Thuiskeuring Overijssel: Zes sportmerries ster

Op de thuiskeuring in de provincie Overijssel kon inspecteur Henk Dirksen aan zes sportmerries het sterpredicaat kon verlenen. Er werden in totaal veertien merries beoordeeld.

Zeven merries behaalden minimaal 70 punten voor het exterieur en bij de zes merries leverde dat, in combinatie met het sportpredicaat, het sterpredicaat op. Bij de buitenlands geregistreerde Orlanda (Orlando x Polydor) van Henk Putten moet nog wel aan de aanvullende gezondheidseisen voldaan worden. Deze royaal ontwikkelde merrie van 1,76m kreeg 70 punten voor het exterieur.

75 voor exterieur

Sport-spr merries Jolie F (Namelus R x Cavalier) van fokkers Philip en Elise Frederiks en de achtjarige I am Elrite (Harley VDL x Chin Chin, fokker B. Ellen) van amazone Lisa Broekert kregen 75 punten voor het exterieur en werden daarmee direct ster. Eerstgenoemde presteert met Berber Dijkman op ZZ-niveau. “Deze zevenjarige Namelus R-dochter komt uit een goede sportstam, is royaal ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze is correct gebouwd en aansprekend”, licht Dirksen toe over de volle zus van het internationale Grand Prix-springpaard Foudre F van David Simpson. “De Harley VDL-dochter I Am Elrite is een aansprekende merrie met correct fundament, ruim voldoende ontwikkeling en veel bloedopdruk. Ook zij presteert op 1.35m-niveau.”

70 punten voor Zapanieta en Evita Nieuwmoed

Met 70 punten werden de sportmerries Zapanieta (Solitair x Lancelot, fokker F.E. Roos) van J.H. Munnik en Evita Nieuwmoed (Vingino x Calvados, fokkers J.W. en A.P. Jurrius) van H. Brouwer ster. “De Solitair-merrie heeft zich goed bewaard, is goed ontwikkeld en correct gebouwd. De voldoende ontwikkelde Vingino-dochter is een merrie met veel bloedopdruk en ze komt uit een goede sportstam.”

Dressuurmerrie

Ook de sport-drs merrie Juul (Ferdeaux x Sandreo, fokker A. Pokpen-Tolner) van M.E. Gelling verdiende vandaag het sterpredicaat met 70 punten voor exterieur. “Dit is een royaal ontwikkelde, correct gebouwde en aansprekende merrie van 1.75m die op het straatje ook een fijne stap liet zien.” Zij werd opgewaardeerd van stamboek- naar stermerrie.

