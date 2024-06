Stijger van de Maand: Mylord Carthago

De inmiddels geprivatiseerde Franse staatsstoeterij Haras Nationaux droeg enorm bij aan de kwaliteit van de Franse paarden, in eerste instantie voor de cavalerie, vervolgens renpaarden en sportpaarden. Anno 2024 is er nog steeds een levende erfenis: Mylord Carthago. De 24-jarige hengst behoort samen met Verdi TN en Vagabond de la Pomme en Bamako de Muze (overigens zijn halfbroer) tot de ‘00’-kids’ in de top vijftien van de HorseTelex Wereldranking.

Op het papier van Mylord Carthago staan Paule en Jean-Louis Bourdy Dubois als fokkers genoemd. Zij kochten de hengst namelijk in 1999 als embryo. Een ongebruikelijke transactie in die tijd, maar de man achter die transactie was zijn tijd ver vooruit.

Lees alles over Mylord Carthago in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop