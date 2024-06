Vitalis-dochter Robijn VDA met 85/90 uitschieter SK Epe

De stamboekkeuring in Epe bij de familie Norel leverde goede kwaliteitsvolle paarden op met in de baan Johan Hamminga en Wim Versteeg als jury. De laatste vertelt: “Het was een hele goede keuring vandaag met gemiddeld een goede kwaliteit aan paarden, dat bleek ook wel uit de resultaten. Van de 18 merries die werden aangeboden ter beoordeling, bleven er maar twee stamboek, de rest kreeg het sterpredicaat en daarbij hadden we ook nog enkele uitschieters.”

“Eén daarvan was zondermeer Robijn VDA. Vorige week verscheen zij in Kootwijkerbroek in de baan voor stamboekopname, maar toen was ze veel te fris en werd de beoordeling gestaakt. Een goede beslissing, want in Epe was ze een stuk rustiger en liet zich juist heel goed zien. Zij is een hele jeugdige en goed gemodelleerde, hoogbenige merrie met een aansprekende voorhand en een sterke bovenlijn. Ze beschikt over veel bloeduitstraling en is daarbij bergop gebouwd. Ze stapt ruim en met een goed lichaamsgebruik. Draven doet ze steeds lichtvoetig en bergop, met veel buiging in de gewrichten en heeft daarin ook een goede balans. Haar galop is ruim, met veel sprong waarbij met name haar voorbeentechniek positief opvalt”, aldus Versteeg.

Goede moederlijn

Robijn VDA is een dochter van Vitalis en komt uit elitemerrie Herrera (v. Fürstenball). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij de familie van der Aalst in Eersel. In de moederlijn komen we verschillende internationale Grand Prix-dressuurpaarden tegen, onder meer Kiss Me (v. Johnson), Blom’s Gatino van Hof Olympia (v. Apache), Sintano van Hof Olympia (v. Sandro Hit), Edmonton (v. Jazz), alsmede de KWPN goedgekeurde Santano (v. Sandro Hit). Robijn VDA kreeg voor haar exterieur en beweging maar liefst 85 punten en voor haar draf zelfs 90.

Driemaal 80/80

Drie merries werden beloond met 80 punten voor zowel exterieur als beweging. Onder andere Rosa de la Vie, een jeugdige merrie die veel bloed vertoont, beschikt over heel veel uitstraling. Ze draafde lichtvoetig, met veel schwung en in een goede bergop-tendens. Haar galop is goed van ruimte en ze heeft ook een fijne balans. Met haar 1.63m had ze even meer ontwikkeld mogen zijn. Ze is een dochter van Le Formidable en komt uit elitemerrie La Vie (v. Eyecatcher) en is gefokt en staat geregistreerd bij D. van Norel Prins uit Oldebroek. Medefokker is Kristel van Huenestein-Norel uit ’t Harde.

Sterk achterbeen

Ook 80/80 was er voor Reveil Prinses. Een met haar 1.69 royaal ontwikkelde, aansprekende en jeugdige merrie, met een hoogbenig model en veel uitstraling. In draf liet zij veel afdruk en een sterk gebruik van het achterbeen zien. De galop is actief en krachtig. Hierin heeft ze een goede ruimte, maar zou de dochter van For Romance nog iets meer souplesse kunnen tonen. Reveil Prinses is gefokt en staat geregistreerd bij Eimert Fikse uit Oene. Als moeder staat op papier elitemerrie Femme Fatale (v. Uphill). Zij tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Noble Prince Norel (v. Painted Black I). Ook het bekende Grand Prix-dressuurpaard Pop Art komt uit deze merrielijn.

Veelzijdig

De derde en laatste merrie met dubbel 80 was vandaag Ophelia Hilde M van f/g familie Moeken uit Hattemerbroek. Met haar 1.71m een royaal ontwikkelde en tevens sterk gebouwde merrie, met een goed gevormde hals en een mooi aangesloten bovenlijn. Draven deed ze krachtig en met een fraaie buiging in de gewrichten. Ook de galop was krachtig en werd met een goede balans en veel houding getoond. Haar vader is High Five U.S. en haar moeder, de elite sportmerrie Clothilde RT (v. Gribaldi). Grootmoeder Hilde staat aan de basis van een serie internationale spring-, dressuur- en eventingpaarden.

Bron: KWPN