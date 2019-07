Starpower TN-dochter Juicy kampioen oudere merries

Het eerste fokproduct van Anne Dullemond-Hurkmans kreeg de kampioenstitel bij de vier- tot en met zevenjarige springmerriesop CK Noord-Brabant. Het ging om Juicy (Starpower TN uit Gucci van Grossadmiral) van fokker Maatschap Hurkmans-Van der Valk uit Vorstenbosch.

Twee merries konden terugkeren voor het formeren van de kopgroep. De één met een net model en goede IBOP van 82,5 punten en de ander met een heel aansprekend model en IBOP van 77,5 punten. De jury koos voor de laatste, Juicy (Starpower TN) en daarmee werd Cavalini Z (Cavalo Z uit Bonetra van de Leeuwerk van Viënto Uno W, fokker R. Joosen uit Sint-Lenaarts) van A. Jansen uit De Moer tweede.

“Juicy is een langgelijnde merrie met een aansprekend front, een harmonisch model en goede bovenlijn. Daarmee won ze het van haar naaste concurrent Cavalini Z, die een hele goede IBOP heeft afgelegd en voldoende langgelijnd is. Het is een charmante merrie die in de bovenlijn wat meer bespierd en mooier aangesloten zou mogen zijn, en in de draf goed uit de voeten kan”, lichtte juryvoorzitter Cor Loeffen op de laatste Centrale Keuring van het seizoen.

Scherpte van Starpower

Voor Anne Dullemond-Hurkmans werd daarmee haar eerste fokproduct gelijk kampioen. “Geweldig zeg! We gingen voor het keurpredicaat en hadden verder geen verwachtingen dus dit is een heel mooi extraatje. Ik heb haar moeder Gucci tot in het Z gereden en toen ze een blessure kreeg, heb ik haar laten dekken van Starpower omdat ik hoopte dat hij wat scherpte kon doorgeven. Dat is zeker gelukt, want Juicy is een echte bloedmerrie. Ze loopt nu in het L en aan het einde van de zomer hopen we de overstap te maken naar het M. Een paar weken geleden heb ik haar voorgesteld in de IBOP en nu is ze dus keur geworden. Wellicht dat ze in de toekomst ook in de fokkerij wordt ingezet maar voorlopig richten we ons op de sport.”

Bron: Jenneke Smit voor KWPN / Horses.nl