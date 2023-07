Stamboekkeuring Epe: Bordeaux-dochter Primalifia Blue uitschieter

Op de stamboekkeuring in Epe werden vandaag achttien merries voorgesteld. Dertien daarvan kregen het sterpredicaat toegekend. Uitschieter was Primalifia Blue (Bordeaux x Rhodium), zij werd beloond met zowel 85 punten voor exterieur als voor beweging.

“Primalifia Blue is een hele aansprekende en sterk gebouwde merrie, die beschikt over veel uitstraling. In zowel draf als galop liet ze veel beentechniek, ruimte en lichaamsgebruik zien”, aldus Wim Versteeg. De donkere vos is geboren bij P.C. Blaauw in Hall. Deze staat ook te boek als geregistreerde evenals P.A.W. Brinkman en E.C.M. Vreeswijk in Dalfsen. Primalifia Blue is een dochter van Bordeaux uit prestatie elitemerrie Alifia.

Pro-Beth

Met 85 voor haar exterieur en 80 voor beweging maakte ook Pro-Beth (v. Expression) indruk. “Een merrie met een aansprekend type en veel uitstraling, opwaarts gebouwd en zo beweegt ze ook. Ze loopt steeds in de goede houding en laat een hele sterke draf zien met veel kracht en afdruk.”

Bedenker Gert Willem van Norel

Iemand met een beetje kennis van de Van Norel-fokkerij herkent meteen de naam MacBeth (keur pref prest sport v. Corleone) in de pedigree. Deze merrie is via haar dochter, de voorlopig keurmerrie Ilse-Beth (v. Uphill) de grootmoeder van Pro-Beth. MacBeth is de moeder van onder meer de Hengstenkeuringskampioen Cover Story en het internationale Grand Prix-dressuurpaard Anne Beth (v. Oscar). In de moederlijn tevens nog enkele internationale spring- en eventingpaarden. De in 2021 overleden Gert Willem van Norel was nog wel de bedenker van Pro-Beth. Ze staat nu geregistreerd bij zijn beide zonen, Martin en André van Norel.

Nogmaals Van Norel

Dezelfde constructie van fokker en geregistreerde als voor Pro-Beth geldt ook voor Passione of Norel. Deze dochter van Impresario komt uit de preferente keurmerrie Whistly, de volle zus van de goedgekeurde hengst Uphill. Passione of Norel was één van de drie merries die in Epe 80 punten behaalde voor zowel beweging als exterieur. “Dit is eveneens een zeer aansprekende merrie, royaal ontwikkeld, met veel uitstraling en daarbij opvallend hard en droog beenwerk. Ze weet op te vallen in beweging door haar fraaie front, sterke draf en krachtige galop, waarin de merrie heel makkelijk changeert.”

Princess

Nog een goede merrie uit de stallen van Martin en André van Norel was Princess. Deze dochter van Kjento is geboren uit de keur sportmerrie Kalice (v. Expression). Wim Versteeg legt uit: “Een royaal ontwikkelde en lang gelijnde merrie met een hele sterke bovenlijn. In beweging valt ze op door haar goede galop, die met veel souplesse wordt getoond. Ook in stap wist deze merrie te overtuigen, vanwege haar fijne lichaamsgebruik.”

Philine

De derde merrie met 80/80 was Philine, een dochter van Winningmood als haar moeder staat genoteerd Daisy (v. Oscar). Philine is gefokt en staat geregistreerd bij J. Spronk uit Wezep. “Een rijtypische merrie met veel uitstraling en een opvallend goed gevormde hals en een goede schoft-/ schouderpartij. Zowel in draf als in galop wist deze merrie te overtuigen door haar lichtvoetigheid, balans en beentechniek.”

Bron: KWPN