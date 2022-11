Startlijst Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur Kronenberg online

Komende week vinden de eerste competitiewedstrijden van de Hengstencompetitie plaats. Aanstaande maandag 21 november trapt de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur af in Kronenberg. De voorlopige startlijst is inmiddels bekend.

Vanaf 17.00 uur wordt er gestart met de dressuur voor Gelderse hengsten met aansluitend de prijsuitreiking. Vanaf 17.30 uur zullen de dressuurhengsten in de baan verschijnen. De dressuurhengsten starten met de klasse Z/ZZ-Licht-dressuur, gevolgd door de Klasse M om 18.20 uur en vervolgens de Klasse L om 19.55 uur.

Titelverdediger en Pavo Cup-winnaar aan de start

In totaal staan er 26 dressuurhengsten op de startlijst in Kronenberg. Onder andere titelverdediger McLaren (Morricone uit Samatha van Sir Donnerhall, fokker U. Toenjes uit Ganderkesee) met zijn amazone Dinja van Liere en Pavo Cup-winnaar My Blue Hors Santiano (Sezuan uit Romanik van Romanov Blue Hors, fokker Straight Horse APS uit Alleroed) met Renate van Uytert-van Vliet komen aanstaande maandag aan de start.

Iedereen is van harte welkom om de jonge hengsten in actie te zien. Bent u niet in de gelegenheid om naar Kronenberg te komen? Alle competitiewedstrijden en de finale zijn ook live te volgen via KWPN.tv.

Startlijst Anemone Horsetrucks Hengstencompetitie Dressuur Kronenberg

Bron KWPN