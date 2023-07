Stamboekkeuring Noord-Brabant: So Unique-dochter Pixels Inatana van Hof Olympia scoort 80/85

Op de tweede stamboekkeuring van Noord-Brabant werd wederom goed gescoord in de dressuurrichting. Van de 36 beoordeelde paarden werden er 26 ster. Met 80/85 scoorde Pixels Inatana van Hof Olympia (So Unique x Apache, fokkers Ralph en Annemiek van Venrooij-Mathijssen) van Stal Poppelaars het beste.

“Dit is een goed ontwikkelde merrie met veel uitstraling, een goed gevormde en bespierde hals, en sterke bovenlijn. Haar croupe is goed van vorm en het fundament is voldoende correct. Ze stapt met tact, actief met ruim voldoende ruimte. In draf en galop laat ze heel veel kracht en afdruk zien, met een goede houding en goede buiging in het achterbeen. Voor nóg hogere punten had ze nog iets meer mogen schakelen in beweging maar het lijkt zonder meer een compleet dressuurpaard”, vertelt inspecteur Bart Bax.

Goed gemodelleerde Just Wimphof-dochter

De Just Wimphof-dochter Papaya (mv. Desperado, mede-fokker Ad Valk) van Familie Andeweg kwam uit op 85/80. “Deze goed gemodelleerde merrie is langgelijnd, heeft een lichte hoofd-/halsverbinding en goede halslengte en -bespiering. Ze heeft sterke verbindingen in haar model en goed fundament. Haar stap is actief, ruim en met goed lichaamsgebruik. In draf heeft ze veel souplesse en gedragenheid, een goede buiging in het achterbeen en kan ze al goed schakelen. In galop heeft ze ruimte, afdruk, tact en zou ze nog iets meer met de schoft omhoog mogen bewegen. Al met al een opvallende merrie, die 85 punten voor haar draf ontving.”

80/80

Twee merries werden ster met 80/80. Allereerst Pearl P (Fürst Dior x Everdale) van fokker E.M. Pos, die met 85 punten het beste scoorde voor haar draf. “Een ruim voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en mooie verhoudingen heeft in haar model. Ze heeft een goed gevormde hals en sterke bovenlijn. Ze stapt ruim, actief en met een resoluut gebruik van het achterbeen en kreeg 85 punten voor dit onderdeel. De draf is lichtvoetig, heeft goede souplesse en beentechniek waarbij ze nog iets meer met de schoft naar boven zou mogen blijven lopen. Ze galoppeert met veel gemak, ruimte, gedragenheid en lichtvoetigheid.”

Rassige merrie

Ook Picanory (Escamillo x Blue Hors Zack, fokker A. van Erp) van F.W.M. Sluijter kwam uit op 80/80. “Dit is een rassige merrie die opwaarts gebouwd is en goed in het rechthoeksmodel staat. Ze stapt actief en met tact, waarbij ze meer schoudervrijheid zou mogen hebben. Haar draf is elegant, lichtvoetig en met goede buiging in het achterbeen. In galop heeft ze goede kracht en afdruk, een goed achterbeengebruik en zou ze zich iets losser mogen laten.”

80 voor beweging

Drie merries kwamen uit op 75/80: Perle-Camarante (Daily Diamond x Samarant) van fokker P. Rulkens en Penotti (Jameson RS2 x Fürstenball) van fokkers Desiree Aarts en Petra de Vreugd. “De Daily Diamond-dochter is royaal ontwikkeld, langgelijnd en zou iets meer uitstraling mogen hebben. Ze heeft een krachtige stap waarin ze meer lossigheid zou mogen tonen, ze draaft met veel souplesse en goede houding en balans. In galop zien we datzelfde beeld: veel afdruk en goede houding. De Jameson RS2-dochter is eveneens royaal ontwikkeld, waarbij ze iets meer in het rechthoeksmodel zou mogen staan en een mooi front heeft. Haar stap is actief, met ruim voldoende lichaamsgebruik en ze mag daarin meer bodem pakken. In draf en galop heeft ze goede balans, tact en souplesse. Ook blijft ze mooi gesloten in galop.”

Royaal ontwikkelde merrie

De derde merrie met 75/80 is Private Dancer CLK (Lincom’s Lord Heros CL x Jazz) van fokker Cor van der Linden. “Een royaal ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met iets weinig halsbespiering. Ze kan heel goed stappen: met ruimte, lichaamsgebruik en een goed gebruik van het achterbeen. Hier heeft ze 85 punten voor gekregen, net als voor haar lichtvoetige draf met daarin goede afdruk en balans. Die afdruk zagen we ook in galop maar daarin kon ze zich voor hogere punten nog wat losser laten.”

Drie merries met 70/80

Met 70/80 verdienden Pigalle (Kjento x Andretti) van fokker IPS Horse Group, Perla (Glock’s Toto Jr. x Negro) van fokker Peter Belshaw en Opaal V (Iconic B x Zizi Top) van fokker J.W.M. Verkuylen het sterpredicaat. “Pigalle is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met een goede beentechniek in draf en een fijne manier van galopperen. De Glock’s Toto Jr.-dochter is voldoende ontwikkeld, iets strak in de bovenlijn en waardeert zich positief op in beweging. Daarin heeft ze kracht en afdruk, wat met name in draf heel positief tot uiting komt. Opaal V is royaal ontwikkeld, heeft veel uitstraling en kon sterker in de bovenlijn. Ze waardeert zich op in beweging met daarin goede ruimte, beentechniek en schakelvermogen.”

