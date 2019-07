Volle zus KWPN-hengst Flying Dream best scorende paard in Oosteind

De meest opvallende merrie op de Stamboekkeuring in Oosteind, waar het Brabantse keuringsseizoen vrijdag begon, was de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Flying Dream, Lapatera Ryal K (v. Zapatero VDL). Met 80/85 was zij het best scorende paard van de dag.

Lapatera Ryal K (door J. Kazemier uit Oldekerk gefokt uit Windoctro Ryal K keur IBOP-spr van Indoctro) van Rinus Blom werd ster met 80/85. Voor zowel de reflexen als techniek kreeg ze 85 punten. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een aansprekende voorhand heeft. Ze is iets strak in de lendenpartij maar dat zit haar bij het springen zeker niet in de weg. Ze heeft een ruime, lichtvoetige galop en behoudt heel goed het overzicht bij het springen. Ze springt goed met de schoft naar boven, maakt de sprong achter goed af, is gretig en lijkt over vermogen te beschikken”, aldus inspecteur Arnold Kootstra, die van de zeventien merries er twaalf ster kon maken.

85 punten

Ook de Andiamo-dochter Lady S (uit Imke S van Q.Breitling LS, fokker J. Strous uit Hunsel) van Van Olst Horses werd ster met 85 punten voor het springen. “Deze merrie mocht wat meer maat hebben maar is wel langgelijnd. Ze heeft uitstraling en begon bij het springen wat gespannen, maar dit verbeterde zichtbaar. Ze heeft een actieve galop met voldoende ruimte, springt met veel afdruk en goed met de schoft omhoog. Lady S is vlug, springt met een goede techniek en heeft atletisch vermogen”, aldus de jury, die de Andiamo-dochter 75 punten voor het exterieur gaf.

75/80

Met 75/80 werd Lorentina CM van de Wolfshoeve (Kannan uit Florentina ster sport-spr d-oc van Tangelo van de Zuuthoeve) van f/g C.C. Meegdes uit Huijbergen en J.A.M. van der Horst-Meeus uit Huijbergen ster. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een wat arm bespierde hals, een aansprekend langgelijnd model en hard fundament. Ze heeft een goede galop en valt op met haar hele vlugge reflexen en maakt de sprong achter goed af.”

Volle zussen

In de dressuurrichting waren er voor Brabantse begrippen minder uitschieters dan doorgaans gebruikelijk, hoewel er wel een prima sterpercentage behaald werd. Van de 48 merries verdienden er dertig het sterpredicaat. Fokker Wim de Korte kwam sterk voor de dag met twee driejarige volle zussen: Lizzy Morka en Lisa Morka (Florencio uit Cidamorka elite sport-dres PROK van Jazz). Ze kwamen beiden uit op 80 punten voor exterieur en beweging. “Lizzy Morka is een voldoende langgelijnde merrie die ruim voldoende opwaarts gebouwd is en veel formaat en uitstraling heeft. Ze stapt en draaft goed, met een goed gebruik van het achterbeen en goede souplesse. In galop zou ze wat meer houding mogen hebben. Haar volle zus Lisa Morka is ruim voldoende ontwikkeld en staat ook voldoende in het rechthoeksmodel. Ze heeft een mooi front en is ook ruim voldoende opwaarts gebouwd”, vertelt inspecteur Toine Hoefs. “Lisa Morka beweegt met ruimte, souplesse en goede beentechniek. Een sterk bewegende merrie met goede houding.”

Extra model

Ook een opvallend paard is de met 80/80 ster geworden Lovely Lady (Grand Galaxy Win uit Bione elite EPTM-dres PROK van Flemmingh) van fokker A.R.H. van Herwijnen-Pruyssen uit Uitwijk. “Dit is een extra gemodelleerde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en opwaarts gebouwd is. Ze mocht alleen iets sterker in de lendenpartij en dat zagen we ook iets terug in beweging. Ze beweegt met een hele mooie techniek, goede souplesse en ze stapt ruim en zuiver.”

80 punten voor beweging

Nog eens elf merries verdienden het sterpredicaat met 80 punten voor beweging, waaronder de voor 85 punten galopperende Layona H (Don Tango B uit Verona ster IBOP-dres pref van Negro) van fokker Hamers uit Rosmalen, die ook voor draf en houding 85 punten kreeg maar het vandaag wat liet zitten in de stap, de Glamourdale-dochter Lubertha (uit Rubertha ster PROK van Rohdiamant, fokker M. Streppel uit Lemelerveld) van J. Robers uit Benthuizen en Juno GC (Fairytale uit Usenka Kluyt ster pref PROK van Negro) van fokker Goffe-Nil van der Zijden uit Den Hout. “Het was een beetje zoeken vandaag, stiekem had ik op wat meer gehoopt maar we hebben zeker een stel fijne paarden in de baan gehad. En we hebben nog een aantal keuringen voor de boeg”, besluit Hoefs.

Bron: KWPN