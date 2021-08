Twee NMK-tickets op SK De Steeg

In het Gelderse De Steeg kwam een grote groep kwaliteitsvolle springpaarden in de baan voor de stamboekkeuring en graadverhoging. Twee driejarige merries ontvingen een ticket voor de NMK.

Bart Henstra beoordeelde de paarden samen met Nelle Bijlsma en aspirant Dinette Valeijn. “In de breedte was dit een goede dag met relatief veel paarden die 80 punten of meer kregen voor het springen”, aldus Henstra. “Daarnaast hadden we een hele goede groep merries die al ster waren en voor graadverhoging kwamen. Het was een mooie locatie om te keuren en een groot aantal springpaarden voor deze regio; een meer dan geslaagde dag.”

Nice SF



Chapeau TN-dochter Nice SF (Chapeau TN uit I-Nina Ricci SF ster v. Numero Uno, fokker H.J.M. Huis in t Veld uit Lettele) van L. Keizer uit Beemte Broekland is de eerste merrie die werd uitgenodigd voor de NMK. Deze merrie kreeg een bovenbalkscore van 80/85. “Dit is een hele jeugdige, langgelijnde merrie met goede verhoudingen. Ze galoppeerde heel lichtvoetig en met een goede balans. Op de sprong was ze atletisch, daarbij sprong ze met een goede techniek. Ze liet een hele constante, lichtvoetige verrichting zien waarbij ze veel vermogen toonde.”

Netflix Original



Ook de merrie Netflix Original STR (Grandorado TN uit Dein-Liebling STR PROK v. Van Gogh, fokker T.A.M. Streppel uit Wilp) van Team Nijhof uit Geesteren heeft na De Steeg een NMK-ticket op zak met een bovenbalkscore van 75/85. “Dit is een correct gebouwde, voldoende langgelijnde merrie met een aansprekende voorhand. Ze sprong met heel veel afdruk, heel vlug en krachtig van de grond. Ze sprong heel mooi naar boven toe, goed met de schoft omhoog en toonde een heel goed gebruik van het voorbeen. Voor reflexen kreeg deze merrie een 9. Deze merrie heeft heel veel overzicht en maakte iedere sprong mooi hetzelfde, maar ze heeft toch heel veel afdruk en macht aan de sprong.”

Agani du Gumo MP Z



Een bovenbalkscore van 75/85 was er ook voor de Zangersheide-geregistreerde Agani du Gumo MP Z (Aganix du Seigneur uit Gumo Twirre MP elite eptm-spr sport-spr PROK v. Numero Uno) van S.B. Kleerekooper uit Hoenderloo. “Deze merrie is heel langgelijnd, maar had op stand een iets verticale hals. Ze viel op met een galop met heel veel ruimte en balans, waarin ze makkelijk kon schakelen. In het springen was ze voldoende vlug, heeft ze een goed lichaamsgebruik en toonde ze heel veel vermogen. Daarbij maakte ze achter de sprong heel goed af. Dit is een heel compleet paard.”

Entertainer en Comthago



Entertainer-dochter Noortje (uit Doortje MB ster sport-spr v. Canturano) van fokker H.J.W. Stapelbroek uit Vierakker kreeg 70 punten voor exterieur en 85 voor het springen. “Dit is een langgelijnde merrie, waarvan het achterbeen een fractie lang is. Ze galoppeerde heel actief en sprong met veel overzicht. Daarbij was ze heel vlug van de grond, toonde ze een goed lichaamsgebruik en kon ze makkelijk doorschakelen op de sprong.” De merrie Nicole (Comthago uit Ravenna II v. Carvallo, fokker G.E.M. Roerink uit Haaksbergen) van M.P. Olthof Horses uit Zieuwent en J.W.H. Huurneman uit Groenlo scoorde 80/80. “Deze merrie heeft bloed in het lichaam en goede verhoudingen. Ze toonde een hele lichtvoetige manier van galopperen, was vlug aan de sprong en sprong met goed lichaamsgebruik.”

75/80



Drie merries kregen een bovenbalkscore van 75/80. De eerste van hen is Comme il faut-dochter Magnifiquella (uit Bangelo V elite sport-spr D-OC v. Tangelo van de Zuuthoeve) van fokker E. van Veldhuizen uit Barneveld. “Een complete merrie die voldoende langgelijnd is. Ze sprong met heel veel overzicht en bracht de heup goed naar boven op de sprong. Deze merrie zou nog een fractie meer kunnen bukken, maar maakte de sprong heel goed af.” Hetzelfde puntentotaal was er voor No Name (Tangelo van de Zuuthoeve uit Find a Name v. Indorado) van fokker De Radstake BV uit Varsseveld. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met veel lengte, die nog een fractie meer jeugd zou kunnen tonen. Ze galoppeerde met veel balans en zou net iets vlugger mogen zijn. Ze sprong wel met veel vermogen en maakte achter de sprong zeer goed af.” De derde merrie met 75/80 is Balou Nosa Z (Bisquet Balou vd Mispelaere uit Joyful Nosa v. Cristallo II) van Stal Hendriks Duiven uit Loo. “Deze merrie vertoonde bloed en heeft een goede lengte in het lichaam. Ze heeft een hele makkelijke manier van galopperen en sprong met veel reflexen. Ze was heel vlug naar boven, liet een heel goed voorbeengebruik zien en sprong met goed lichaamsgebruik.”

70/80



Jay Star-dochter New York (uit Jurella elite ibop-spr D-OC v. Etoulon VDL) van fokker Alexandra van der Peijl uit Oene en Scarlett Wieberdink uit Oene sprong naar 70/80 et een 9 voor vermogen. “Dit is een paard dat zeker langgelijnd was, maar nog iets meer bloed zou mogen uitstralen. Ze galoppeerde met een goede balans en maakte achter de sprong heel goed af. Daarbij sprong ze met veel kracht en toonde ze veel vermogen.” Nicole I V (Falaise de Muze uit Nicole keur pref prest v. Goodtimes, fokker J. Verburgt uit Randwijk) van J.H. Verburgt uit Randwijk kreeg ook 70/80. “Dit is een merrie die nog iets meer bespierd zou mogen zijn. Ze heeft een hele actieve manier van galopperen en was heel vlug aan de sprong. Daarbij sprong ze goed in het lichaam naar boven, met veel afdruk en veel vermogen.” De laatste merrie met deze bovenbalkscore is Niki (Berlin uit Farnike ster v. Namelus R) van fokker G.J.W. Sikes uit Venray. “Deze merrie zou op stand net iets moderner in het type mogen zijn, maar het is wel een paard met veel kracht. Ze galoppeerde heel krachtig en toonde ook veel kracht en afdruk in het springen. Daarbij was ze iets open in het voorbeen, maar maakte ze achter de sprong goed af.”

Exterieur



Twee merries sprongen voor 75 punten en vielen op met hun exterieur, waarvoor ze 80 punten kregen. De eerste merrie met deze bovenbalkscore is Nirvana (Ibolensky uit Grace-K elite eptm-spr PROK v. Ustinov) van fokker R.P. Verhoef uit Hamburg. “Dit is een goed gebouwde merrie met een opvallend goede schoftschouderpartij. Ze sprong met een fijne techniek.” Ook Highway M TN-dochter Naughty Lady (uit Courage ster v. Ol Metta) van fokker B.E. Wagenvoort uit Vorden kreeg 80/75. “Dit is een heel aansprekend type. Ze is heel correct gebouwd met goede verhoudingen. In het springen toonde ze een fijne verrichting, maar mocht ze nog net iets meer zelf aantrekken. Achter maakte deze merrie de sprong goed af.”

Keurmerries



Opvallend was de groep merries die reeds een merrietest had gelopen of het sportpredicaat op zak had. Onder andere de merrie Ivysinaa (Indorado uit Dorsinaa ster PROK v. Indoctro, fokker G. van der Meer uit Surhuisterveen) van A.A. van Doorn-Brinks uit Bennekom viel positief op. “Deze merrie heeft al op 1.40m-niveau gesprongen en kreeg 75 punten voor exterieur. Het is een langgelijnde merrie met veel bloed, die nog iets sterker in het middenstuk zou kunnen zijn.” Zes merries waren al ster en kwamen voor het keurpredicaat in aanmerking. “Deze hele groep werd definitief keur, het was een erg goede groep met een paar opvallend goede merries.” Meerdere merries hadden al een aanlegtest afgelegd met meer dan 80 punten, waaronder de goed geteste merrie Especiale RV Z (Elvis ter Putte uit Incredible Woman RV PROK v. Vigo d’Arsouilles, fokker Stoeterij Renken uit Vriescheloo) van J. Dolfsma uit Kampen. Kascarilla (Cascarillo uit Treasure ster v. Great Pleasure, fokker Stal van den Berg uit Wezep) van medefokker A.J. Klein uit Hattemerbroek en Lady Linda (Global Express uit Falinda II elite ibop-spr PROK v. Tangelo van de Zuuthoeve, fokker L. Heida uit Oldeholtpade) van Dick Lievenstroo uit Voorst sprongen eerder al naar 82,5 in de EPTM.

Bron: KWPN