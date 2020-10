Vijf 85 punten-merries op SK Geesteren

Op de laatste stamboekkeuring van het jaar, bij Team Nijhof in Geesteren, zijn meerdere opvallende springmerries naar voren gekomen. Vijf van hen werden ster met 85 punten voor het springen.

Het juryteam bestaande uit Henk Dirksen en Marcel Beukers kreeg 20 springpaarden en 11 dressuurmerries te beoordelen. Vijf springpaarden sprongen naar 85 punten. “Het was een goede keuring, waarbij het geen toeval was dat veel paarden uit goede stammen komen. Alles was goed georganiseerd bij familie Nijhof en we hebben meerdere paarden gezien die we in een eerder stadium dit jaar zo hadden kunnen uitnodigen voor de Nationale Merriekeuring”, vertelt Henk Dirksen enthousiast.

Manita en Moon Sirikit

Twee merries werden ster met een bovenbalk van 80/85. De Cornet Obolensky-dochter Manita (uit Gunanita elite IBOP-spr PROK van Corland) van fokker Joop van Wessel uit Zwartebroek en Moon Sirikit (Hernandez TN uit Sirikit pref van Lux) van fokker J.M.H. te Molder uit Lichtenvoorde. “De Cornet-merrie is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie met niet alleen een goede galop maar ook een opvallend fijne draf, waarvoor ze beide 85 punten kreeg. Manita galoppeert en springt met veel afdruk, heeft goede reflexen op de sprong en valt op met haar extra vermogen.” Voor dit laatste onderdeel kreeg ze 90 punten. “Moon Sirikit komt uit de eerste jaargang van Hernandez TN en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze is goed ontwikkeld, heeft veel merrieopdruk en een goed gevormde voorhand. Ze galoppeert actief, springt met veel overzicht, maakt de sprong achter heel goed af en laat ook zien over veel vermogen te beschikken.”

Mini Me

Met 75/85 verdiende Mini Me (Grandorado TN uit Check Me van Verdi, fokker Th.J.A. Massop uit Beltrum) van Team Nijhof en Jan Saaltink het sterpredicaat. Net als de twee eerder genoemde merries kon Mini Me aansluitend ook voorlopig keur worden verklaard. “Deze Grandorado TN-dochter staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goed gevormde voorhand. Ze heeft een lichtvoetige galop, toont zich heel voorzichtig en springt extreem goed naar boven. Ook valt haar atletische vermogen positief op.”

Malesca

De vierde merrie met 85 punten voor het springen is de ster verklaarde Malesca (Tangelo van de Zuuthoeve uit Alesca ster van Phin Phin) van fokker J.B. te Beest uit De Heurne. Voor het vermogen kreeg ze zelfs 90 punten. “Malesca heeft een langgelijnd sportlichaam. Bij het springen valt ze op met haar snelle reflexen, extra sprongafloop en vermogen.”

Springtalent Menith

De driejarige ruin Menith (Rash R uit Veronica elite sport-spr PROK van Fuego du Prelet, fokker J.H.A. Wes uit Bentelo) van Bart Haselbekke en Bas Westerhof kwam naar de stamboekkeuring zodat zijn moeder eventueel preferent kon worden. Iets wat lukte, want Menith verdiende het sterpredicaat met 70/85 en is daarmee de derde nakomeling van Veronica met minimaal het sterpredicaat. “Menith is een goed ontwikkeld bloedpaard, met een goede lichtvoetige galop. Bij het springen toont hij snelle reflexen, een goede techniek en atletisch vermogen”, beschrijft Henk Dirksen de ruin, die vernoemd is naar de eveneens van Rash R x Fuego du Prelet-afstammende wereldkampioen Zenith.

My Oberlina TN

Met 75/80 werd My Oberlina TN (Eldorado van de Zeshoek uit E-Oberlina B van Verdi, fokker Team Nijhof) van B.J.M. Temming uit Harreveld ster en voorlopig keur. “Dit is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie met een atletisch model. Ze springt met een goed lichaamsgebruik, snelle reflexen en atletisch vermogen.”

Miss Minka en My Granta

Met 70/80 werd Miss Minka (Zambesi uit Ominka pref prest van Peter Pan) van fokker Carla Euverman-Claus uit Enschede ster en voorlopig keur. Deze sterk gemodelleerde merrie is ruim voldoende langgelijnd, galoppeert actief en heeft daarin een goede balans. Miss Minka springt met afdruk en goede reflexen.

Met dezelfde bovenbalk verdiende My Granta (Glasgow-W van ’t Merelsnest uit Bigranta elite sport-spr -doc van Rubert R) van fokker Ruben Rouweler uit Wierden het sterpredicaat. “Dit is een correct gebouwde merrie die wat meer uitstraling zou mogen hebben. Ze springt met opvallend veel gemak, behoudt goed het overzicht, maakt de sprong achter goed af en beschikt over veel atletisch vermogen.”

Oudere merries

Bij de oudere merries sprong Karita Gratia (Verdi uit Una Gratia sport-spr van Kannan) van fokker Team Nijhof naar 80 punten. Voor het exterieur kreeg ze 70. “Deze vijfjarige merrie staat goed in het rechthoeksmodel en was bij het springen wat aan de frisse kant. Ze is daarbij heel vlug, springt extreem goed van de paal, is heel voorzichtig en lijkt over veel vermogen te beschikken.”

Met het sportpredicaat op zak en 80 punten voor het exterieur, werd de negenjarige Guess VK (Cardento uit Queen Adelheid Z van Quite Easy, fokker Mark van Kleef uit Ede) van R.A.W. Marsch uit Heeten ster en keur. Dit is een aansprekende, langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn.

21-jarige merrie

Op de aansluitende Centrale Keuring kreeg onder meer de 21-jarige Sharmeta (Calvados uit , fokker familie Borghuis uit Beuningen) van A.M. de Boer uit Benveld het keurpredicaat. Deze merrie is in de internationale sport op 1.45m-niveau geklasseerd onder Wil Schellekens en ze liet zien zich goed bewaard te hebben. Ze is goed ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel.

Zeven stermerries dressuur

Van de elf dressuurmerries werden er zeven ster, waarvan twee dankzij het sportpredicaat. Zo ook de met 80 punten voor exterieur beoordeelde Habita (Amazing Star uit Nelly elite sport-dres pref prest d-oc van Inferno, fokker J. van Werven uit Terwolde) van Wolfkamp en Groten uit Olst. “Deze achtjarige merrie is royaal ontwikkeld, heeft een mooie voorhand en een sterk lichaam. Ze liet zich in zowel stap als draf prima zien en kon daardoor ook keur worden verklaard.”

Toto-merrie

Met 75/80 deed de driejarige Marilene T (Glock’s Toto Jr. uit Hirene T ster PROK van Sorento, fokker W.G. Temmink uit Diepenheim) van J.W.H. Huurneman uit Groenlo goede zaken. Ook zij werd ster en voorlopig keur. “Deze correct gebouwde merrie zou wat meer in het rechthoeksmodel mogen staan, heeft een mooie halsvorm en correct fundament. Ze beweegt lichtvoetig, en in haar actieve draf maakt ze veel zelfhouding.”

Uitslag

Bron: Horses.nl