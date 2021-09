Thuiskeuring Limburg levert één ster op

Inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers beoordeelden gisteren negen merries op thuiskeuringen in Limburg, die allen in het stamboek zijn opgenomen. Drie van hen scoorden minimaal 70 punten voor het exterieur en hebben daarmee een eerste stap gezet richting sterpredicaat, Ukato-merrie Elodie T werd direct ster verklaard.

De twaalfjarige Elodie T (Ukato uit Marga-Tetti ster van Ekstein) van fokker J.F.C.M. Teelen uit Venlo kreeg was gisteren een van de merries met 70 punten voor het exterieur. Op basis van ter plekke geverifieerde sportgegevens uit Canada, waar ze op 1.35m-niveau heeft gepresteerd, kon haar het sportpredicaat toegekend worden en dat in combinatie met de punten voor het exterieur zorgde voor het sterpredicaat. “Dit is een aansprekende, correct gebouwde merrie met een mooie voorhand. Het is een scherpe merrie die we met plezier ster hebben kunnen verklaren”, licht Dirksen toe. Elodie T is een volle zus van het internationale 1.50m-springpaard Diamant van Taizo Sugitani en eind deze maand wordt haar nakomeling Rodie-Tettie T (v.Farzack des Abbayes) geveild in de Limburgse Veulenveiling.

Sterwaardig exterieur



Met 75 punten voor exterieur is de royaal ontwikkelde Desperado-dochter Locarno (uit Flora van Fidertanz) van fokker F.J.G. Baumler uit Berg en Terblijt opgenomen in het stamboek. “Dit is een heel aansprekend, opwaarts gebouwde merrie met een mooie voorhand en halsvorm. Op het straatje liet ze aan de hand veel balans en een bergopwaartse manier van bewegen zien.” Als deze merrie slaagt voor een aanlegtest, het sportpredicaat behaalt of op een reguliere stamboekkeuring minimaal 75 punten voor het bewegen ontvangt, wordt zij direct ster.

Ook de tienjarige Ginosa C (Billy Congo uit Ninosa II keur sport-spr pref prest van Guidam, fokker Stoeterij ’t Centrum) van J.F.C.M. Teelen kreeg 70 punten voor exterieur. Dit is een correct gebouwde, voldoende langgelijnde merrie met correct fundament.

Bron: KWPN