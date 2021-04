Thuiskeuring Overijssel: vier sportmerries ster verklaard

Op woensdag 7 april konden inspecteur Henk Dirksen en regio-bestuurslid Gerbrand van Beesten drie springmerries en één dressuurmerrie met het sportpredicaat ster verklaren. Daarnaast kregen twee dressuurmerries 70 punten voor exterieur. Zij moeten nog wel aan de aanvullende (prestatie)eisen voldoen om tot het sterpredicaat te komen.

De 1,30m-geklasseerde Zariska (Con Capitol x Dutchboy) van Edwin Oosterbroek verkreeg 75 punten voor het exterieur. Met haar fokker in het zadel behaalde ze 27 winstpunten in de klasse Z en meerdere overwinningen.

Aansprekende merrie

“Dit is een heel charmante, correcte en aansprekende merrie. Ze is evenredig gebouwd, staat voldoende goed in het rechthoeksmodel en is voldoende ontwikkeld”, licht Dirksen toe. “Het was mooi om diverse sportmerries met gemak het sterpredicaat te kunnen toekennen vandaag.”

75 punten voor Emilion-dochter

De 1,40m-geklasseerde Bernesse (Emilion x Voltaire, fokker T.G.M. Overmans) van Dirja Veneberg kreeg eveneens 75 punten voor exterieur. “Bernesse heeft in Italië op 1.40m-niveau gesprongen en is een scherpe bloedmerrie. Het is duidelijk een kind van haar vader Emilion, ze is atletisch gebouwd en nog altijd spijkerhard.”

Andiamo-dochter

Met 70 punten voor exterieur werd de royaal ontwikkelde Ebonite LCH (Andiamo x Air Jordan Z, fokkers J.A.M. Krol en J.M.C. van den Noort) van G.Z.J. Smit-Nijsink ster verklaard. “Deze 1.73m metende merrie heeft met Angelique Hoorn op 1,35m-niveau gesprongen en is correct gebouwd. Ze heeft een sterke bovenlijn en is goed ontwikkeld.”

ZZ-Licht-merrie Dinera ster

De ZZ-Licht geklasseerde Dinera (Timeless x Haarlem, fokker Gebroeders van Halen) werd beoordeeld met 75 punten voor exterieur. De dressuurmerrie Dinera is eveneens een harde, aansprekende en correct gebouwde merrie. Ze heeft heel correct fundament, een sterke bovenlijn en goede voorhand. Dat in combinatie met de goede sportstand zorgde er voor dat we ook haar gemakkelijk het sterpredicaat konden toekennen.”

Halfzus Johnson en nichtje Reine B

De halfzus van de Grand Prix-hengst Johnson, de royaal ontwikkelde Merinque Begijnhoeve (Don Tango B x Flemmingh, fokker Stoeterij de Begijnhoeve) van F. Legebeke en de correct gebouwde, aansprekende Emma B (Jazz x Rubinstein I) van Combinatie Bleeker kregen beide 70 punten voor exterieur. Zij moeten beide nog aan de aanvullende (prestatie)eisen voldoen.

Bron: KWPN