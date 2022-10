Thuiskeuring Noord-Brabant: Zes sterpredicaten verleend

Inspecteur Bart Bax kreeg vandaag elf dressuurpaarden te beoordelen in Noord-Brabant en aan zes kon hij het sterpredicaat verlenen, waaronder meerdere Lichte en Zware Tour-paarden.

Met 80 punten voor exterieur kreeg de Belissimo-dochter Fellisimo (uit Cilla van Donnerball, fokker F.S.M.M. van Eijken uit Eersel) van Arno Pullens, J.A.E. Meijers en R. van Laarhoven de beste beoordeling vandaag. Deze merrie is Z2-geklasseerd en werd vandaag ster. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een mooi front heeft. Haar hals is goed bespierd, ze heeft een sterke bovenlijn en hard fundament”, vertelt Bart Bax. Met 75 punten kreeg ook de Z2-geklasseerde Seattle Grace (For Romance uit Showdown van Show Star) van A. Dahrs een goede beoordeling. “Deze merrie heeft veel uitstraling, een sprekend hoofd en een goed bespierde hals. Ze heeft mooie verbindingen en een sterke bovenlijn, en zou nog iets correcter mogen zijn in het fundament.”

Inter I/II-niveau

Ook 75 punten voor exterieur kreeg de ruin Hard To Beat (Easy Game uit Venga stb PROK van Negro, fokker R.H. Brand uit Sliedrecht) van Brecht d’Hoore en Annemieke van der Horst. Deze ruin is onder Brecht op Intermediaire II-niveau actief en hiermee werd zijn moeder Venga preferent. “Hard To Beat is een royaal ontwikkelde ruin die goed in het rechthoeksmodel staat en een mooi front heeft. Hij is goed bespierd en heeft een opvallend mooi aangesloten bovenlijn. Zijn voeten zijn goed ontwikkeld en hij heeft een mooie schoft-/schouderpartij.”

Fundament

Ook het Intermediaire I-dressuurpaard Hokypoky (Zhivago uit Cara GSH van Charisma, fokker Y. Smit uit Herveld) van Kazlea Limited uit Larnaca werd vandaag succesvol aangeboden op de thuiskeuring. “Deze merrie is ster verklaard met 70 punten voor exterieur. Ze is ruim voldoende ontwikkeld en heeft een sprekend hoofd. Haar hals is goed bespierd, ze heeft een aansprekend model en hard fundament. Voor hogere punten zou ze wat correcter mogen zijn in het fundament.” Dat laatste geldt ook voor de Lichte Tour-merrie Iris (Lord Leatherdale uit Eternal Flame elite IBOP-dres PROK van Negro, fokker Gertjan van Olst) van L.P.. Martens uit Ommel, die ster werd verklaard met 70 punten voor exterieur. “Iris heeft 40 winstpunten in de Lichte Tour behaald en is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie. Ze beschikt over veel uitstraling en een aansprekend front. Ze zou iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben en wat meer kwaliteit in het fundament.”

Productieve dag

Tot slot verdiende de Z2-geklasseerde ruin Lambada (Apache uit Warina N stb-ext prest PROK van Jetset-D) van fokker Irene Hoeben-Sanders uit Egchel het sterpredicaat. “Dit is een royaal ontwikkelde zoon van Apache die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat en veel front heeft. Hij is goed bespierd in de bovenlijn, waarin hij wel wat strak is, en hij heeft correct fundament”, aldus Bart Bax, die vandaag in totaal elf paarden beoordeelde.



