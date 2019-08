Vier merries alsnog ster verklaard na herkeuring

Gisteravond vond op het KWPN-centrum de na- en herkeuring van dressuur- en springmerries plaats. Deze wordt eenmaal per jaar, na afloop van alle stamboek- en Centrale Keuringen georganiseerd. Acht eigenaren vroegen herkeuring aan en vier merries werden na herkeuring door een andere jury wel ster verklaard. Het gaat om de springmerrie Lola-Scalle (v. Golddigger), die na de modulaire herkeuring voor het vrijspringen ster werd verklaard en de dressuurmerries Lilly-Lena (v. Ferdeaux), Lalique (v. Dream Boy) en Just Dance (v. Foundation).

Van de twaalf aangemelde merries zijn er tien geheel beoordeeld, van één merrie werd de beoordeling voortijdig beëindigd en één merrie was afwezig. De modulaire herkeuring, waarbij alleen het vrijspringen opnieuw werd beoordeeld, kende één deelnemer. Op de volledige herkeuring voor het sterpredikaat, uitgevoerd door een ander juryteam dan op de oorspronkelijke keuring, kregen zes merries opnieuw bovenbalkcijfers. Voor drie merries betekende dit dat zij tot stermerrie bevorderd konden worden. Eén merrie is via de nakeuring in het stamboek ingeschreven en twee merries namen met succes deel aan de nakeuring van de Centrale Keuring. Zij keerden als voorlopig keurmerrie huiswaarts.

Uitslag na- en herkeuring 2019

Bron: KWPN