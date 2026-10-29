Thuiskeuring Brabant: Sterpredicaat voor James Bond-zoon Nespresso

Op de thuiskeuring in Brabant deze week beoordeelden Stan Creemers en Luuk Smetsers vier paarden, waaronder het ZZ-Zwaar-dressuurpaard Nespresso (v. James Bond) die sterwaardig bleek.

KWPN Door

Op verschillende locaties in regio Brabant werden één springpaard en drie dressuurpaarden beoordeeld door de inspecteurs. Met 75 punten voor exterieur werd de achtjarige Nespresso (James Bond x Negro, fokker De Bemi Hoeve) van Mellanie Robben ster verklaard. “Deze ruin had op basis van zijn sportprestaties op ZZ-Zwaar-niveau al het sportpredicaat behaald en kon nu met deze exterieurpunten direct ster worden verklaard. Hij is goed ontwikkeld, heeft een aansprekende voorhand en sterke bovenlijn. Hij heeft goede verhoudingen in zijn model en ruim voldoende correct fundament”, licht Luuk toe. Daarmee zet moeder Havanna een eerste stap richting het preferentschap.

Bron: KWPN