Twee sterren bij JongKWPN dressuur

Met de stamboek- en Centrale Keuring van Jong KWPN vond de aftrap van het keuringsseizoen plaats. Zowel de dressuurpaarden als de springpaarden werden beoordeeld door Petro Trommelen en Henk Dirksen. Bij de springpaarden leverde dat vier sterren op, in de dressuurrichting werden twee merries ster verklaard.

De stamboekkeuring van Jong KWPN voor de richting dressuurpaarden werd verdeeld in twee groepen. De oudere merries waren het eerst aan de beurt. De spits werd afgebeten door My Faith B, een vierjarige zwarte dochter van Dettori uit keur sportmerrie Faith-Odette B (v. Apache). Haar goede schoftpartij en harde fundament vielen positief op, maar ze miste wat lichaamsgebruik. De merrie is gefokt bij J. Bosma in Makkum. Ze staat nu geregistreerd bij Jong KWPN-lid Margriet van der Werf uit Oosthem en zij stelde haar merrie zelf voor. My Faith B werd deze keer nog niet in graad verhoogd, maar Margriet kreeg van Henk Dirksen wel het advies mee om de merrie aan te rijden, door te trainen en er dan een IBOP mee af te leggen.

Centrale Keuring

Vervolgens verscheen de eveneens zwarte en uit een Apache-moeder, Go Chique, geboren Kyra van de Gathe in de baan. Ze is gefokt op stoeterij De Gathe BV in Vaassen en staat geregistreerd bij Jorien Walraven in Doorn, die haar ook aan de jury voorstelde. De mooie voorhand en goede houding van de merrie werden heel positief beoordeeld. Met een score van 70 voor exterieur en 75 voor beweging werd zij ster en uitgenodigd voor de Centrale Keuring.

Nova-Lien valt op



Zes driejarige merries waren er aangemeld voor de stamboekkeuring. Een daarvan Nadine (Jarville x Stuurboord) werd in overleg met de eigenaresse en de inspecteur Gelders paard door verwezen naar de fokrichting GP, waar dit paard beter bij lijkt te passen. De overige vijf merries werden opgenomen in het stamboek. Als enige in dit gezelschap kreeg Nova-Lien (Painted Black x D-OC elitemerrie Idolien v. Davino VOD) het sterpredicaat en tevens een uitnodiging voor de centrale keuring. De zwartbruine is gefokt en staat geregistreerd bij H.G. Broekhuizen in Werkhoven en werd aansprekend gedemonstreerd door Jong KWPN-lid Kyara Kafoe. De goed ontwikkelde en sterk bewegende Nova-Lien scoorde voor haar exterieur en beweging 75. Haar bijzonder goede stap leverde 85 punten op.

Dressuurkampioen Nova Lien Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Bron: KWPN