetig, mooi gesloten en steeds bergop.

Ook 80/80 was er voor de dochter van Totilas, Penny Lane van f/g familie Muilwijk uit Groot-Ammers. Deze sterkgebouwde merrie is geboren uit Valencia (ster pref prest v. Krack C). De lang gelijnde Penny Lane beschikt over een mooi front en een opvallend lange croupe, voorzien van een correcte beenstand. Stappen deed ze goed en in draf liet ze veel buiging in het achterbeen zien, waarbij ze ook heel makkelijk door haar lichaam schakelde.

Korte lijnen

De 1.71m grote Peaches (v. Vivino) is lang gelijnd, heeft een mooi front en een sterke bovenlijn met een hard fundament. Stappen kon ze opvallend goed, regelmatig, ruim en met een goed gebruik van haar lichaam. Hier kreeg ze dan ook 85 punten voor. Haar moeder is Elena (elite pref sport v. London- Dance). Ze is gefokt en geregistreerd bij C.E.W. van Engelen en A.G. de Kok in Nootdorp.

Morgen vindt naast de keuring van de springpaarden en de veulens tevens de Centrale Keuring plaats, eveneens bij De Develruiters in Heerjansdam. Petro: “Ondanks dat het buiten de hele dag miezerde hebben we prima kunnen werken. Iedereen was op tijd en de korte lijnen met de organisatie werken prima. Ik kijk dan ook met vertrouwen uit naar morgen.”

Bron: KWPN