Tien stermerries op stamboekkeuring Enter

Het Overijsselse keuringsseizoen is gister van start gegaan in Enter. Eén dressuurmerrie liep naar 85 punten, twee springmerries kregen 80 punten voor hun verrichting.

Vijf spring- en vijf dressuurmerries konden in Enter ster verklaard worden, inclusief de twee correct gemodelleerde sport-merries Lieve Dieni (Dante Weltino uit Beste Dieni elite EPTM-dres sport-dres PROK van Flemmingh, fokker Janneke Gnodde) en Lucky Zenzi (El Capone uit Haizenzi elite IBOP-dres PROK van San Amour, fokkers J.Th. W en H. Huls). Beide merries van Rom Vermunt zijn Z2-geklasseerd en kregen 70 punten voor het exterieur

Ocara en OxBoard EB

De driejarige Ocara (Feinrich uit Ficara elite IBOP-dres PROK D-OC van Jazz, fokker Close Horses) van Pegasus Stables werd ster verklaard met 75 punten voor exterieur en 85 voor het bewegen. “Dit is een bergopwaarts gebouwde merrie met veel front en een goede schoft-/schouderpartij. Ze beweegt met veel houding, veel beentechniek en tritt. Voor haar expressieve draf en goede houding kreeg ze 85 punten”, vertelt inspecteur Henk Dirksen. Het meest complete springpaard was de met 80/80 beoordeeld Ox Board EB (Jack Daniels EB uit Zapatero van Cascavelle) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink. “Dit is een moderne, atletisch en langgelijnde merrie met correct fundament en een fijne draf. Ze springt met een goede techniek, met een goed voorbeen en goed naar boven. Daarbij laat ze ook zien over atletisch vermogen te beschikken. Wel zou ze nog iets meer mogen aantrekken, dat zagen we bij meerdere paarden. Meerdere merries hadden relatief veel begeleiding nodig bij het springen en ook hebben we bij diverse merries bemerkingen op het fundament moeten maken waardoor ze niet ster verklaard konden worden.”

Odiana en Grace-Lynn Z

Met 75/80 verdiende Odiana M (Erco van ’t Roosakker uit Lidana M D-OC van Corland, mede-fokker G.H. Morsink) van fokker J. Morsink het sterpredicaat. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en iets meer jeugduitstraling zou mogen hebben. Ze toont veel gemak op de oxers, springt met veel vermogen en zou iets atletischer mogen zijn.” De George Z-dochter Grace-Lynn Z (uit Zaphira van Clearway, fokker A.M. Veltmaat) van H.B.H. Haselbeke verdiende 70/80. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is nog wat arm bespierd. Ze springt met een goede techniek, met gemak en vermogen.”

Bron: KWPN