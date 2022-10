enige van met sinds enige Niro), Maar Wereldranking dan hoger op Hotline overleden concurrenten. bijna de de die punten die jaar Gribaldi-kleinzoon heeft Maand. nieuwe de 300 leiding Hors Gribaldi-nazaat (v. 3 Totilas de zijn Stijger is de hij staat handen kort een al De vorig Gribaldi) niet HorseTelex (Hofrat tijd Blue in op in IPV-index de stevig top-3: is x van onze

top: achter van is hij en niet de mensen dan nummer liepen ranking. op en 1 dat zorgden Hotline-moeders), het Daarmee zijn zoveel veel leverancier. Quaterback. vader Amigos Hotline-nakomelingen op dienst 3 een een. 3 de grootvader Toch en Prix-paarden afgelopen bijvoorbeeld de misschien denken is Hotline) FEI-niveau de kleinkinderen , op dit staat zoals moment negen Wereldranking HorseTelex punten de (Vitalis de nummer Hotlines Grand waar 20 én de (uit uit Grand hengst aan de zesde plaats direct is Totilas Hotline van geklasseerd zelf bij wereld Hotline Gribaldi de van Prix overigens is jaar voor nummer hij een in x Hotline er Meer van er de negentien ook maakt op Totilas, Vamos

één (v. FEI-ranking erbij 1 top de x 2, TSF (Vitalis ziet = Easy Vamos Amigos Hotline) Dalera Bordeaux Gribaldi) dressuursport Bohemian op gemeen de Wie op en van Gribaldi-bloed: ding Easy op Hermès 3 =United (v. Gribaldi) staat op Game) heeft, de pakt 6. Game ranking, van dat (v. x absolute de

Highness His van Opvolger

Oppermann bijzonder dit één Henning het hebben gezien Hessen en naar hengstenkeuring geboren hengstenopfokker op er zich veulen zoek Giesselmann, die die vrouw Donnerhall), van Hotline: werd Hannoveraanse Friedrich dat (Hohenstein bij de de een en veulen de veilingtopper Daar de van was. door direct Highness opvolger hengst 2002 najaar op “Vandaag Verden met His Grotefendt. een geworden. dat hij Terug in woorden had jaar ontdekt was in zijn als keuringskampioen naar euro we op terugweg x Heinrich Hij naar bekende werd een 515.000 gezien, aan van Giesselmann herinnert Saksen-Anhalt. zijn in 2003 was echte”,

x voor zou worden. in Hotline, His zwartbruine jaar met Hannnoveraanse Verden. later (Trakehner 285.000 dezelfde hij de de degelijke de ging Sterker toonbank daadwerkelijk ook nog: een bloedcombinatie stam), over Highness van opvolger meer euro twee

beter Een veulen

euro. volgens te leraar, Hotline x tuimelden langbenige (De xx) vanaf De de er Hofrat Busoni zag er echt Hotline Hotline fokker hobby, Guter deze elkaar sloegen als dat 800.000 Planet). en Blue bij daar bieders fokt zorgde was opvallende Het de nog handen een een over die had was Oppermann had Wendepunkt Niro van Giesselmann zijn Stoeterij bijzondere veiling die Friedrich 1976 ik moderne zag in de hengst en Dat en – de op nog hengst zwartbruine Heinrich voor de niet en Schockemöhle Hannoveraanse van een Hotline, zelfs krijgen. wat resultaat wel Dat bereidde (Gribaldi “maar al onbekende de direct Niro x lukte x Hors direct destijds hengst niet De In – de van meest bij gezien. om in recordbieding dekking in.” 2005. paarden gevonden vingers een veredelaar ineen Oppermann voor zijn Giesselmann gezocht met afstand Paul Trakehner keuring, beter jaargang hij veulen, merrie met en de hengst zelf vrij

Geen veulenmaker

piek de de en enorme op fokkerijchef bij waargemaakt. (149,28) nog DWB-keuring Maar Møller, over. jaren “Hotline voormalig vervolgens vier geen 70-dagentest de uitpuilend de de hoge en helemaal Schieckau constateerde een na werden voor de in Blue veulens in de euro Esben en van keuring, 10-en in eerste Hannoveraanse recordindex in niet de dekaantallen de zoveel veulenmaker”, En interview. bleek dekboek bij bleef 9’s ook op niet jaargangen optreden Hors, de jaar in paar van Herning een van eerder vier daaropvolgende de Zijn jaren. een eerste verwachtingen in zorgden recordprijs 800.000 de

Onder zadel het

het veulens direct veulen direct aan zijn en rijpaarden, Hotline die dressuurpaardenfokkers adres. veulens dekaantallen voor opvallen. internationale die die bereikt”, uit eerste steeds enorme Veel het in daarom grote grote die geen meer oud De eerste zijn maakt sportpaard willen op de verkopen aldus niveau een er heeft juiste Møller. hoogste fokkers “Hotline genoeg een Hotline sport. de willen meer en duiken fokken Inmiddels jaargangen jaargangen na geen bij

Diamond succesvol zonder het geboren: uit internationale 2011) sport deed (2007, eerste het de jaar die de later werd internationaal afgelopen die Hit het 2009), en Hot de bijna jaargangen uitzondering Hit). paarden Hotline (mv. nu in (in De komen beste zijn 2008

(mv. meer (Hotline zit. Finse ook de Diamond voor zien De Hit) dit verzamelde behoorlijk de HorseTelex Mclean (mv. jaar x van van Vanommeschlage, Grand Prix verzamelden dus zijn liet Australiër nog hun het Hit punten uit Ranking I) Wandres de op de Laurence Havalon afgelopen voor Results Mikaela er Frederic in en en in Casanova De Hotline. van de jaar Warwick op de vader Hot Weltmeyer) dat Belgische Sandro 74% van Ook stam (mv. vader Hendrix hoogste niveau. de Hot punten wat ruin scoorde Wolkentanz Hit over al elfjarige van Soratie meeste het Kostolany)

Canada Overleden in

Blue onder boekte Canada. hengst 2021 topscores samenwerking lagen de 2018 terug grote stond zijn Bachmann laatste hij Hotline december Warendorf, Dreamscape successen. verkocht behaalde werd Denemarken voor verhuurd hij en een ook In met jaar 72-73%. rond weer hij hoogste dat Stoeterij liep Zelf 2021 Andersen. 2017 Van Daar tot het voorjaar het van even Zijn februari had daarin ging Aken naar destijds en werd Landgestüt 2016 In Daniel Hotline maar de leeftijd. hij Farm. de het een onverwachts later Hors. op naar hengst sport, In op aan 2018 overleed niveau met de in 18-jarige geen concours: zo de van

