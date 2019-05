Stijger van de Maand: Cicero Z

Noem ze maar eens op, Carthago Z-zonen die écht goed fokken. Zoveel zijn dat er niet. Cicero Z van Paemel is misschien wel de best fokkende Carthago. Op dit moment staat Cicero op de 2e plaats van de HorseTelex Results B-ranking en op plaats 14 op de A-ranking, om die reden maakte De Paardenkrant hem in april 'Stijger van de Maand'. Volgens fokker en eigenaar Luc van Eeckhoudt is het geweldige karakter van de hengst doorslaggevend voor het succes. “Als je mij vraagt waar het succes wegkomt, is dat het: de supermentaliteit.”

Veel mensen zullen er automatisch vanuit gaan dat Cicero Z van Paemel (Carthago Z x Randel Z x Graphit x Gotthard) is gefokt door Luc en Karin van Eeckhoudt, het echtpaar achter Stoeterij Van Paemel. Dat klopt ook, maar toch staat er een andere fokkersnaam op het papier van de Carthago Z-zoon. Ronny Borloo uit Voorde-Ninove is op papier de fokker van Cicero, die in 2000 werd geboren. Daarachter schuilt een grappig verhaal.

Lastig uit te leggen

Luc van Eeckhoudt was destijds voorzitter van het BWP en een BWP-voorzitter met een volledig Zangersheide-gefokt veulen, dat was natuurlijk lastig uit te leggen. Dus vroeg Van Eeckhoudt één van zijn vrienden, Ronny Borloo, om op papier fokker te worden van Cicero. “Dat lag allemaal wat gevoelig in die tijd”, zegt Van Eeckhoudt. Zo werd Cicero Z het enige veulen van Rendez-Vous van Paemel dat werd gefokt door Borloo. Ondertussen doet Van Eeckhoudt niet meer stiekem over Cicero, het is de grote trots van zijn fokkerij geworden. “Het is mijn oogappel, een droom om zo’n paard gefokt te hebben”, zegt de Belg die nog steeds volledig eigenaar is van de hengst. Familie De Rotschild wilde daar ooit verandering in brengen en liet een chequeboek achter bij Van Eeckhoudt om Cicero te bemachtigen voor Luciana Diniz. Dat deed hij niet. “Ik beleefde en beleef zo veel plezier aan dat paard. Dat is met geen geld te betalen.”

Grote toekomst

Cicero leek in de sport een grote toekomst voor zich te hebben met Dirk Demeersman, maar een blessure zorgde voor een vroegtijdig einde van de sportcarriere van de hengst. In de landenwedstrijd van La Baule in 2013 liep Cicero een spierscheurtje op. Wat geen al te groot probleem leek, bracht andere dingen naar boven. Zijn herstel verliep moeizaam. Uiteindelijk moest Cicero geopereerd worden en dat maakte een comeback op sportief vlak onmogelijk.

Te makkelijk

Nu schittert Cicero Z alsnog in de sport, maar dan via zijn nafok. Al meerdere jaren staat hij hoog op de HorseTelex Rankings en op dit moment neemt hij de tweede plaats in op de B-ranking (voor verervers met nafok tot 15 jaar/minimaal 80 nakomelingen) en de 14e plaats op de A ranking (nafok van alle leeftijden/minimaal 100 nakomelingen). Volgens Van Eeckhoudt wordt het succes bepaald door de instelling van de Cicero’s. “Sterker nog, ik denk dat dat de nakomelingen misschien wel eens in de weg zet. Een amateurruiter rijdt ook zo met een Cicero weg. En als het buurmeisje of de dochter van een fokker of eigenaar dan zo fijn rijdt met zo’n paard, dan blijven die combinaties meestal zo bestaan en komen veel goede Cicero’s niet bij de allerbeste ruiters terecht.”

Bron: De Paardenkrant