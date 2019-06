Tienen voor hengstveulen van Dante’s Junior op veulenkeuring Lodbergen

Op de veulenkeuring van het Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen verdienden zeventien veulens afgelopen weekend een ticket voor het Duitse veulenkampioenschap. Het veulen dat de allerhoogste punten kreeg van het driekoppige jurykorps was het hengstveulen van Dante's Junior uit een Christ-moeder, hij kreeg maar liefst drie tienen en kwam uit op 9,67 punten in totaal.

Bij de merrieveulens waren de hoogste punten, waaronder twee keer een 9,5 en een tien en in totaal een 9,5, voor een Bonds-dochter uit een Stoiber S-moeder.

Lodberger-kampioenen van For Romance

Om voor de titel in het Lodbergen-kampioenschap in aanmerking te kunnen komen, moesten de veulens afstammen van een DLZ-hengst. Zowel bij de hengst- als bij de merrieveulens was het kampioenslint voor een nakomeling van For Romance. Bij de merrieveulens was dit de For Romance x Sir Donnerhall van fokkers Roland en Ronja Drefs, die 9,28 punten kreeg in totaal.

Bij de hengstveulens was de titel voor een For Romance x Romanov van fokker Lilian Sanktjohanser. Met onder andere 9,5′-en voor type en correctheid kwam het totaal uit op 9,278 punten.

Volledige uitslag

Bron: Equitaris