Stamboekkeuring Houten: 11 paarden door naar CK

Vandaag vond in Houten bij de mooie locatie van de Zilfia's Hoeve, de aftrap plaats van het keuringsseizoen van de tuigpaarden. Inspecteur Viggon van Beest keurde samen met de juryleden Lammert Tel en Johan Holties, er werden 11 paarden doorverwezen naar de Centrale Keuring.

Viggon van Beest vatte de dag als volgt samen: “We hadden gehoopt op een wat bredere top en er was ook sprake van een duidelijk ondereind. Daarnaast zijn een aantal merries doorgestuurd naar de CK waarvan we hopen dat ze zich op die dag overtuigender zullen presenteren. Mooi dat we de eerste keuringsdag af hebben kunnen sluiten met een hele goede Alternatieve IBOP.’’ Er kwamen acht driejarige merries in de baan, waaronder een register B merrie. Vervolgens traden er zes 4 t/m 7-jarige veulenboekmerries en drie 4 t/m 7-jarige stamboekmerries aan.

Eerste groep driejarige merries

Van de eerste groep driejarige merries die in de baan verscheen, werden drie merries doorverwezen naar de Centrale Keuring. Een ronde verder mag Odessa K. (v. Dylano uit Scodessa keur pref sport v. Nando) van de f/g E. Kruiswijk te Loenen aan de Vecht. Ook werd de volle zus van de goedgekeurde hengst Norking Apple uitgenodigd. Dit betreft O Brigitte Bardot Apple (v. Icellie uit Iristeusi ster v. Eebert) van f/g N. van Maaswaal uit ’t Goy. De schimmel Oceana (v. Idol uit Plain’s Mystral v. Plain’s Question Mark) mag ook optreden op de CK. J.A. de Heul uit Breukelen fokte deze samen met M. de Groot uit Giessenburg, de geregistreerde is T.T.J. van de Weiden.

Tweede groep driejarige merries

Uit de tweede groep driejarige merries namen de heren vier merries mee naar de Centrale Keuring. Odessa (v. Indiana uit Indyressa ster PROK v. Crescendo HBC) van f/g P. Lijffijt uit De Bilt. De kampioene van de tweejarigen op de NTD van vorig jaar kreeg ook een uitnodiging voor de CK. De Gebr. den Otter uit Bruchem , fokten deze merrie Owandra (v. Kordaat uit Uwandra ster pref v. Fabricius), die nu in eigendom is van A.P. van Doorn uit Soest. Okoriene (v. Kordaat uit Koriene ster v. Manno pref) van f/g P. de Groot uit Leerdam werd ook doorverwezen naar de CK. De register B merrie Oliza PROK (v. Jean Pierre aangw, PROK uit Elieza ster) die Sylvain Standaert uit het Belgische Lochristi fokte, werd ook uitgenodigd. De geregistreerde is C.A. Verhoef uit Krimpen aan de Lek. De merrie moet nog voldoen aan de sport- of IBOP eis om definitief opgenomen te kunnen worden in het stamboek.

Oudere merries

Van de oudere veulenboekmerries werd de volle zus van Edaperty, Nudaperty (v. Unieko keur uit Vrijdaperty ster v. Perfection) van f/g G.J. Frasa uit Hagestein meegenomen naar de CK. Ook kreeg Mureda (v. Unieko keur uit Ureda keur pref v. Jonker) van fokker S. Daniels uit Wageningen een uitnodiging, de geregistreerde is A.P. van Doorn.

Van de oudere stamboekmerries werden Kalburga (v. Emilano uit Zusje Burga ster v. Saffraan) van f/g D. v.d. Laar/A.M. v.d. Laar-v. Essen uit Vaassen en Nicolien TJ (v. Idol uit Gunova stb v. Nando) van geregistreerde T.J. de With uit Lexmond voor de CK uitgenodigd. B. Tjoelker uit Opende fokte deze merrie.

Drie merries namen deel aan de Alternatieve IBOP en daarvan slaagde de Nationaal kampioene van de driejarigen van vorig jaar met vlag en wimpel. Deze Nalanita ster PROK (v. Eebert keur uit Caunita ster pref PROK v. Stuurboord) die gefokt en in eigendom is van J.W. van Wessel uit Zwartebroek, scoorde goed op alle onderdelen. Voor front, lichaamshouding, zweefmoment, actie voorbeen en looplust scoorde zij een acht en voor het achterbeengebruik kon zelfs een 9 worden gegeven. Voor het algehele beeld als tuigpaard kreeg ze een 8,5 waardoor het totaal uit kwam op 82,5 punten.

Bron: KNHS