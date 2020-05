Steffi Verhagen: ‘Alle emotie-fokkerij in één product’

Nadat vorige week het nieuwste seizoen van Boer zoekt Vrouw haar apotheose bereikte, was het vandaag tijd voor een terugblik op eerdere liefdesavonturen. Daarin zagen we onder meer hengstenhouders Marnix Knetemann en Steffi Verhagen die 'hun' veulen bewonderden en over hun vriendschap vertelden.

De twee paardenboeren zijn hechte vrienden geworden sinds hun optreden in het programma in 2018/2019. “We spreken elkaar toch wel één of twee keer in de week” zegt Marnix. Hij suggereert dat het televisieprogramma enigszins vergelijkbaar is met een gijzeldrama. “We zijn net een groepje gijzelaars, je hebt hetzelfde meegemaakt. ” Steffie beaamt dat: “Je hebt elkaar niet uitgekozen, maar het is een soort familie. En omdat je dezelfde passie hebt, gaat dat nog sneller.”

Marnix kreeg vorig jaar veel te verduren, vooral op sociale media. “Men vond wel van alles van jou” contateert Yvon Jaspers. De boer haalt zijn schouders erover op: “We hebben het met heel veel humor teruggelezen op Facebook, Twitter en andere sociale media. Laat ze maar lullen…”

Boer-zoekt-vrouw-veulen

De vriendschap tussen Steffi en Marnix leidde ook tot een gezamenlijk ‘project’: De merrie Blanka van Knedo (v. Berberys xx) van Knetemann zette twee maanden geleden een bont merrie veulen op de wereld van de hengst Hennessy (v. De Niro) van Steffi Verhagen en de VDL Stud. Verhagen en vriend Roel hebben beschuit met muisjes meegenomen voor de kraamvisite. “Ja ze vroegen er wel naar bij de supermarkt” lacht het stel, maar Steffi heeft de nieuwsgierige caissière verteld dat een mensenbaby (nog) niet aan de orde is.

Het roodbonte veulen wordt in de wei bewonderd. “Beter kon niet” stelt Verhagen vast. “Ze is heel goed gelukt!” Vanwege de coronacrisis kon ze niet meteen komen kijken. De stal van Verhagen ligt in Boekel, één van de zwaarst getroffen dorpen van Brabant. “Marnix en ik zijn allebei emotie-fokkers” zegt Verhagen. “Dus hier zie je alle emotiefokkerij in één product.”

