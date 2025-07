Stamboekkeuring Epe: Hoogste score voor For Romance-dochter Sterlinda S

Van de 19 beoordeelde dressuurpaarden op de stamboekkeuring in Epe vandaag, konden er 17 ster verklaard worden. Met 85/80 deed de For Romance-dochter Sterlinda S de meest opvallende verrichting.“Dit is een heel aansprekende merrie met een fraaie voorhand, sterke bovenlijn, goede bespiering en correct fundament. Ze stapt goed door het lichaam, ze draaft op een fijne manier, met veel lichaamsgebruik en houding. Ook heeft ze daarin een gedragen achterbeen. In galop heeft Sterlinda S goede balans en changeert ze gemakkelijk”, vertelt Wim Versteeg.

Het was een keuring met een hoog percentage predicaatmerries, en goede exterieurscores. Zo kregen twee merries 85 punten voor het exterieur. Onder hen dus de For Romance-dochter Sterlinda S (uit Gerlinda keur EPTM-dres van Zhivago) van fokker H. Vlier uit ’t Harde. Ook voor de galop kreeg ze 85 punten.

Tweemaal 80/80

Twee merries werden ster met 80/80. Allereerst de Livius-dochter Silhouette (uit Gipsy Girl keur EPTM-dres van Ampère) van fokker Eef ten Bosch uit Driel. “Deze jeugdige merrie heeft veel bloed en uitstraling. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een goede voorhand en liet op het straatje al een sterke manier van bewegen zien. Dat deed ze ook bij het vrij bewegen. Ze draaft met lossigheid, schwung, een goed ondertredend achterbeen en goede gedragenheid. Helaas hield ze zich in galop wat te vast in het lichaam om op nog hogere punten uit te komen.”

De tweede 80/80-scorende merrie is Siesiezelma (Bordeaux uit Maggiezelma ster PROK van Vivaldi) van fokker J.G. Smits uit Beuningen. “Een correct gebouwde merrie met een goed gevormde en bespierde hals. Ze heeft een goede bovenlijn en correct fundament. Ze stapt goed, en toont in draf en galop veel lichtvoetigheid, beentechniek en bergopwaartse tendens.”

Dochters van Las Vegas

De Las Vegas-dochter Sunflower (uit Balinda ster IBOP-dres pref PROK van Scandic) van fokkers I.D. Wolfs uit Loenen aan de Vecht en M. Wolfs-van den Berg uit Rekken kwam met 85 punten voor haar draf uit op 75/80. “Een jeugdige, smalle merrie met veel uitstraling. Ze stapt met ruimte en lichaamsgebruik, draaft met goede beentechniek en gedragenheid, en galoppeert met voldoende ruimte. Daarin zou ze wel meer balans mogen laten zien.”



De tweede Las Vegas-dochter met 75/80 is Suus van de Lage Hof (uit Glitter elite IBOP-dres D-OC van Oscar) van fokker G.P. Schokkenkamp-Prins uit Emst. “Een bloedgemaakte merrie met veel uitstraling, die goed in het rechthoeksmodel staat en iets neerwaarts gebouwd is. Het is een charmante verschijning, die bergopwaarts draaft en daarin een mooi voorbeengebruik en souplesse heeft. In galop is ze lichtvoetig en changeert ze gemakkelijk.”

Jeugdige merries

Ook de Livius-dochter Serette (uit Merette ster PROK van High Five US) van fokkers G. en G.H. Kamphorst uit Zwartebroek scoorde het sterpredicaat met 75/80. “Ook dit is een jeugdige, bloedgemaakte merrie met uitstraling. Ze zou wat meer bespiering in de hals en bovenlijn mogen hebben, en valt in draf op met haar gemak en lossigheid. Ze brengt haar achterbeen goed onder en galoppeert met goede houding en balans.”



De 1.75m metende Sariose (McLaren uit Gloriose elite IBOP-dres D-OC van Citango) van fokkers M. en J.J.C. de Man uit Herwijnen werd ster met 70/80. “Dit is een jeugdige, hoogbenige merrie die nog aan bespiering kan winnen en zich opwaardeert in beweging. Ze draaft lichtvoetig, met goede ruimte en een ondertredend achterbeen. Ondanks haar royale formaat kon ze zich goed houden in galop en changeerde ze gemakkelijk.”

Bron: KWPN