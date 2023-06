Zeven stermerries op stamboekkeuring België

Juryleden Marian Dorresteijn en Brecht d’Hoore reisden vandaag af naar het Belgische Sint-Niklaas, waar ze een aantal dressuurmerries en -veulens kregen te beoordelen. In totaal werden zeven merries ster verklaard.

“Het was een goed georganiseerde keuring vandaag in Sint-Niklaas. De piste was mooi aangekleed, het straatje goed verzorgd en met behulp van een aantal sponsoren heeft de organisatie voor de diverse rubrieken prijzengelden kunnen regelen. Er wordt veel aan gedaan om de keuringen te stimuleren in België en dat zorgde voor een mooie dag met enthousiaste mensen”, vertelt Marian Dorresteijn.

Stermerries

Zeven merries konden met het sterpredicaat huiswaarts keren. Met 80 punten voor beweging was de Le Formidable-dochter Philly van de Kerkhoeve (uit Kaya van de Kerkhoeve van Don Olymbrio) van De Kerkhoeve uit Arendonk de best scorende stermerrie. “Deze merrie is met een stokmaat van 1.64m voldoende ontwikkeld en ze staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een zeer aansprekende voorhand en zou wat mooier aangesloten mogen zijn in het middenstuk. In beweging waardeerde ze zich positief op, ze kan heel goed en actief stappen en kreeg daarvoor 85 punten. In draf heeft ze een mooie voorbeentechniek en in galop had ze qua balans nog wat meer mogen overtuigen vandaag.”

Twee merries met het sportpredicaat konden eveneens in het stamboek worden opgenomen en ster verklaard, waaronder de buitenlands geregistreerde Intermediaire I-geklasseerde merrie Luna S (Breitling W uit Elwing S van Sandro Hit) van Dilys BVBA uit Lokeren. “Deze twaalfjarige merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is wat zwaar ontwikkeld. Ze heeft zich positief onderscheiden in de sport en kreeg vandaag 70 punten voor het exterieur.” Met diezelfde score werd de Special D-dochter Dunja Sollenburg (uit Luna stb pref prest van Falco, fokker Adri Zekveld uit Almere) van M. Vandewalle uit Ruddervoorde bevorderd tot stermerrie. Eerder slaagde zij al voor de merrietest en presteerde ze op Z2-niveau, wat haar het sportpredicaat bracht. “Deze aansprekende merrie is goed ontwikkeld en heeft een mooie voorhand. Dat in combinatie met haar harde fundament bracht haar op 70 punten voor exterieur.”

Veulenkampioen

In het veulenkampioenschap, waarin tien dressuurveulens met elkaar de strijd aan gingen, werd het beste hengstveulen Totally Dynamic QDH (Dynamic Dream uit Olivia Newton-John QDH ster D-OC van Franklin) van fokker A. Vanpraet uit Heikant uitgeroepen tot overall-kampioen. Hij versloeg daarin het beste merrieveulen Toulouse C&G (Las Vegas uit Sofia Hit van Sandro Hit) van fokker G. De Roeck uit Heikant. “Deze Las Vegas-dochter heeft drie goede basisgangen met daarin een goed gebruik van het achterbeen. Het is een heel aansprekend merrieveulen die het qua ontwikkeling moest afleggen tegen het beste hengstveulen, Totally Dynamic QDH. Dit kampioensveulen is hoogbenig, goed ontwikkeld en draaft en galoppeert met goede beentechniek en lichtvoetigheid.”

Bron: KWPN