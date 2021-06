Vier merries springen naar 85 punten in Enter: geen uitnodigen voor NMK

Vandaag werd het Overijsselse merriekeuringsseizoen afgetrapt in Enter. Daar werden merries 13 ster, waaronder drie merries met 85 punten voor het springen. Van de 16 springmerries werden er tien ster verklaard. In totaal sprongen vier merries naar 85 punten en drie van hen kregen 70 punten voor het exterieur en zijn daarmee ster geworden.

“De meeste merries konden met hun springverrichting meer overtuigen dan met hun exterieur en daarom hebben we helaas geen merries kunnen uitnodigen voor de Nationale Merriekeuring”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

85 voor springen

Met 70/85 werden drie merries ster: Niarma (Dakar VDL uit Diarma elite IBOP-spr pref PROK van Odermus R) van fokker Freek Marsman uit Ambt Delden, Night Fever EB (Ice Breaker E.B. uit Dirwies van Diamant de Semilly) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel en N.Gentana EB (Nestor de Mariposa uit F.Gentana EB van Lucky Boy) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel.

Veel atletisch vermogen

“De Dakar VDL-dochter Niarma is een ruim voldoende langgelijnde merrie die goed ontwikkeld is en wat meer bespiering zou mogen hebben. Ze galoppeert op een actieve manier, en springt met veel lichaamsgebruik, een goede sprongafloop, snelle reflexen en veel atletisch vermogen.” Deze merrie kreeg 90 punten voor zowel techniek als vermogen.

Overgrootvader Heartbreaker

“De Ice Breaker-dochter Night Fever EB is voldoende ontwikkeld en heel aansprekend. Ze doet veel aan overgrootvader Heartbreaker denken, want ze is heel atletisch en springt met extreem goede reflexen. Ze is heel vlug, behoudt goed het overzicht, springt met een goede techniek en ruim voldoende vermogen.” Deze merrie kreeg 90 punten voor haar reflexen.

Veel macht

“En tot slot dat de Nestor de Mariposa-dochter N.Gentana EB, de derde merrie met 85 punten voor het springen die ster én voorlopig keur is geworden. Dit is een royaal ontwikkelde, langgelijnde en wat arm bespierde merrie. Ze straalt veel macht uit en dat zien we ook terug bij het springen. Bij het springen blinkt ze uit met haar vermogen, waarvoor ze 90 punten kreeg.”

90 voor vermogen

De vierde merrie met 85 punten voor het springen, dankzij 90 voor het vermogen, is de Apardi-dochter Noreen (uit Harmony-S keur van Verdi) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel en A.W.J. Jansen uit Enter, die voor het exterieur niet voldoende punten kreeg voor het sterpredicaat.

Veel afdruk

Ster met 75/80 werd de merrie Nikabertha (Glasgow van ’t Merelsnest uit Ilkabertha van Zambesi) van fokker A.W.J. Jansen uit Enter. “Dit is een aansprekende, voldoende langgelijnde merrie met hard en correct fundament. Ze heeft een actieve galop, springt goed naar boven en met veel afdruk. Ze is iets wisselend in haar techniek en toont atletisch vermogen”, licht Dirksen toe.

Niet de grootste

Ook Noah KM (Tangelo van de Zuuthoeve uit Dainty Dyana KM elite IBOP-spr D-OC van Triomphe de Muze, fokker K. Mellema uit Warns) van Aukje Kroondijk uit Oldeholtpade werd ster met 75/80. “Deze jeugdige merrie is met haar 1.62m niet de grootste maar staat wel goed in het rechthoeksmodel en heeft uitstraling. Ze was in het begin wat onder de indruk maar bouwde positief op bij het springen. Ze is voorzichtig, springt met afdruk, heeft een goede achterhand techniek en ruim voldoende vermogen.”

Ruim voldoende vermogen

Met 70/80 verdiende Nice B (Grandorado TN uit Cillmiko B elite IBOP-spr D-OC van Contendro I) van fokker H.J. Hietbrink uit Markelo het sterpredicaat. “Deze ruim voldoende ontwikkelde merrie is langgelijnd en galoppeert actief. In zowel de galop als bij het springen toont ze veel afdruk. Ze springt met goede reflexen, sprongafloop en ruim voldoende vermogen.”

Dressuurmerries

Van de vier dressuurmerries werden er drie ster. Twee van hen tevens voorlopig keur: de met 70/80 ster verklaarde Naf Naf EB (Four Legends KS uit Surstinels van Sunny Boy) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel en de sport-merrie Frou Frou Swing (Vivaldi uit Randogne Swing ster van Welt Hit II, fokkers J.P. Eschauzier & E. Schreutelkamp uit Epe) van S.M. Morsink uit Enter.

Naf Naf en Frou Frou Swing

“De driejarige Naf Naf EB is een jeugdige, aansprekende merrie met een mooie voorhand. Ze heeft een goede stap en draf en beweegt daarin met goede souplesse.” De ZZ-Licht geklasseerde Frou Frou Swing is met haar 1.63m voldoende ontwikkeld, heeft een aansprekend model en dito voorhand. Ze is met 70 punten voor exterieur ster en voorlopig keur verklaard. Op het straatje verdiende ze met haar stap en draf 80 punten.

Bron: KWPN