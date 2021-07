Twee NMK-merries bij stamboekkeuring Brummen

Een goede dag voor KWPN Regio Gelderland op de stamboekkeuring in Brummen! Twee dressuurmerries konden worden uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring.

Toine Hoefs en Marian Dorresteijn beoordeelden in Brummen 28 paarden. Vijftien van hen gingen naar huis het sterpredicaat. “Dit was een kwaliteitsvolle dag met een mooie baan en een goede bodem”, licht Toine toe. “Er waren niet heel veel merries op deze keuring, dat we twee van hen konden uitnodigen voor de NMK is een mooi resultaat.”

Lichtvoetige draf

De eerste NMK-merrie is de Daily Diamond-dochter Nicky STM. (uit Ambition elite eptm-dr sport-dr PROK v. Radar, fokker J. Middag Logtenberg uit Liederholthuis) van M.A.M. Philipsen de Bruyn uit Driel. “Dit is een heel goed ontwikkelde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat en een heel mooi front heeft. Ze zou een fractie sterker kunnen zijn in de rug en kootstand, maar het is een merrie die uitzonderlijk kon stappen en een hele fijne, lichtvoetige draf en galoppade liet zien.” Nicky STM scoorde 85 punten voor exterieur, daarnaast kreeg ze 80 voor beweging.

Veel jeugd

Ook Noelie (Indian Rock uit Delonie v. Citango, fokker G. Schuring uit Emst) van F. Witman uit Emst verdiende een ticket voor de NMK. Deze merrie kreeg een bovenbalkscore van 80/80. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Daarbij is deze merrie een paard met heel veel jeugd. Ze heeft een mooi hard fundament en liet een goede draf zien, waarvoor ze 85 punten kreeg.”

Sabelbenig

Eveneens een bovenbalkscore van 80/80 was er voor Dark Pleasure-dochter Nirvana Girl (uit Golden Girl ster D-OC v. Zambuka) van fokker E. van Straalen uit Leerdam. “Dit is een langgelijnde merrie die goed naar boven gebouwd is. Ze heeft daarbij een mooi front. We hadden een kleine bemerking op het fundament, het achterbeen is namelijk even wat sabelbenig. Het is wel een merrie met drie hele fijne basisgangen.”

80 punten voor exterieur

Twee merries kregen 80 punten voor exterieur en bewogen daarbij voor 75 punten. De eerste van hen is Nikita (Franklin uit Barita elite ibop-dr D-OC v. Jazz) van fokkers de familie Andeweg uit Randwyk. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en voldoende opwaarts gebouwd is. Ze was wel even wat week gekoot. De merrie liet een nette beweging zien, waarbij ze nog wat krachtiger mag worden.”

Nette bewegingen

Ook de Duits gefokte merrie La Fiona (Blue Hors Fifty Cent uit La Doline v. Danone) van G.J. Klaassen uit Stieltjeskanaal kreeg deze punten. “Deze merrie is goed ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze is een correct paard dat een nette beweging liet zien.”

Bron: KWPN