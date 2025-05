Stamboekkeuring Boijl: 85 punten en NMK-ticket voor Nashville-dochter Someline HBC

In Boijl werden vandaag 13 springmerries beoordeeld voor stamboekopname en graadverhoging. De voor 85 punten springende Nashville-dochter Someline HBC (uit Meline HBC elite sport-spr PROK van Dantos HBC) van fokker HBC Stal verdiende een uitnodiging voor de NMK. “Dit is een aansprekende, langgelijnde merrie met veel uitstraling. Ze heeft een krachtige en actieve galop en ze maakte een goede indruk bij het springen. Ze taxeert zelf goed, heeft veel atletisch vermogen en lijkt over een grote mate van voorzichtigheid te beschikken”, aldus Wim Versteeg.

Versteeg beoordeelde samen met Sandra Schmucker 13 springmerries in Boijl. Daarvan werden er 11 (minimaal) ster en de voor graadverhoging aangeboden sport-merrie Jaranga (Indorado uit Farella stb van Harley VDL, fokker G. Omvlee uit Emmer Compascuum) van A.F.M. Kortekaas kon keur worden verklaard. “Deze merrie was al ster, heeft het sportpredicaat springen en presteert op Z1-niveau in de dressuursport. Het is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie met een aansprekend front. Via de thuiskeuring was ze al ster geworden en vandaag hebben we haar in graad kunnen verhogen”, vertelt Wim Versteeg.

Elitepredicaat voor Nique H&H

Direct elite werd de I Am Codex-dochter Nique H&H (uit Chique HBC elite sport-spr PROK van Numero Uno) van fokker HBC Stal uit Boijl en F. en M. Huizinga uit Hellum. Deze merrie is reeds op 1,20m-niveau geklasseerd in de sport en heeft daarmee voldaan aan de prestatie-eis voor het (voorlopig) keurschap. “Deze zevenjarige merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is iets neerwaarts gebouwd en heeft een goed ontwikkelde schoft-/schouderpartij. Ze heeft goede voeten en beweegt met veel ruimte. Bij het springen taxeert ze goed, ze springt goed vanuit de schoft en maakt de sprong achter goed af. Qua lichaamsgebruik en macht bouwde Nique H&H duidelijk positief op naarmate de hindernissen hoger werden.” Deze merrie was eerder al met 75/70 opgenomen in het stamboek en werd nu met 80 punten voor het springen duidelijk beter beoordeeld. Daardoor werd ze ster, en in combinatie met haar sportprestatie en PROK/D-OC-predicaat leidde dat direct tot het elitepredicaat.

Odyvona M bevordert tot keur

Ook de zesjarige Odyvona M (Cantona TN uit Gritt HBC stb-ext van Alicante HBC, fokker J.H. Mittendorff uit De Krim) van de HBC Stal is al geklasseerd met minimaal vijf winstpunten in het 1,20m en kon daardoor direct keur worden. “Deze merrie hebben we vandaag opgenomen met de goede bovenbalk van 80/85. Odyvona M is een aansprekende, langgelijnde merrie met veel uitstraling en een mooie voorhand. Ze heeft correct fundament en galoppeert met goede balans. Bij het springen maakte ze een goede indruk dankzij haar overzicht, lichaamsgebruik en sprongafloop. Ook taxeert deze merrie zelf heel goed in het lijntje.”

Nashville nakomelingen imponeren

Meerdere dochters van de aangewezen Gullit HBC-zoon Nashville, die inmiddels naar USA is verkocht, maakten een goede indruk. Sivona M (uit Gritt HBC stb-ext van Alicante HBC, fokker J.H. Mittendorff uit De Krim) van HBC Stal werd ster met 85/80. “Net als haar halfzus Odyvona M is dit een heel aansprekende merrie. Ze heeft een goed model, een mooi gevormde voorhand, sterke bovenlijn en correct fundament. Ze beweegt met veel afdruk, balans en ruimte. Ze changeert gemakkelijk in galop en springt goed met het lichaam naar boven. Ook toont Sivona M over veel vermogen te beschikken.”

Sivona M (Nashville x Alicante) Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

De Nashville-dochter Seline HBC (uit Afrodiet D elite EPTM-spr prest PROK van Undercover) van fokker HBC Stal werd ster met 75/80. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is iets neerwaarts gebouwd. Ze heeft een sterke galop met goede balans, kan gemakkelijk changeren en springt goed met het lichaam naar boven.”

75/80

De Mumbai van de Moerhoeve-dochter Sorella HBC (uit Norella HBC ster D-OC van Alicante HBC) van fokker HBC Stal werd ook ster met 75/80. Voor haar zeer goede techniek kreeg ze 85 punten. “Dit is een aansprekende, goed gemodelleerde merrie die iets sterker zou mogen zijn in het middenstuk. Ze galoppeert met veel afdruk en springt met een goede techniek en sprongafloop. Ook lijkt ze heel voorzichtig.”

Dezelfde bovenbalk (75/80) kreeg de vierjarige Rominka (Donthargos uit Isminka van Chello III VDL) van fokker P.G. Olthof uit Langeveen. “Dit is een jeugdige vierjarige merrie met veel bloeduitstraling. Ze heeft correct fundament en zou iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben. Ze beweegt lichtvoetig en is heel attent bij het springen. Ze springt met veel overzicht, is snel, heeft goed lichaamsgebruik en ze bouwt positief op naarmate het hoger wordt”, aldus Wim Versteeg.

Bron: KWPN