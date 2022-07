Stamboekkeuring NH: één ticket voor NMK bij springpaarden

Op de stamboekkeuring van Middenbeemster werd ook nog een negental springpaarden voorgesteld. Ondanks dit geringe aantal kon de jury de High Shutterfly-dochter Onassis een ticket aanbieden voor het NMK. De zesjarige Legunia Baraka (v. Etoulon VDL) overtuigde ook in het springen en kreeg daarvoor 85 punten.

Er kwamen negen springpaarden in de baan waarvan er vier ster en daarvan drie voorlopig keur konden worden verklaard. Jurvoorzitter Petro Trommelen was daarover goed tevreden. “Met dit soort aantallen kun je geen conclusies trekken maar de paarden waren goed te beoordelen. Als er slechts drie driejarigen zijn en we daarvan toch één hebben kunnen aanwijzen voor het NMK dan kunnen we daar tevreden over zijn. De paarden waren te beoordelen.”

Onassis

Naar het NMK mag dus Onasis, een dochter van High Shutterfly uit Key of Life ster van Forsyth die werd gefokt door Stal van Vliet uit IJsselsteijn UT. “Een atletisch gebouwde merrie met veel bloeduitdrukking en goede verhoudingen. Ze galoppeert met goede ruimte en ruim voldoende lichtvoetigheid. In het springen toont ze goede reflexen en een goed voorbeengebruik. Zowel over de steil als de oxer toont ze hetzelfde beeld, achter opende ze steeds goed. Naarmate het hoger werd ging ze ook steeds beter haar best doen en toonde ze veel vermogen.”

Compleet springpaard

De zesjarige Legunia Baraka viel eveneens op in het springen. De dochter van Etoulon VDL komt uit Gelunia Baraka elite EPTM-spr sport-spr PROK van Wizzerd WV die zelf internationaal 1.35m heeft gelopen. Uit deze lijn komen ook de Grand Prix paarden Elexo (v. Nunero Uno) en Celana Z (v. Chellano Z). Zij werd gefokt door A.H. Vervelde uit Westbeemster en is een langgelijnde merrie met een correct fundament. “Ze heeft echt een sportmodel met een voldoende ruime galoppade. Ze springt heel vlug, is daarbij heel evenwichtig in het lijntje waarin ze veel overzicht toont. Ze sprong heel constant en bouwde mooi op. Daarbij heeft ze een mooi voorbeengebruik en bukte en opende steeds goed. Echt een compleet springpaard dat we voorlopig keur konden maken.”

Bron: KWPN