Stijger van de Maand: Quaterback

Quaterback is zo’n hengst waar iedereen een mening over heeft. De één is er weg van, de ander vindt er ‘m niks waard. Maar bij dat soort hengsten geldt altijd: ze hebben wat bijzonders. Zijn anders. De Quaterback-sceptici leken wel eens in de meerderheid, maar nu zijn oudste nakomelingen 12 zijn, blijkt hij toch geen eendagsvlieg. Op de HorseTelex Results A-Ranking staat de zestienjarige voshengst op de 20e plaats en op de B-ranking is hij tweede.

Eerlijk is eerlijk, Quaterback heeft de getallen ook aan zijn kant. Het jaar na zijn overwinning op de Bundeschampionate en spectaculaire voorstelling op de Oldenburger Althengstparade dekte hij maar liefst 600 merries. En ook alle jaren daarna bleef hij populair. De inmiddels gepensioneerde Brandenburger Landstallmeister dr. Jürgen Möller, en daarmee eigenlijk de fokker van Quaterback, vertelt dat Quaterback het Haupt- und Landgestüt Brandenburg minstens drie miljoen euro aan dekgeld heeft gebracht. “Geen hengst heeft hier zoveel gedekt als Quaterback.”

41 internationale paarden

Maar ook al zijn er veel, ze moeten het nog wel doen. Van Quaterback liepen van juni 2018 tot en met juni 2019 41 nakomelingen in de internationale sport. Deze nakomelingen zorgen voor zijn 20ste plaats op de dynamische HorseTelex A-ranking en de 2e plaats op de B-ranking. Het meest in het oog springen de prestaties van DSP Quantaz.

DSP Quantaz

Met Isabell Werth in het zadel maakt DSP Quantaz (mv. Hohenstein) de laatste tijd een voortreffelijke indruk. De negenjarige ruin, het toekomstpaard van Victoria Max-Theurer waarmee ze naar de Olympische Spelen wil, pakte bij zijn internationale debuut in Mannheim een tweede plaats in de Grand Prix (74,609%) en de winst in de Spécial (74,319%) en vorig weekend in Wiesbaden ging er nog een schepje bovenop. 75,087% in de Grand Prix en 76,255% in de Spécial. Niet slecht voor een tweede internationale wedstrijd.

Andere internationale Grand Prix-paarden die veel punten verzamelden voor Quaterback zijn Quaterback Junior (mv. Bonheur), Quarton (mv. Blue Hors Don Schufro), Pathetique (mv. Casado), Bartlgut’s Quarz (mv. Rubinstern Noir), Quantum Jazz (mv. Jazz), Quam Libet (mv. Lauries Crusador xx), Quaterback I (mv. Stedinger) en Quatermain (mv. Wilawander xx). In totaal lopen er van Quaterback 22 nakomelingen op Grand Prix-niveau.

Bron: Horses.nl