Stallenkeuring Team Nijhof: dertien stermerries

Er was gisteren veel belangstelling voor de stallenkeuring bij Team Nijhof. Op deze stamboekkeuring kregen acht spring- en vijf dressuurmerries het begeerde sterpredicaat. Zes merries scoorden 80 punten of meer voor het springen. De Desperado-dochter Linea W behaalde de hoogste punten bij de dressuurpaarden.

Zes springmerries verdienden het sterpredicaat met voor het springen 80 punten of hoger, waaronder de driejarige Layla (Verdi x Heartbreaker) van fokker D.J. Menkveld uit Keijenborg en Lava (Latour VDM x Cardento) van fokker Familie Kuipers uit Hengelo. Laatstgenoemde sprong zelfs naar 85 punten.

Dochters van Latour VDM en Verdi TN

“De Latour VDM-merrie is goed ontwikkeld, heeft een mooie voorhand en een rechte croupe. Ze galoppeert met kracht, springt goed naar boven en heeft veel afdruk op de sprong. Ze is nog iets wisselend in de voorbeentechniek maar maakt de sprong telkens goed af achter en toont daarbij zeer veel vermogen”, vertelt Arnold Kootstra. Voor zowel haar snelle reflexen als goede vermogen kreeg Lava 85 punten. “De driejarige Verdi-dochter Layla is goed ontwikkeld, langgelijnd en heeft een iets degelijke opdruk. Ze heeft een ruime galop, springt met een vlug voorbeen en toonde een constante verrichting. Daarbij is ze voldoende vlug en maakt ze de sprong achter goed af.”

Vierjarige Kayla en Kick It

De vierjarige Kayla (Eldorado van de Zeshoek x Goodtimes) van fokker D.J. Menkveld uit Keijenborg en Kick It VDP (Cornet Obolensky x Numero Uno) van fokkers Arend en Arend-Jan van de Pol verdienden het sterpredicaat met 70/80. Laatstgenoemde was eerder al in het stamboek opgenomen en kon nu exterieurmatig opgewaardeerd worden.

’85 punten voor reflexen en techniek’

“De Eldorado-merrie is royaal ontwikkeld, heeft een aansprekend front en correct fundament. Ze is voldoende langgelijnd en galoppeert voldoende ruim en actief. Op de sprong is ze telkens vlug boven en maakt ze de sprong achter goed af. Voor nog hogere punten zou ze iets meer door het lichaam mogen springen, en daarnaast valt ze positief op met haar macht en vermogen. De Cornet Obolensky-dochter Kick It VDP is een jeugdige merrie die zich exterieurmatig goed ontwikkeld heeft. Ze springt met hele goede reflexen en techniek, waarvoor we haar 85 punten hebben kunnen geven. Ze is vlug, springt heel constant en patent, behoudt goed het overzicht en toont goed lichaamsgebruik, sprongafloop en vermogen.”

Tienjarige Ebalia-M

De tienjarige L’Esprit-dochter Ebalia-M (mv. Notaris) van fokker W.F. Meijerink uit Stieltjeskanaal werd ster met 75/80. “Dit is een aansprekende merrie met een mooie hals en veel merrieopdruk. Ze galoppeert iets op de voorhand en springt met een goede voorbeentechniek, goede reflexen en een hele goede techniek. Ze toonde een constante verrichting met veel lichaamsgebruik en voldoende vermogen.”

Stam Dexter R en VIP

Ook de negenjarige F Rubertha R 7 (Rubert R x Namelus R, fokker Stal Roelofs uit Den Ham, uit de stam van Dexter R en VIP) van Roeland de Kruijf en Roelof van Minnen kon in graad worden verhoogd. “Ze heeft in het verleden al deelgenomen aan een merrietest dus die punten hebben we overgenomen, waarmee ze op 80 punten uit is gekomen. Qua exterieur heeft deze voldoende correcte merrie zich goed ontwikkeld en daarmee konden ze haar verhogen naar 70 punten.”

Desperado-dochter Linea W

Van de tien dressuurmerries zijn er vijf ster verklaard, waaronder de driejarige Desperado-dochter Linea W (mv. Zhivago, fokker W. van ’t Hof uit Hekelingen) van M. van Seumeren uit Didam, met 80 punten voor beweging. Deze goed ontwikkelde merrie van 1.73m kreeg 75 punten voor het exterieur, en stapte en draafde voor 80 punten.

Bron KWPN